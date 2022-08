Kesärannassa bailattiin roisisti Ruisrockin jälkeen – Marin pyysi anteeksi valokuvaa, joka ”ei ole asiallinen”

Pääministerin virka-asunnolla Ruisrock-viikonloppuna järjestetyistä jatkobileistä on levinnyt sosiaalisessa mediassa railakasta kuva- ja videomateriaalia.

Pääministeri Sanna Marinin vauhdikkaaseen kesänviettoon liittyvää materiaalia on viimeisen vajaan viikon sisällä ilmestynyt julkisuuteen yksi toisensa jälkeen.

Nyt netissä kiertää TikTok-video, jossa Marinin ystävät viettävät iltaa pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa sekä valokuva, jota Marin pyysi erikseen anteeksi, sillä se ei hänen mielestään ole asiallinen.

Pääministeri vahvisti materiaalin olemassaolon ja myönsi, että se on kuvattu Ruisrock-festivaalin jälkeisenä sunnuntaina Kesärannassa.

– Minä olen tänä aamuna tätä kuvamateriaalia nähnyt. Kyllä ne ovat Kesärannasta ja ne on kuvattu sunnuntaina Ruisrockin jälkeen. Minulla on ollut tuolloin ystäviä Kesärannassa viettämässä iltaa. Me olemme saunoneet, uineet, viettäneet aikaa, olleet siellä saunalla ja piha-alueella ja Kesärannan alakerran vessat ovat olleet vieraiden käytössä. Ilmeisesti yksi näistä kuvista on otettu tuolla tilassa.

Marin pahoitteli oheista somessa leviävää kuvaa, joka on kuvattu Kesärannassa.

– Mielestäni se kuva ei ole asiallinen, pyydän sitä anteeksi. Tuollaista kuvaa ei olisi pitänyt ottaa, mutta sinänsä illanvietossa muutoin ei ole mitään ihmeellistä tapahtunut. Tänä kesänä tämä on ainoa henkilökohtainen juhlani, jonka olen loma-aikanani Kesärannassa järjestänyt, Marin kertoi tiedotustilaisuudessa.

Hän puhui medialle tänään suurlähettiläskokouksen jälkeen Helsingissä.

Sittemmin poistettu video- ja kuvamateriaali oli ladattu malli Sabina Särkän TikTok-tilille.

Videolla poptähti Alma laulaa ”Kesäradasta”, ”tisseistä” ja ”kahdesta muijasta” tölkki kädessä. Alman taustalla heiluu neljän henkilön seurue.

Videon ohella Särkän tililtä on ladattu kuva, jossa kaksi naishenkilöä suutelee paidan helmat ylhäällä. Ylävartaloiden suojaksi on vedetty kyltti, jossa lukee Finland. Kuvassa lukee myös teksti ”Kesärata 22”.

Kuvassa on sininen taustakangas, joka muistuttaa pääministerin virallisissa tiedotustilaisuuksissa nähtyä taustakangasta.

Marin aloitti kesälomansa vierailemalla Ruisrockissa Turussa 9. heinäkuuta.

Pääministeri Marin ei itse esiinny videolla tai kuvassa.

Hän kertoi medialle seurueen käyttäneen Kesärannan vessaa, joka sijaitsee Kesärannan virallisen tiedotustilan vieressä. Muut Kesärannan sisätilat eivät ole Marinin mukaan olleet käytössä. Tilaa on pääministerin mukaan valvottu koko ajan, ja paikalla olleet ovat olleet pääministerin esikunnan tiedossa.

Marin pyysi tiedotustilaisuudessa anteeksi valokuvaa. Se ei hänen mielestään ole asiallinen.