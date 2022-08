Vuoden perussuomalaisten puheenjohtajana toiminut Riikka Purra myöntää, ettei hän ole tyytyväinen puolueen tämän hetkiseen suosioon.

Riikka Purran mukaan valtiontaloudessa on alijäämää on niin paljon, ettei taloutta saada tasapainoon yhdessä vaalikaudessa. Perussuomalaiset leikkaisi esimerkiksi maahanmuutosta ja kehitysavusta. Sosiaaliturvasta, opettajista, sairaanhoitajista, lääkäreistä ja ”suomalaisten palveluista” ei Purran mukaan saa leikata.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra uskoo, että hallituksen tavoite Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä ei tule toteutumaan.

– Se tulee pettämään, ja puolueet joutuvat irtautumaan siitä joko suoralla puheella tai sitten se vain tapahtuu, Purra kommentoi puolueen eduskuntaryhmän kokouksessa Lappeenrannassa.

Purra povaa myös EU:n hiilineutraaliustavoitteen kaatuvan. Unionista on määrä tulla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

– Tämän hetkinen energiapoliittinen tilanne ja Saksan hyvin vaikea asema tulee jo itsessään vaikuttamaan tähän. Samaan tapaan Suomessa joudutaan käsittelemään näitä asioita kriittisesti, ja nyt jo sosialidemokraateista ja kokoomuksesta on nähtävissä irtiottoja niiden aiemmasta hyvin tiukasta ilmastopoliittisesta linjasta.

"Kiiluvasilmäisen” ilmastopolitiikan kritiikki oli perussuomalaisten toinen kärkiteema vuoden 2019 eduskuntavaaleissa maahanmuuton ohella.

Maahanmuutto ei ole tällä hetkellä erityinen puheenaihe, ja ilmastopolitiikassa kaikki puolueet vaikuttavat olevan yhtä mieltä siitä, että fossiilienergiasta on vähitellen irrottauduttava, jotta Venäjän presidentin Vladimir Putinin sotakonetta ei tuettaisi.

Perussuomalaisten edellinen puheenjohtaja, ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho kirjoitti Facebook-sivuillaan maaliskuun alussa pian Venäjän hyökkäyksen jälkeen, että ”korvaavia fossiilisen energian toimittajia tietysti löydetään, kun on pakko löytää, mutta jos vihreän siirtymän on tapahduttava, se tapahtukoon sitten tässä kohdassa, pakon edessä”.

Lappeenrannassa ”sinivalkoisesta siirtymästä” puhunut Purra ei tunnista minkäänlaista käännettä perussuomalaisten ilmastolinjassa.

– Päinvastoin, alamme saada linjallemme kannatusta myös muualta, reaalipoliittinen tilanne nimenomaan tukee kantaamme. Olemme tukeneet bensa-autoilijaa ja tuemme jatkossakin, koska Suomen kansalaisilla ei ole laajassa mitassa mahdollisuutta ostaa sähköautoja tai hybridiautoja.

Vähitellen tapahtuva fossiilienergiasta luopuminen on Purran mukaan päivänselvää, eivätkä perussuomalaiset sitä vastusta. Kyse on kunnianhimon tasosta.

Purra valittiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi vuosi sitten.

Perussuomalaisten kannatus oli viime vuoden elokuussa Ylen gallupissa 17,9 prosenttia. Tässä elokuussa puolueen kannatus oli Ylen gallupissa 16,1 prosenttia. Pahimmat kilpakumppanit Sdp (20,3 prosenttia) ja kokoomus (23,4 prosenttia) olivat kaukana perussuomalaisia edellä.

Perussuomalaiset on juuttunut gallupeissa kolmanneksi. Puheenjohtaja Purra uskoo kannatuksen kääntyvän nousuun. Vierellä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

Purra sanoo, ettei hän tietenkään ole tyytyväinen puolueen kannatukseen.

– Tästä me nostamme kannatusta eduskuntavaaleihin mentäessä. Itse asiassa puolueen kannatus on tällä hetkellä korkeammalla kuin se on ollut aiemmin eduskuntavaaleja ennen tähän aikaan.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen vakuutteli kokouspaikalla, että puolueen tunnelmassa on tapahtunut käänne parempaan viime kuukausina.

Purra sanoo, että rajavartiolain muutos, jonka myötä turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskittää erikseen määritellyille rajanylityspaikoille, oli perussuomalaisille ”varsin suurikin poliittinen voitto”.

– Harvemmin oppositiosta on mahdollista saada aikaiseksi tällaista. Toki taustalla oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan, muuten muut puolueet eivät olisi taipuneet näihin perussuomalaisten alkuperäisiin vaatimuksiin.

Perussuomalaisten puheenjohtajana vuosina 1997–2017 toiminut Timo Soini kirjoitti äskettäin blogissaan, että kokoomus on johtava oppositiopuolue, koska se osaa tehdä politiikkaa perussuomalaisia paremmin.

Purra ei provosoidu Soinin nimen mainitsemisesta.

– Toivotan Timo Soinille oikein hyvää loppukesää ja hyvää syksyä. Kokoomus on omilla lukemillaan, uskon, että ne tulevat siitä tasaantumaan.

Vielä Soinin aikana populismi kukki perussuomalaisten toiminnassa. Purra on ottanut etäisyyttä populismiin.

Purra on sanonut, että hän karsastaa häpeilemätöntä populismia, joka pyrkii vain äänten ja suosion kalasteluun erilaisin katteettomin lupauksin ja silmänkääntötempuin.

Voiko perussuomalaisten puheenjohtaja olla antipopulisti?

– Näen, että kaikki puolueet toimivat jonkin verran populistisesti, erityisesti mitä lähemmäksi eduskuntavaaleja mennään, sitä populistisempia vaatimuksia tulee. Se, mitä karsastan, on helppojen ratkaisujen esittäminen, kun niitä monestikaan ei ole. Minua arvostellaan välillä liian asialliseksi, kuivakaksi ja akateemiseksi, mutta itsensä muuttaminen ei yleensä muuta hyvää tulosta enkä halua nähdä itseäni heittelemässä erilaisia sutkauksia.