Sdp:ssä henki on, että työnsä hyvin hoitanutta pääministeriä ja puolueen puheenjohtajaa Sanna Marinia halutaan tukea raskaana aikana, mutta kohuista on otettava opiksi.

Ilta-Sanomien soittokierroksella tavoittamat Sdp:n piirijohtajat ovat sitä mieltä, että puolue ei tarvitse enää yhtäkään pääministeri Sanna Marinia (sd) koskevaa kohua.

– Kyllähän ilman näitäkin olisi pärjätty. Puolueen kannalta valitettavinta on se, että kyllähän tällaiset tissikuvat aina hautaavat alleen kaikki politiikan asiat. Mitä lähemmäs vaaleja ollaan menossa, niin olen kohtuullisen vakuuttunut siitä, että tämä ei ole se voittava taktiikka, sanoo Uudenmaan piirijohtaja Joona Räsänen.

Hänen mukaansa kyse ei ole siitä, saako pääministeri juhlia vai ei.

– Jokaisella on oikeus yksityiselämään. Mutta ehkä jos seuraavalla kerralla sen kameran jättäisi pöytälaatikkoon, niin selvittäisiin paljon vähemmällä.

Sdp:n puoluejohto, ministerit ja eduskuntaryhmän työvaliokunnan jäsenet käsittelivät keskiviikkona suljetuin ovin pääministerin ympärillä vellonutta bilekohua. Keskustelua luonnehditaan avoimeksi, rehelliseksi ja myös kriittiseksi.

– Kaikkia kannustettiin esittämään näkemyksiään. Haluttiin, että kaikki sanovat nyt kaiken, mitä haluavat tilanteessa sanoa ja miten tilanteen kokevat, puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen kertoo.

Hänen mukaansa Marin suhtautui tilanteeseen vakavasti. Hän halusi vastata kaikkiin kysymyksiin ja kuulla kaikkia.

Kokouksessa pääministerille annettiin vahva tuki, mutta huomiota kiinnitettiin myös asioihin, joissa pääministerin olisi syytä ottaa opiksi.

– Keskeistä on se, että meillä on luottamus häneen pääministerinä ja puolueen puheenjohtajana. Tiedämme, että hän hoitaa työnsä hyvin. Niin kauan kuin näin yhteisesti todetaan, niin silloin ihminen voi luottaa siihen, että tuki on olemassa, nimettömästi asiaa kommentoiva kansanedustaja sanoo.

Sdp:n ydinjoukko totesi, että heillä on luottamus Sanna Mariniin pääministerinä ja puolueen puheenjohtajana. Kuvassa puoluesihteeri Antton Rönnholm, Marin, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja puolueen varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että kokouksen tärkein viesti oli se, että pääministeri kertoi ottavansa opikseen.

Se jäi kuitenkin jopa osalle Sdp:n väestä enemmän tai vähemmän auki, mistä pääministeri aikoo ottaa opikseen.

– Ymmärsin sen niin, että hän keskittyy työntekoon. Joko hän ei juhli, tai jos rentoutuu, niin pitää huolen siitä, että yksityiset asiat pysyvät yksityisinä, arvioi Hämeen piirin johtaja Iisakki Kiemunki.

Nimettömänä asiaa kommentoiva kansanedustaja sanoo ymmärtäneensä, että Marin ei itsekään halua enää joutua sellaisen kohun ja pyörityksen keskelle kuin hän on viimeisen reilun viikon aikana joutunut.

– Se on tärkeintä, että tällaisia kohuja ja mitään syitä tällaisille kohuille ei enää anneta tai tule, Mäkynen sanoo.

uudenmaan piirin Räsäsen mukaan opiksi ottaminen osoittaa Marinilta sellaista nöyryyttä, jota poliitikolta tarvitaan.

– Ei tämä hänelle helppoa ole, siitä iso hatunnosto. Toivotaan, että vielä konkretisoituu hänen sanomisensa.

