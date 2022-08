Presidentti Sauli Niinistöltä lyhyt ja ytimekäs kommentti Sanna Marinin juhlinnasta

Tänään tiistaina julkisuuteen vuosi jälleen uusia videoita sekä kuvamateriaalia. Pääministeri Sanna Marin pyytää anteeksi kuvaa, joka ei hänen mielestään ole asiallinen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi tänään tiistaina suurlähettiläspäivillä pääministeri Sanna Marinin (sd) ja tämän juhlinnan ympärillä vellonutta keskustelua.

Presidentiltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, onko Suomen valtiollisessa päätöksenteossa tai turvallisuudessa jokin vaarantunut tuona yönä, kun pääministeri oli juhlimassa.

– Ei sinä yönä kai mitään merkittävää tapahtunut, Niinistö sanoi.

Viime perjantaina julki tuli video, jolla näkyy, kuinka pääministeri juhlii yökerhossa. Pääministeri oli itse perunut lomansa kyseisenä viikonloppuna eikä hänelle ollut nimetty sijaista.

Tänään tiistaina julkisuuteen vuosi jälleen uusia videoita.

Marin kommentoi suurlähettiläspäivillä, että hän on nähnyt uuden kuvamateriaalin. Kuvassa hänen ystävänsä näyttävät juhlivan Kesärannassa.

Marin vahvistaa, että kuva on otettu Kesärannassa Ruisrockin jälkeen. Hänen ystäviään oli tuolloin Kesärannassa ja käytössä oli myös vessa, joka on Kesärannan tiedotustilan vieressä.

Marin sanoo, että muut Kesärannan sisätilat eivät ole olleet käytössä. Tilaa on Marinin mukaan valvottu koko ajan ja tiedossa on ollut keitä paikalla on ollut.

Marin pyytää anteeksi kuvaa, joka ei hänen mielestään ole asiallinen.