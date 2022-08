Pääministeri Sanna Marin avaa tänään keskiviikkona bile­kohujaan puolueelleen kesäkokouksessa Lahdessa.

SDP:N eduskuntaryhmä, puolueen johto ja ministerit keskustelevat tänään keskiviikkona kesäkokouksessaan pääministeri Sanna Marinin (sd) ympärillä viimeisen viikon aikana velloneesta bilekohusta.

ISTV näyttää kokousta seuraavan tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä kello 15.30 alkaen.

Pääministeri Marin piti aikaisemmin tänään Lahden torilla vahvasti kuulijoiden tunteisiin vedonneen puheen. Hän murtui kesken puheen kyyneliin ja jatkoi puhettaan ääni sortuneena.

– Tämä viikko ei ole ollut helppo elämässäni. Se on ollut oikeastaan aika vaikea. Haluan uskoa, että ihmiset katsovat ennemmin sitä mitä me teemme työssä kuin sitä mitä me teemme vapaa-ajalla, Marin sanoi.

– Minä olen ihminen, Marin totesi ääni väristen.

Marin sanoi puheensa lopuksi ottavansa opiksi ja tekevänsä työnsä niin hyvin kuin tähänkin asti. Hän nosti Ukrainan itsenäisyyspäivänä esiin myös ukrainalaisia.

Sdp:n kansanedustajilta löytyi IS:n eilisellä soittokierroksella tukea ja ymmärrystä Marinille, mutta samalla nähtiin, että seuraa ja juhlimistapoja pitäisi arvioida uudelleen. Sdp:n riveistä toivottiin paluuta edessä olevan vaikean syksyn ja talven asiakysymyksiin.

Ex-pääministeri Antti Rinne sanoi eduskuntaryhmän todenneen jo aiemmin Marinin edustavan instituutiota ja sen vaativan ”ehkä tietynlaista harkintaa vapaa-ajan suhteen”.

Maanantaina sosiaalisessa mediassa lähti kiertämään Kesärannasta kuva, jossa kaksi naishenkilöä suutelee paidan helmat ylhäällä. Ylävartaloiden suojaksi on vedetty kyltti, jossa lukee Finland. Kuvassa lukee myös teksti ”Kesärata 22”.

Kuvassa on sininen taustakangas, joka muistuttaa pääministerin virallisissa tiedotustilaisuuksissa nähtyä taustakangasta.

Marin pyysikin maanantaina kuvaa anteeksi.

– Mielestäni se kuva ei ole asiallinen, pyydän sitä anteeksi. Tuollaista kuvaa ei olisi pitänyt ottaa, mutta sinänsä illanvietossa muutoin ei ole mitään ihmeellistä tapahtunut. Tänä kesänä tämä on ainoa henkilökohtainen juhlani, jonka olen loma-aikanani Kesärannassa järjestänyt, Marin kertoi tiedotustilaisuudessa.