Valtiovarainministeri Annika Saarikko aikoo keskustella kuohuttaneesta suunnitelmasta Suomessa vierailevan norjalaiskollegansa kanssa.

Norjan suunnitelma rajoittaa sähkön vientiä muun muassa Suomeen on herättänyt ärtymystä naapurimaissa, joiden energiahuollolle erityisesti varma ja edullinen norjalainen vesivoima on ollut elintärkeää. Jos huoltovarmuuden nimissä tehtävä rajoitus toteutuu, voi se nostaa energian hintaa entisestään myös Suomessa.

Suomen, Ruotsin ja Tanskan kantaverkkoyhtiöt julkaisivat maanantaina poikkeuksellisen yhteisen kannanoton, jossa ne vaativat Norjan hallitusta luopumaan suunnitelmasta.

– Kehotamme Norjan hallitusta harkitsemaan tilannetta uudelleen ja luopumaan sähkön yhdysjohtojen aiotuista vientirajoituksista, kannanotossa todetaan.

Energia-asioista vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo yllättyneensä ensin Norjan ilmoituksesta.

– Tietysti ymmärrän sen heidän näkökulmansa, eli he haluavat tarkistaa heidän huoltovarmuus­tilanteensa tilanteessa, jossa vesivarat ovat matalalla, Lintilä sanoi IS:lle keskustan eduskuntaryhmän kokouksessa Porissa.

Lintilän mukaan Norjassa ollaan suunnitelman suhteen hyvin erimielisiä. Päätöstä tarkastelevan työryhmän pöydällä on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: sähkön viennin rajoittaminen tai vesivarantojen minimirajojen asettaminen.

– He ovat kyllä sanoneet, etteivät he riko sisämarkkinoita. Kyllä se on kuitenkin heille tärkeä asia. Muuttuvassa maailmassa ei koskaan tiedä, mitä seuraavaksi tuleman pitää.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko aikoo keskustella asiasta Suomeen saapuvan norjalaiskollegansa kanssa.

Lintilän mukaan on selvää, että Euroopan yhteisten energiamarkkinoiden sotkeminen hyödyttäisi ennen kaikkea Venäjää.

– Kyllä se Kremlin laariin sataisi, jos he näin lähtisivät tekemään. Eurooppalainen yhtenäisyys kärsisi kyllä vakavalla tavalla, ja heidän on pakko tämä tiedostaa.

Norjan valtiovarainministeri Trygve Slagsvold Vedum saapuu torstaina Suomeen Norjan keskustapuolueen parlamenttiryhmän kanssa. Suomalaisen virkaveljensä tapaava valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi sähkön vientiasian nousevan varmasti keskustelun aiheeksi.

– Tämä on varmasti ykköskysymys, josta haluamme Norjan valtiovallan johdon kanssa keskustella, Saarikko sanoi kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa.

Saarikon mukaan Suomi haluaa Norjalta selvityksen siitä, onko kyse huoltovarmuuden lisäksi myös kotimaan hintapaineista.

– Norja perustelee omia mahdollisia ratkaisuja nimenomaan energian riittävyydellä omassa kotimaassaan. Tästä haluan saada selvyyden oman kollegani kanssa, ovat nämä ne syyt, vai liittykö siihen myös kysymys energian hinnasta Norjassa.

Saarikon mukaan pohjoismainen yhteistyö on toiminut tähän saakka hienosti. Hänen mukaansa pohjoismaiselle yhteistyölle on tässä ajassa poikkeuksellisen paljon kysyntää.

– Toivon että löydämme tässä yhteisymmärryksen norjalaisten kanssa.