– Vaikein asia on varmasti se, että hän ei itse ole kuvia ottanut. Varmaan herää kysymys, että minkälaisissa porukoissa sitä liikkuu.

Myös Pirkanmaan piirijohtaja Roope Lehdon mukaan Marinin ei ole tarpeen rajata vastaisuudessakaan sitä, mitä tekee, vaan miten mahdollistaa asioiden tulon julkisuuteen.

– Toivoisin, että Sanna nähdään festareilla juhlimassa vuoden päästä kesällä myös.

– Olen itse sitä mieltä, että jos vapaa-ajan tilaisuuksissa ei voi rentoutua olematta riskiä, että asiat vuotavat julki, niin sitten pitää pohtia tätä porukkaa. Eivät kaverit tuollaista tee. Omaa vastuuta ja harkintaa pitää toki Marininkin käyttää ja miettiä omaa käyttäytymistään, Lehto sanoo.

Varsinais-Suomen piirijohtaja Niina Alho uskoo myös Marinin ymmärtävän, mitä ihmiset ajattelevat viimeisen viikon kohusta.

– Ylipäätään ihmiset haluaisivat jo puhua siitä, miten kotitalouksilla on varaa maksaa sähkölaskuja tulevana talvena.

Sdp:n kansanedustaja arvelee, ettei Sanna Marin itsekään halua enää joutua sellaisen kohun ja pyörityksen keskelle kuin hän on viimeisen reilun viikon aikana joutunut.

Kaikki IS:n haastattelemat kansanedustajat katsovat Marin hoitaneen työnsä Sdp:n puheenjohtajana ja pääministerinä hyvin, eikä siihen kohdistu moitteita.

– Sanna on ollut erinomainen puheenjohtaja ja hoitanut pääministerin tehtävänsä erinomaisella, poikkeuksellisen upealla tavalla ottaen huomioon tämän hallituskauden haasteet, toinen nimettömästi asiaa kommentoiva kansanedustaja sanoo.

– Minusta hän on puheenjohtajana onnistunut erittäin hyvin ja myös pääministerin virkatehtävien hoidossa, kansanedustaja Tuula Väätäinen sanoo.

Mäkysen mielestä pitkään aikaan Sdp ei ole ollut niin yhtenäinen kuin nyt Marinin puheenjohtajakauden aikana. Hän sanoo Marinin johtavan pitkälti asioiden kautta, keskustelemalla ja kertomalla asioista kansanedustajille, puoluehallitukselle ja puoluevaltuustolle.

– Se on se iso kuva, että puolue on harvinaisen yhtenäinen ja asiakeskeinen.

Puheenjohtajana Marinin katsotaan sitoutuneen niihin tavoitteisiin, jotka puolue ja eduskuntaryhmä ovat yhteisesti määritelleet omien päämäärien sijaan. Pääministerinä hänen katsotaan toteuttavan hallitusohjelmaa.

Marinia pidetään myös visionäärinä, mutta visioistaan hän puhuu eniten puolueen sisällä. Mäkysen mukaan viime aikoina Marinin puheissa on korostunut Euroopan omavaraisuus ja pärjääminen globaalissa kilpailussa. Kotimaan asioissa hän on korostanut koulutuksen merkitystä.

IS:n haastattelemat kansanedustajat kokevat Marinin olevan helposti lähestyttävä.

– Hän on ihminen, jolle on helppo asioista puhua ja joka on ollut aina myös ryhmän käytettävissä ja hyvin on tullut informaatiota, nimettömänä pysyttelevä kansanedustaja sanoo.

Toisaalta ministeriyden, avustajien ja tiukkojen aikataulujen katsotaan vaikuttavan siten, ettei ihminen ole enää samalla lailla tavoitettavissa kuin aiemmin.

Väsyneenä Marin on saattanut joskus vaikuttaa ylimieliseltä tai niskoja nakkelevalta.

Sdp:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Matias Mäkysen mukaan Sanna Marin on onnistunut yhdistämään Sdp:n.

