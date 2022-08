IS:n soittokierroksella tavoittamilta demariedustajilta löytyy tukea Sanna Marinille ja tämän päivän anteeksipyyntöä kiitellään, mutta samalla pääministerin toivotaan harkitsevan seuraansa paremmin ja paluuta kohuista asioihin. – Juhlat on nyt juhlittu, tiivistää yksi edustaja.

Sdp:n kansanedustajan Johannes Koskisen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd) nauttii edelleen luottamusta, eikä puolueen eduskuntaryhmällä ole ollut mitään huomauttamista pääministerin virkatehtävien hoidon osalta. Vapaa-ajan viettoa ei Koskisen mukaan ole erikseen käsitelty ryhmässä.

– Nauttii luottamusta, mutta varmaan seuraa ja juhlimistapoja pitää arvioida uudelleen. Ja niinhän käsittääkseni Marin on luvannutkin tehdä, Koskinen sanoo IS:lle.

Ilta-Sanomien pikaisella soittokierroksella Sdp:n eduskuntaryhmästä löytyi Marinille ja tämän juhlinnalle ymmärrystä, mutta osa toivoi, että pääministeri harkitsisi seuraansa tarkemmin ja keskittyisi olennaiseen.

Koskinen sanoo päätelleensä Marinin julkisista esiintymisistä, että pääministeri aikoo arvioida seuraansa ja juhlimistapojaan uudelleen. Julkisuuteen on noussut useita videoita ja kuvia pääministerin railakkaasta juhlimisesta ja vapaa-ajan vietosta julkisuuden henkilöiden kanssa kesän aikana.

– Kyllä nyt on syytä vahvasti palata asiakysymyksiin ja asialinjalle.

Koskisen mielestä pitäisi saada loppumaan se, ettei jatkuvasti nousisi esille uusia kuvia ja videoita pääministerin illanvietoista.

– Eiväthän nämä mitenkään eduksi ole.

Pääministeri Sanna Marin tapasi mediaa suurlähettiläskokouksen jälkeen Helsingissä 23. elokuuta 2022.

Koskisen mielestä puolueen suunnasta ei kuitenkaan ole tarvetta viestiä vahvemmin Marinille, että pääministerin pitäisi suitsia vapaa-ajanviettoaan.

– Kyllä hän nyt varmaan itsekin osaa arvioida.

Koskinen arvelee, että puolueessa kuunnellaan kansalaisilta tulevaa viestiä, kuten muissakin asioissa. Hänen mukaansa kansalaisilta on tullut pääministerin juhlimisesta kahdenlaista palautetta.

– Ymmärretään ero vapaa-ajan ja virkatehtävien välillä, mutta sitten toisaalta varovaisuutta korostetaan, että olisi syytä ottaa huomioon, minkälaisia riskejä tällaiseen juhlimiseen ja vapaa-ajan viettoon voi sisältyä.

Riskeillä hän viittaa lähinnä julkisuushaittaan.

Myös kansanedustaja Jukka Gustafssonin (sd) mukaan Marin nauttii edelleen luottamusta pääministerinä ja Sdp:n puheenjohtajana.

– Minusta äskeinen tiedotustilaisuus osoitti erittäin hyvää asioiden hallintaa ja ilmaisua. Kyllä Sanna on edelleen minusta erinomainen ministeri ja olen harmistunut siitä, että media täysin jättää tämän puolen huomiotta, Gustafsson sanoo.

Marin pyysi tiistaina tiedotustilaisuudessa anteeksi valokuvaa, joka on otettu juhlissa pääministerin virka-asunnolla heinäkuussa Ruisrockin jälkeen. Kuvassa kaksi naista suutelee ja he ovat peittäneet paljaat rintansa Finland-kyltillä, joka on totuttu näkemään pääministerin edessä pöydällä. Kuva on otettu Kesärannan tiedotustilassa. Kuva ei Marinin mielestä ollut asiallinen, eikä sellaista olisi hänen mielestään pitänyt ottaa.

– Marin pyysi minusta ihan hienolla tavalla anteeksi tästä valokuvasta. Mielestäni siihen ei ole paljon lisättävää.

Gustafssonin mielestä julkisuuteen ei kuitenkaan pitäisi levittää kuvia pääministerin illanvietoista.

– Iltapippalot voivat tietysti Ruisrockin jälkeen olla vähän riehakkaitakin, mutta minun mielestäni julkisuuteen ei pitäisi tämäntyyppisiä kuvia lainkaan yksityistilaisuudesta levittää. En pidä sitä käytäntöä ja menettelyä hyvänä.

Nimettömänä asiaa kommentoiva Sdp:n kansanedustaja toteaa, ettei juhlinta ole vaikuttanut Marinin tehtävien hoitoon millään tavalla.

– Nämä ovat olleet häneltä yksityiselämää, jota poliitikollakin on. Mutta oli häneltä asiallista pahoitella ja pyytää anteeksi tätä viimeisintä kuvaa.

Kansanedustaja toivoo Marinilta asiakysymyksiin palaamista.

– Tämä on ollut loman viettoa.

Neljäs IS:n tavoittama Sdp:n kansanedustaja kuitenkin myöntää, että keskustelun keskittyminen pääministerin juhlimiseen vetää puolueen sisällä mielen vakavaksi.

– Tässä on alkamassa veitsien kalistelun syksy matkalla kohti kevään eduskuntavaaleja.

Sdp on pitänyt edelleen gallupmittauksissa toisen sijansa heti kokoomuksen jälkeen.

– Puolue on hyvässä terässä. Me olemme saaneet asioita vietyä eteenpäin. Ja sitten meillä on niinkin isoja asioita kuin vaikkapa tämä hoiva-alan kriisi, energia ja Ukraina.

– Kyllä nyt toivoisi, että keskittyminen kohdistuisi tästä eteenpäin Suomen kannalta olennaisiin asioihin. Nyt on juhlat juhlittu, ja nyt pitää kädet savessa tehdä töitä.

Kansanedustaja ihmettelee, voiko pääministeri todella kutsua kuvien ja videoiden julkaisun jälkeen ystäviään ystäviksi.

– Täytyy sanoa, että pääministerin ystävät eivät ole kovin luotettavia. Ei kannata luottaa ihmisiin, jotka haluavat tieten tahtoen profiloitua pääministerin kavereina, eivätkä tee sitä pyyteettömyyttään, vaan saadakseen itselleen huomiota.

– Aikamoinen keskenkasvuisten joukko siellä on viettänyt aikaa, hän kommentoi tänään tiistaina Kesärannan juhlista vuotanutta kuvamateriaalia.

Marinin toivotaan eduskuntaryhmässä kuitenkin pysyvän politiikassa pitkään.

– Hän on käynyt läpi vaikeita ajanjaksoja koko Suomen näkökulmasta ja hoitanut ne erittäin hyvin, jopa kiitettävästi. Toivon, että hän näistä kohuista ymmärtää, että tämä ei ole kenellekään hyväksi. Ei puolueelle, ei hänelle itselleen.