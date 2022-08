Energiaviraston johtajan tiivisti tulevan puolen vuoden tilanteen ytimekkäästi: ”Jos kaikki menee hyvin, meillä pysyvät sähköt päällä. Jos kaikki menee vihkoon, sitten tulee katkoksia. ”

Energiaviraston johtaja Heikki Väisänen kuvasi Astetta alemmas -energiansäästökampanjan esittelytilaisuudessa tulevan lämmityskauden haasteita hyvin suoraviivaisesti.

– Kansalaisille voisi sanoa, jos meillä menee hyvin, sähköt pysyvät päällä. Jos kaikki menee ihan vihkoon, niin sitten tulee katkoksia. Niitä tulee myös sellaisille alueille, jossa sähkökatkoksia ei ole ollut. Maaseudulla niihin on totuttu. Hinta tulee olemaan kova ja täysin kohtuuton niille, joilla ei ole yli talven ulottuvaa jo aiemmin tehtyä määräaikaista sopimusta, Väisänen sanoi.

Väisänen alleviivasi koko yhteiskuntaa tarvittavan nyt siihen, että sähköt pysyvät päällä.

– Meillä on todella monta tärkeää syytä pitää siitä huoli. Tilanne Suomessa on poikkeuksellinen, mutta monessa EU-maassa karmea. Silti seuraava puoli vuotta tulee olemaan aika kohtuuton monelle kotitaloudelle ja yritykselle. Silloin ei ole kohtuutonta edellyttää, että me kaikki osallistumme energian säästöön. Tingimme vähän siitä, mihin on totuttu edullisen energian aikana.

Väisänen vetosi suomalaisiin siteeraamalla talvisodassa Laatokan Karjalassa sotineen Lauri Siivosen vaimolleen kirjoittamaa kirjettä siitä, kuinka tulipalopakkasista selvittiin.

Siivonen kirjoitti hiihtäneensä edellisenä päivänä yhteen menoon 12 tuntia 40 asteen pakkasessa ja luetteli varustuksensa.

– Olet kuullut turkispompastani. Pompan alla asetakki, kolme villapaitaa. Sen alla flanelli- ja aluspaita. Jalassa kahdet alushousut ja yhdet villahousut sekä päällyshousut ja polvensuojukset. Kaikkien näiden päällä kylmää ja tuulta suojaava tukevakankainen lumipuku. Jalassa kahdet tukevat sukat ja tilavat jalkineet. Kahdet lapaset ja rukkaset. Päänsuojus, kaulaliina, kaulansuojus, karvalakki korvilla ja lumitakin hupun päällä vielä kypärä.

Energiaviraston johtajan kysymys suomalaisille Siivosen sotakokemuksen lukemisen jälkeen kuului:

– Olisiko yksi villapaita, yhdet villasukat ja 20 astetta lämmintä meille kohtuuton vaatimus? Voitaisiin mennä ehkä vähän alemmaksikin, Väisänen sanoi.

Astetta alemmas -kampanja alkaa lokakuussa, mutta suomalaisten toivotaan ryhtyvän alentamaan omaa energiankulutustaan heti. Väisänen luetteli monia syitä sille, miksi kaikkien suomalaisten niin kansalaisten kuin yritystenkin on välttämätöntä ryhtyä säästämään sähköä.

– Vanhus, joka pystyy olemaan kotona moottorisängyn vuoksi, ei siitä sängystä nouse, jos ei muisteta, että siellä on ihminen, joka on sähköstä riippuvainen. Siellä on myös välttämättömiä lääkinnällisiä laitteita, eikä isosta rakennusmassasta voida yksittäin lähteä huoneistoja erittelemään.

Väisänen tarjoili myös toisenlaisia esimerkkejä siitä mitä eteen voi tulla, jos sähköt eivät pelaakaan normaalisti.

– Jokainen on joskus tullut reissusta kotiin ja on ollut kiire vessaan. En haluaisi olla kerrostalossa hississä matkalla vessaan, kun sähköt katkeaa ja hissi jää siihen kahdeksi tunniksi.

Väisänen itse oli hankkinut vaimonsa aloitteesta sähkölämmitteisen omakotitalonsa pihalle klapisäkkejä. Heinäkuussa pihaan tilattiin kolme irtomottia klapeja. Hinnat olivat jo nousseet ja osa myyjistä laittanut lapun luukulle.

– Eilisen tarkastuskierroksen perusteella varastot on myyty loppuun ainakin pääkaupunkiseudulla. Toimituksia tarjotaan maaliskuulle 2023. Jos kuivaa polttopuuta ei ole omassa tai sukulaisten varastossa, sitä on nyt hyvin vaikea saada.

Lämmitysöljyn hintataso on Väisäsen mukaan 80 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Väisäsellä oli viesti myös öljylämmittäjille, vaikka se saatavuus ei nyt ongelma olekaan.

– Öljylämmittäjänä en jäisi odottamaan hinnan halpenemista tämän syksyn aikana, enkä jäisi lämmittämään viimeiseen pisaraan asti. Jos talvella tulee tilanne, että kuljetuskapasiteetti on viemässä hätäisesti öljyä teollisuuden ja energiantuotannon kohteisiin, voi omakotitalon omistajalle tulla pitkä viive toimituksessa.

Väisänen kuitenkin muistutti, että Suomen onni on se, ettei se ole monien Euroopan maiden tapaan yhden ja yhdestä suunnasta tulevan energiamuodon varassa.

Astetta alemmas -kampanjassa ovat mukana Työ- ja elinkeinoministeriö, Motiva, Energiavirasto, ympäristöministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Sitra.