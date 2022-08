Anderssonin mukaan hallituksen edistyksellisyyttä ei kuvaa esimerkiksi naisministerien määrä, vaan ratkaisut politiikan asiakysymyksiin.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson toivoo, että ihmisten ja median huomio olisi hallituksen politiikkaan liittyvissä asiakysymyksissä eikä pääministeri Sanna Marinin (sd) juhlinnassa.

– Jokaisella päättäjällä on oma yksityiselämä ja itse näen, että media ihan yhtä lailla voi vaikuttaa siihen, paljonko käytetään aikaa asiakysymyksiin ja paljon eri päättäjien yksityiselämän ruotimiseen, Andersson toteaa.

Tällä hetkellä ovat käynnissä vasemmistoliiton, kokoomuksen ja keskustan eduskuntaryhmien kesäkokoukset. Päivällä otsikkoihin kuitenkin nousivat pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa otetut kuva ja video, jotka paljastavat yksityiskohtia Ruisrockin jälkeisistä juhlista. Marin joutui myös pahoittelemaan epäasiallista kuvaa.

Andersson luettelee useita asiakysymyksiä, joissa hallituksen huomio tulisi nyt olla.

– Meillä on aika vaikea talvi edessä... On vaikeaa löytää oikeantyyppisiä ratkaisuja, mitä tulee sähkön hinnan kompensoimiseen ihmisille ja myöskin pienituloisten aseman huomioimiseen. Meillä on edelleen tämä iso ilmastokriisi, on monimuotoisuuden hupeneminen, joka etenee ja sekin vaatii hallitukselta huomiota sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilanne.

Andersson julkaisi Instagramissa maanantaina julkaisun, jossa toivoo, ettei hallitusta ”päästettäisi liian helpolla politiikan suhteen”.

– Feminististä politiikkaa ei ole se, miltä me nuorina naisina näytämme tai mitä meillä on päällämme. Feminististä politiikkaa mitataan sillä, mitä me päättäjinä teemme, Andersson kirjoittaa.

Hänen mukaansa tasa-arvopolitiikan ei tulisi typistyä siihen, onko Suomessa esimerkiksi vain naisia johtajina.

– Keskeisin kysymys on, että pystymmekö tekemään politiikkaa, jolla esimerkiksi matalapalkkaisten alojen naisten työskentelyolosuhteet paranevat, pystymmekö tekemään politiikkaa, jolla edistämme globaalia tasa-arvoa ja kestävyyttä.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) toivoo, että arvioitaessa Marinin edistyksellisyyttä kiinnitettäisiin huomiota hänen politiikkaansa iän ja sukupuolen sijaan. Niinistö kirjoittaa Facebook-julkaisussaan, että pääministerin kritisoiminen ja puolustaminen ovat siirtyneet ”symbolipolitiikan ja persoonan arvioimisen puolelle”.

– Alan pitää kiusallisena sitä tapaa, millä pääministeri Marinia puolustetaan kaikessa mitä hän tekee suurena edistysmielisyyden, feminismin ja uuden sukupolven airuena. Jos kritiikki Marinia kohtaan on usein ala-arvoista, niin on myös osa hänen puolustamisestaan, Niinistö kirjoittaa.

Anderssonin mukaan Marinin puolustaminen on ”yleisinhimillinen reaktio”, kun kysymys on Marinin persoonasta.

– En pidä sitä yllättävänä tai outona, että ihmiset puolustavat 30-vuotiaiden päättäjien oikeutta omalla vapaa-ajallaan olla iloisia tai viettää aikaa ystäviensä kanssa.

– Samalla toistan sen, että tämän hallituksen onnistumista ja edistyksellisyyttä minun mielestäni mitataan sillä, millaisia yhteiskunnallisia muutoksia me saamme aikaiseksi.