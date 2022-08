Pääministerin esittämä anteeksipyyntö nousi maailman uutiskanavien otsikoihin.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) pyysi tänään anteeksi Kesärannassa Ruisrock-viikonloppuna otettua roisia kuvaa, jossa hänen ystävänsä esiintyvät.

Marin totesi, ettei Kesärannassa otettu kuva ole hänen mielestään asiallinen.

– Mielestäni se kuva ei ole asiallinen, pyydän sitä anteeksi. Tuollaista kuvaa ei olisi pitänyt ottaa, mutta sinänsä illanvietossa muutoin ei ole mitään ihmeellistä tapahtunut. Tänä kesänä tämä on ainoa henkilökohtainen juhlani, jonka olen loma-aikanani Kesärannassa järjestänyt, pääministeri sanoi tiedotustilaisuudessa.

Marinin anteeksipyyntö nousi aiempien pääministerin juhlintaa koskevien uutisten tavoin otsikoihin maailmalla.

Ruotsalainen Aftonbladet-lehti oli nostanut Marinin anteeksipyynnön yhdeksi sivunsa pääuutisista.

– Sanna Marin pyytää anteeksi uutta juhlakuvaa, otsikossa lukee.

Myös Ruotsin toinen suuri iltapäivälehti Expressen uutisoi Marinin tiistaisista kommenteista sivuillaan. Expressenin otsikko myötäili Aftonbladetin vastaavaa, mainiten Marinin anteeksipyynnön uudesta juhlakuvasta. Tekstissä pureudutaan kohua herättäneen kuvan yksityiskohtiin.

– Uusi kuva on otettu pääministerin asunnossa Helsingissä ja siinä on kaksi paljasrintaista naista, Expressen kirjoittaa.

Brittiläinen uutistoimisto Reuters uutisoi niin ikään Marinin anteeksipyynnöstä.

– Suomen pääministeri pyytää anteeksi juhlakuvaa virka-asunnolta, Reuters otsikoi.

Reutersin kautta uutinen on jo ehtinyt levitä maailmalle, muun muassa kanadalaisen The Globe and Mailin sivuille.