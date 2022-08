Ministeri Lintilä lupautui mukaan talkoisiin: ”Mitä pystymme säästämään energiaa, se laskee kaikkien energian hintaa”

Astetta alemmas -energiansäästökampanjan ydinsisältö esiteltiin tänään.

Suomalaisia maanitellaan säästämään energiaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, valtioneuvoston kanslia, Motiva ja Energiavirasto aloittavat lokakuussa yhteisen energiansäästökampanjan.

Astetta alemmas -kampanja kehottaa vähentämään sähkön, lämmön ja polttoaineiden kulutusta arjessa yksinkertaisin keinoin.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) lupasi toteuttaa itse kampanjan vinkit.

– Kaikkea, jota siinä on, tulee varmasti tarkkailtua. Tietysti huoneen lämpötila, suihkun lämpötila tai suihkuajan vähentäminen, ja muut vastaavat, Lintilä sanoi.

– Miten esimerkiksi tietotekniikkavälineet ja laturit kuluttavat? Tieto välineitten energian­kulutuksesta on tarpeen. Kampanjan päätarkoitus on yleisen tietämyksen lisääminen, Lintilä jatkoi.

Astetta alemmas -kampanjan vinkit ovat yksinkertaisia: astetta alempi huoneen lämpötila, astetta vähemmän viihde-elektroniikan käyttöä, astetta kylmempi tai muutaman minuutin lyhyempi suihku, astetta kevyempi kaasujalka tai julkisen liikenteen käyttöä, kimppakyytejä, kävelyä tai pyöräilyä omalla autolla ajamisen sijaan.

Energia tulee kallistumaan entisestään, ja energiasta voi tulla pulaa. Säästämällä energiaa jokainen voi pienentää omaa energialaskuaan ja varmistaa, että energiaa riittää kaikille.

– Olemme eläneet poikkeuksellisen edullisen sähkön aikaa. Vaikka on puhuttu energian säästämisestä, se ei ole noussut päivittäiseen puheeseen. Kyllä sen merkitys nyt kasvaa, Lintilä totesi.

Sähkölaskut ovat kallistuneet, monilla huimasti. Esimerkiksi Lintilän oman sähkön hinta on yli viisinkertaistunut: kun se aiemmin maksoi 8,7 senttiä kilowattitunnilta, hinta on nyt 49 senttiä.

Jos sähkön hinta on viisinkertainen, se tietää huimia sähkölaskuja esimerkiksi sähkölämmitteisissä omakotitaloissa.

Sähkölämmitteisessä omakotitalossa tammikuun lasku on aiemmin voinut olla 600 euroa, ja ensi talvena hinnan viisinkertaistuminen nostaisi laskun 3 000 euroon.

– Kyllä sähkön hinnannousu on erittäin raju. Se jo omalta osaltaan laittaa katsomaan säästämistä ja aktivoitumaan, Lintilä sanoi.

Valtiovallan toive lienee, että kansalaisille tulisi omatoiminen halu säästää energiaa?

– Kyllä. Nämä ovat yhteistalkoot. Mitä pystymme säästämään energiaa, se laskee kaikkien energian hintaa. Samalla laskemme inflaation tasoa, eli vaikutukset tulevat kaikille, Lintilä vastasi.

– Meidän teollisuus ja palvelut ovat tehneet energiansäästössä hyvää työtä. Euro on ollut hyvä kirittäjä. Siellä on aiemmin kiinnitetty enemmän huomiota energian­kulutukseen, koska se on näkynyt viivan alla. Siellä on paljon osaamista, jota voidaan kopioida myös muualle, Lintilä kertoi.

Lintilä aikoo kutsua yrityksiä ja alan toimijoita pyöreän pöydän keskusteluun energiansäästämisestä.

– Jakaa niitä toimia, joilla he ovat energiatehokkuutta nostaneet, ja antaa tietoa kaikkien hyödynnettäväksi. Meillä on esimerkiksi Senaatti-kiinteistö, eläkelaitoksilla on merkittävästi kiinteistöjä, meillä on merkittävä energiankäyttäjä VR, meillä on kauppaketjut ja niin edelleen.

– Pyritään saamaan parhaita käytäntöjä yhteiseksi käytettäväksi, Lintilä tiivisti