Myös IS:n haastattelemat piirijohtajat ovat pääosin tyytyväisiä Marinin tapaan johtaa puoluetta.

– Minulle Marin näyttäytyy aktiivisena puheenjohtajana, joka luotsaa meidän porukkaa ja joukkuetta eteenpäin erinomaisesti. Hän on ahkera ja työteliäs, sanoo Oulun piirijohtaja Mika Pietilä.

– Korostaisin myös sitä, että politiikka on joukkuelaji, meillä on erinomaiset varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri, jotka ovat aktiivisia omissa rooleissaan. Tällaista organisaatiota johtamaan tarvitaan hyvän puheenjohtajan tueksi hyvä tiimi, etenkin silloin, kun puheenjohtaja hoitaa pääministerin tehtävää, sanoo Helsingin piirijohtaja Anita Hellman.

Myös soraääniä kuitenkin kuuluu.

Sdp:n piirijohtajat olivat pari viikkoa sitten ensimmäistä kertaa koronan jälkeen läsnä koolla pääministerin kanssa.

Piirijohtajista ainakin osa oli loukkaantunut siitä, että Marinin ei koettu olleen kokouksessa ”henkisesti läsnä” ja hän näppäili koko ajan puhelintaan.

Uudenmaan piirijohtaja Räsänen tunnistaa vastaavanlaiset mielipiteet myös laajemmin puolueen piirissä. Hän kuitenkin painottaa, ettei itse ole kokenut pääministerin toimintaa poissaolevaksi.

– Kriittinen palaute on kantautunut omiinkin korviini. Itse en kiinnittänyt tällaisiin asioihin huomiota.

– Nämähän ovat usein sellaisia kysymyksiä, että miten kukin tulkitsee toisen käytöksen. Osa käyttää puhelimia muistiinpanojen tekemiseen tai asiakirjojen katsomiseen.

– Mutta toki on selvää, että kun pääministerin aikataulun mukaan kokouksia pidetään, niin kovin syvällisesti asioita ei päästä käymään läpi.

Räsänen kertoo pyytäneensä muiden piirijohtajien puolesta, että syksyllä järjestettäisiin hieman pidempi istunto, jossa ehdittäisiin pohtia myös politiikan sisältöasioita ja katsomaan, minkälaisia toimenpiteitä ensi vuoden eduskuntavaalit vaativat.

Uudenmaan piirijohtaja Joona Räsänen katsoo, että helpommalla selvittäisiin, jos kamera jätettäisiin pöytälaatikkoon seuraavan kerran, kun pääministeri juhlii.

Pirkanmaan piirijohtaja Lehto kertoo itse ymmärtävänsä, että puhelinta on välillä vilkaistava, kun päivään koittaa saada paljon asioita mahtumaan.

– Mutta olisihan se hienoa, että saadaan aikaa, jossa voidaan keskustella asioista luottamuksellisesti ja rauhassa. Valitettavasti nykyaika on kuitenkin mennyt niin hektiseksi.

Lehto muistuttaa myös, että pääministerillä on ollut kaudellaan ennennäkemättömän kiivas työtahti.

– Kenttä on tämän huomioinut ja me emme ole laittaneet painetta siihen, että täytyy juosta täällä meidän kanssamme keskustelemassa. Tässä on toki keskusteltu, että luonnollisesti vaalien lähestyessä pitää puoluekoneiston merkeissä tiiviimmin tavata.

Varsinais-Suomen piirijohtaja Alho ja Oulun piirijohtaja Pietilä eivät tunnista kuvausta parin viikon takaisesta kokouksesta.

– Tapaamisessa käytiin mielestäni läpi niitä asioita, joista oli sovittukin. Kaikilla varmasti tulee aika ajoin tilanne, että voi olla että joutuu vilkaisemaan puhelinta, Pietilä sanoo.

– Kun puhutaan puolueen puheenjohtajasta, niin aina tuntuu, ettei aikaa ole riittävästi, Alho sanoo.