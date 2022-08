Marin järjesti Kesärannan Ruisrock-jatkot Uniper-sotkun vyöryessä täysillä päälle

Pääministeri Sanna Marin järjesti ystävilleen Ruisrockin jälkeiset jatkot pääministerin virka-asunnolla samaan aikaan, kun Saksan hallitus vaati Fortumia osallistumaan energiayhtiö Uniperin pelastamiseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) suuntasi kesälomansa aluksi Ruisrockiin. Lauantaina 9. heinäkuuta Marin julkaisi Instagramissa kuvan aviomiehensä Markus Räikkösen kanssa ja kertoi suuntaavansa Suomen Turkuun ja Ruisrockiin.

– Tänään alkoi loma, Marin kirjoitti kuvan yhteyteen.

Valtioneuvoston kanslian lomalistan mukaan virallisesti Marinin loma oli alkanut jo perjantaina 8. heinäkuuta.

Samana Ruisrock-lauantaina STT uutisoi Saksan talousministerin Robert Habeckin vaativan, että Fortumin pitää osallistua saksalaisen tytäryhtiönsä Uniperin pelastamiseen. Fortum on Uniperin enemmistöomistaja ja Suomen valtio puolestaan omistaa Fortumista enemmistön.

Jo aiemmin samalla viikolla oli tiedossa, että Fortum neuvottelee Uniperin kohtalosta Saksan hallituksen kanssa.

Maanantaina 11. heinäkuuta uutisoitiin, että neuvottelut Uniperin tukemisesta ovat loppusuoralla. Suomalaisille veronmaksajille pelättiin lankeavan miljardien kulut Uniperin ongelmista.

Tiistaina 12. heinäkuuta kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaati STT:n haastattelussa pääministeri Marinia keskeyttämään lomansa Uniperin takia. Mykkänen perusteli näkemystään sillä, että asia kuuluu omistajaohjausministerin lisäksi myös pääministerille, koska Saksassakin sitä ratkoo liittokanslerinvirasto.

Samana päivänä pääministerin esikunnasta kerrottiin STT:lle, että Marin on ollut viikonloppuna yhteydessä Saksan liittokansleri Olaf Scholziin Uniperin tilanteen vuoksi.

Kyseisenä viikonloppuna Marin oli ollut Ruisrockissa. Lauantaina hänestä julkaistiin valokuvaaja Janita Aution ottama mustavalkoinen kuva, jossa Marin kävelee kameraa kohti nahkatakissa ja farkkushortseissa.

Sunnuntaina 10. heinäkuuta Marin järjesti Ruisrockin jatkot pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa. Juhlissa otettiin valokuva, jossa kaksi naista suutelee ja he ovat peittäneet paljaat rintansa käsillä ja Finland-kyltillä, joka on totuttu näkemään pääministerin edessä pöydällä. Kuva on otettu ilmeisesti Kesärannan tiedotustilassa sinisten sermien edessä. Marin vahvisti eilen tiistaina, että kuva on otettu Kesärannassa ja pyysi anteeksi kuvaa.

Kesärannan Ruisrock-jatkoista on julkaistu sosiaalisessa mediassa myös video, jossa laulaja Alma räppää tölkki kädessä Kesärannan puutarhassa ”tisseistä”, ”kahdesta muijasta” ja ”Kesärannasta”. Videolla esiintyvät myös muun muassa some-vaikuttaja Sabina Särkkä ja runoilija Natalia Kallio, joista otettu paljastuskuva nousi otsikoihin.

Torstaina 14. heinäkuuta eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) matkusti Berliiniin neuvottelemaan Saksan hallituksen kanssa Uniperista.

Viikkoa myöhemmin perjantaina 22. heinäkuuta Fortum tiedotti, että Saksan liittovaltion kanssa käydyissä neuvotteluissa on löydetty ratkaisu vaikeuksiin ajautuneen Uniperin pelastamiseksi.

Marinin osallistuminen neuvotteluihin prosessin aikana herätti kysymyksiä. Pääministeri ei keskeyttänyt kesälomaansa neuvottelujen vuoksi, eikä hän kommentoinut Uniper-asiaa tiedotusvälineille.

Tuppuraisen mukaan Marin kuitenkin edisti neuvotteluja kulissien takana koko ajan.

– Pääministeri Sanna Marinin rooli on mahdollisesti ollut tässä hyvinkin ratkaiseva. Hän on aivan viime metreille pitänyt yhteyksiä liittokansleri Scholziin, Tuppurainen kertoi.