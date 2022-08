Mikko Kärnä pitää lupauksensa ja jättää vaalit väliin: ”En kerää ääniä Venäjä-mielisten kanssa”

Lappilainen Kärnä ei ole vielä päättänyt, mitä aikoo tehdä vaalien jälkeen.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä ei ole lähdössä ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa vastalauseena konkaripoliitikko Paavo Väyrysen ehdokkuudelle.

Kärnä on väläytellyt pois jäämistään jo aiemmin, mutta kertoi lopullisesta päätöksestään tiistaina sen jälkeen kun keskustan Peräpohjolan piirin toiminnanjohtaja Antti Mulari tiedotti Väyrysen ehdokkuudesta.

– Olin vähän hämmentynyt tästä tiedosta, sillä piiri ei ole vielä päättänyt hänen ehdokkuudestaan. Mutta olen jo kauan sitten kertonut, etten tule olemaan samalla ehdokaslistalla Väyrysen kanssa, Kärnä totesi IS:lle keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porissa.

Syyksi Kärnä kertoo Väyrysen Venäjä-myönteisyyden.

– Katson, että minä en Venäjä-mielisten, (Vladimir) Putinin propagandaa levittävien henkilöiden kanssa ole yhdessä missään ääniä keräämässä.

Suomen Nato-jäsenyyttä kiivaasti vastustanut Väyrynen on viime aikoina kommentoinut blogissaan ahkerasti Ukrainan sotaa. Vaikka emopuolue ei ole enää aikoihin huolinut kunniapuheenjohtajaansa keskeisiin johtotehtäviin, on kemiläisellä Väyrysellä on omalla alueellaan vankka kannatus.

Myös Kärnän mukaan Väyrynen on Lapissa vielä monille tärkeä hahmo.

– Mutta meitä on kyllä paljon, jotka ajattelevat myös toisinkin, hän sanoo.

– En itse näe, että hänen ehdokkuutensa olisi millään tavalla puolueelle hyväksi valtakunnan tasolla.

Kärnä ei lähde arvioimaan, kuinka paljon Väyrysen ajattelulla on tukijoita keskustan Lapin piirissä tai puolueessa yleensä.

– Väyrynen on pitkäaikainen poliitikko ja hänellä on varmasti omia kannattajiaan. Mutta toivon, että viimeistään vaaleissa nähdään, että tämä ei missään tapauksessa ole oikea linja, ja luulen, että aika vähissä ovat henkilöt, joilta tällaiseen ymmärrystä löytyy.

Kärnä kertoo neuvotelleensa ehdokkuudesta joidenkin muiden piirien kanssa, joista häntä on pyydetty ehdolle.

– Mutta varsin epätodennäköiseltä näyttää, että olisin eduskuntavaaleissa ehdolla, vaan tähtään sitten eurovaaleihin. Katsotaan, nyt jatkuu edustaminen sillä valtakirjalla, jonka olen viime vaaleissa saanut täysillä vaalikauden loppuun saakka.

Kärnä ei omien sanojensa mukaan ole vielä päättänyt, mitä aikoo tehdä, jos kansanedustajan työ saa jäädä.

– En osaa sanoa. Tässä on vaaleihin vielä kaksisataa päivää aikaa. Tällaiselle hätäiselle ihmiselle, joka on elämässään kaikennäköistä ehtinyt tehdä, ei välttämättä välivuosikaan olisi yhtään huono asia. Katsotaan, jos vaikka kirjan kirjoittaisi, hän tuumii.