Ville Niinistöltä ankaraa kritiikkiä Sanna Marinille

Vihreiden europarlamentaarikon mukaan Sanna Marinin edistyksellinen imago ei vastaa todellisuutta.

Turku

Vihreät älähtivät torstaina hallituskumppani Sdp:n ehdotukselle myöntää lisää päästöoikeuksia sähkön hinnannousun hillitsemisen nimissä. Puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo leimasi puolueen kesäkokouksen puheessaan ehdotuksen käännökseksi menneisyyteen ja sanoi pelkästään puheiden Suomen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden vesittämisestä olevan vastuuttomia.

Päästökauppajärjestelmän avaaminen olisikin erikoinen tavoite Sanna Marinin (sd) hallitukselta. Samaan aikaan Suomi on kehuskellut kansainvälisillä kentillä EU:n kunnianhimoisimmilla ilmastotavoitteillaan.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö kertoo kiinnittäneensä muutenkin viime aikoina huomiota hallituksen ja pääministeri Marinin puheiden ja tekojen välisiin eroihin. Turussa järjestettyyn kesäkokoukseen osallistunut Niinistö sanoo havainneensa, että kansainväliseksi tähdeksi nousseen Marinin imagon ja asialinjan välillä vallitsee selkeä ristiriita.

– Viimeisen vuoden aikana pääministerin profiili on entistä voimakkaammin kääntynyt sosiaalisen median ja kansainvälisen median kautta tehtävään imagobrändäykseen. Tämä ei sinänsä häiritse, sillä kaikki poliitikot tekevät samaa. Mutta sillä yritetään saada hänestä kuva edistyksellisenä feminismin uuden sukupolven airuena, Niinistö sanoo IS:lle.

Tämä kuva ei vastaa todellisuutta, hän sanoo. Niinistö huomauttaa, että samaan aikaan monet suomalaiset ovat huolissaan esimerkiksi hiilinielujen pienenemisen aiheuttamasta uhkasta Suomen ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteille.

– Pääministeri Marin liittoutuu toistuvasti hallituksessa keskustaministerien kanssa vastustaen esimerkiksi EU:ssa tehtävää luonnonsuojelu- ja ilmastolainsäädäntöä. Keskustalainen linja hallitsee Suomen EU-vaikuttamista, ja pääministeri on antanut tälle tukensa, Niinistö syyttää.

Pääministeri Sanna Marin tapasi kansalaisia Lahden torilla keskiviikkona.

Myös naisten ja naisvaltaisten alojen tukemisessa kansainväliseksi feministi-ikoniksi nousseella Marinilla olisi parannettavaa. Suurin kysymys liittyy hoitajiin, joiden työolojen ja palkkauksen kuntoon laittamista enemmistö puolueista on lupaillut.

– Nyt tuntuu siltä, että pääministeri on pessyt tässäkin täysin kätensä. Kiistan pitkittyminen olisi ollut vältettävissä sillä, että pääministeri olisivat heti alussa ilmoittaneet, kuinka paljon me olemme valmiit laittamaan feministisesti naisvaltaisen alan auttamiseen.

Marinin hallituksen synneiksi Niinistö luettelee myös kulttuurialan ja pienyrittäjien kaltoinkohtelun ja perusoikeuksien kannalta kyseenalaisen johtamisen korona-aikana sekä EU-tason ilmasto- ja luontopolitiikan, joka on hänen mukaansa hyvin konservatiivista ”teollisuusdemarilinjaa”.

– Onko tämä sosiaalisen median brändäys vain tapa hämätä? Ei tarvitse tehdä edistyksellistä politiikkaa, riittää vain että näyttää siltä. Minusta tässä on iso sumuverho, Niinistö sanoo.

Ilmastoimia hallitukselta vaativa mielenosoittaja piteli kylttiä Sanna Marinista Time-lehden kannessa Säätytalon portailla.

Marin on noussut sellaiseen kansainvälisen politiikan rocktähden asemaan, jossa kukaan suomalainen poliitikko ei ole aiemmin ollut. Niinistö sanoo ymmärtävänsä, että tällainen aiheuttaa paineita ja odotuksia, jotka voivat herkästi vaikuttaa myös pääministerin ajatteluun.

– Mutta kysymys siitä, onko hänen tekemänsä politiikka edistyksellistä, on jäänyt täysin väliin. Edistykselliset punavihreät, liberaalit, feministiset ja luonto- ja ilmastotavoitteita edistävät suomalaiset katsovat sivusta hiljaa hämmentyneinä, että meidän on pakko puolustaa pääministeriä, vaikka hänen linjansa ei ole sitä mitä on lähdetty hakemaan.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja ja Marinin hallituksen opetusministeri Li Andersson on kommentoinut hallituksen saamaa huomiota tällä viikolla. Anderssonin mukaan kansainvälinen media on tavallisesti ollut kiinnostunut vain hallituksen jäsenten iästä ja sukupuolesta, ei politiikan sisällöstä.

– Mutta pelkkä sukupuoli ja ikä eivät automaattisesti tee politiikasta edistyksellistä. Pelkkä naiseus tai se, että vallassa on nuoria naisia, ei ole tae sille, että eriarvoisuus vähenee tai matalapalkkaisten naisten elinolosuhteet paranevat. Kaikki nämä asiat ovat kiinni siitä, minkälaista politiikkaa tehdään, Andersson kirjoittaa maanantaina julkaisemassaan Facebook-päivityksessä.

Suomen naisvaltainen hallitus on saanut paljon positiivista huomiota maailmalla.

Niinistö sanoo olevansa Anderssonin kanssa samaa mieltä siinä, että feministinen politiikka on feministisiä päätöksiä, ei mielikuvia. Sillä hallitusta pitäisi myös arvioida.

– Uskon myös pääministerin tietävän, että nyt on ylitetty se raja, jonka jälkeen kaikkia alkaa kyllästyttää tällainen symbolipolitiikka. Nyt arvioidaan tekoja, poliittisia päätöksiä ja niiden uskottavuutta. Uskon että vihreiden lisäksi myös vasemmiston ja Sdp:n äänestäjät odottavat enemmän kulttuurialan, sosiaali- ja terveydenhuollon ja koronasta kärsineiden naisvaltaisten alojen auttamiseksi.