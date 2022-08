IS:n tiedot: Vesa-Matti Loirille ei valtiollisia hautajaisia

IS:n tietojen mukaan valtiollisten hautajaisten kriteerit eivät täyttyneet.

Taiteilija Vesa-Matti Loirille ei järjestetä valtiollisia hautajaisia.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) esitti viime viikolla, että pitkän sairauden uuvuttamana menehtyneelle taiteilijalegenda Vesa-Matti Loirille järjestettäisiin valtiolliset hautajaiset.

Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen arvioi viime viikolla IS:lle, että kriteerit valtiollisista hautajaisista eivät Loirin kohdalla täyty.

Vuosikymmenten varrella useat kirjailijat, muusikot ja taiteilijat on haudattu valtiollisin menoin, mutta käytäntöä kiristettiin huomattavasti vuonna 1990. Siitä asti voimassa olleen linjauksen mukaan valtiollisiin hautajaisiin ovat oikeutettuja ainoastaan presidentit sekä poikkeustapauksissa myös pitkäaikaiset eduskunnan puhemiehet ja pääministerit.

– Aivan äärimmäisissä poikkeustapauksissa käytäntöä voi soveltaa myös henkilöihin, joilla on ollut hyvin erityistä kansallista merkitystä Suomelle ja suomalaisille. Tässä kohdin kriteerit ovat kyllä harvinaisen tiukkoja, Lankinen sanoi viime viikolla.

Päätös valtiollisten hautajaisten järjestämisestä voi tapahtua valtioneuvoston kanslian esittelystä valtioneuvostolle, eli käytännössä ministerit tekevät tuon esityksen pohjalta kollegiaalisen päätöksen asiassa.

Pääministeri Sanna Marin ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen kertoivat keskiviikkoiltapäivänä julkaistussa tiedotteessa, että valtioneuvosto muistaa Vesa-Matti Loiria laajasti muilla tavoin.

Valtioneuvostolta tulee edustus Loirin hautajaisiin, ja siellä lasketaan valtioneuvoston muistoseppele. Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan osallistuu hautajaiskuluihin.

– Vesa-Matti Loiri on itsenäisyytemme ajan rakastetuimpia ja suurimpia taiteilijoita. Hän on liikuttanut lukemattomia suomalaisia yli sukupolvien. Suuri suomalainen on jättänyt kansakuntaamme pysyvän jäljen. Siksi haluamme koko valtioneuvostona kunnioittaa muistoa, ministerit toteavat.

Lisäksi ministerit toivovat, että hautajaisten jälkeen eri ministeriöissä valmisteltaisiin toimia, joilla Loirin perintöä voitaisiin kunnioittaa sukupolvien yli. Mahdollisista toimista tullaan tiedottamaan myöhemmin.

Varsinaiset valtiolliset hautajaiset järjestetään jatkossakin pääsääntöisesti presidenteille, valtioneuvoston tiedotteessa todetaan.