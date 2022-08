Näin Sanna Marin puhui Lahdessa – murtui kyyneliin: ”Viikko ei ole ollut helppo elämässäni”

Pääministeri Sanna Marin murtui kyyneliin puhuessaan Sdp:n tilaisuudessa Lahden torilla.

Marin sanoi, ettei tuorein bilekohu ole ensimmäinen kerta, kun hän on pyörremyrskyn silmässä – eikä varmasti viimeinenkään.

– Ei ainoa kohu, jonka silmässä olen ollut, eikä varmasti viimeinen. Se kuuluu tähän asemaan, se kuuluu tähän tehtävään. Kaikista asioista tulee kymmenen ellei sata kertaa suurempaa kuin mitä asia ovat todellisuudessa olleet.

– Tämä viimeinen viikko ei ole ollut helppo elämässäni. Se on ollut oikeastaan aika vaikea. Siitä huolimatta haluan uskoa, että ihmiset katsovat sitä mitä me teemme, mitä työtä me teemme, kuin sitä mitä me teemme vapaa-ajalla.

Marin murtui kyyneliin puhuessaan vaikeasta viikosta.

– Minä olen ihminen, Marin totesi ääni väristen yleisön antaessa aplodit.

Pääministeri jatkoi puhettaan kyyneleitä pidätellen.

– Myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta.

– Siihen liittyy kaikennäköistä kuvamateriaalia, kaikennäköistä videomateriaalia, mitä en itse haluaisi nähdä, mitä minä tiedän, että te ette haluaisi nähdä.

– Se on yksityistä, se on iloa ja se on elämää, Marin sanoo.

Hän myös totesi, ettei ole jättänyt yhtään työpäivää tekemättä eikä yhtään työtehtävää hoitamatta. Puheensa päätteeksi Marin viittasi vielä Ukrainaan.

– Alle sen matkan, kun Helsingistä on Utsjoelle, meillä on ukrainalaisia ystäviä Kiovassa, muualla, ja heillä on paljon vaikeampaa. Näinä päivinä minä olen ajatellut presidentti Zelenskyiä, pääministeri Šmyhalia ja Ukrainan kansaa, jotka oikeasti kärsivät, joilla on oikeasti vaikeaa. Minä otan opiksi. Minä teen työni niin hyvin kuin tähänkin asti. Mutta minä ajattelen Ukrainaa. Minä ajattelen teitä. Ja minä teen työni, Marin päätti puheensa.

Puheensa jälkeen Marin jalkautui kansan pariin torille ja hänen ympärillään parveili valtavasti ihmisiä.

Sdp:n puoluejohto aloitti kesäkokouksensa Lahden torilta. Kesäkokousta varjostaa bilekohu, joka sai uuden käänteen eilen, kun julkisuuteen tuli uusi valokuva Kesärannan mediatilasta. Kuvassa missikisoista tuttu Sabina Särkkä oli nostanut paljaan ylävartalonsa eteen Finlandia-kyltin. Pääministeri Marin pyysi kuvaa anteeksi. Hänestä sitä ei olisi pitänyt ottaa.

Eduskuntavaaleihin valmistautuva Sdp käsittelee Marinin bilekohuja tänään Lahden kokouksessaan.

Marin joutui selittämään juhlimistaan puolueelle viimeksi joulukuussa. Marin ei ole nähnyt tarpeelliseksi muuttaa omaa käytöstään bilekohun aikana olleissa tiedotustilaisuuksissa.