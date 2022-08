Oppositiopuolue kokoomuksen mukaan hallitus leikkaa ensi vuonna perusopetuksen rahoista mittavan summan.

Kokoomuksen mukaan hallitus leikkaa ensi vuonna perusopetuksesta 140 miljoonaa euroa. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on parhaillaan kesäkokouksessaan Lappeenrannassa ryhmäjohtaja Kai Mykkäsen johdolla.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok) moitti hallitusta perusopetuksen rahojen leikkaamisesta.

Mykkäsen mukaan ensi vuoden budjetissa on 140 miljoonaa euroa vähemmän rahaa perusopetukseen.

– Pääministerin viikon takaisten sanojen perusteella voisimme laittaa peruskoulun yhdessä kuntoon. Hallituksen teot ovat kuitenkin puheiden kanssa ristiriidassa.

– Valtiovarainministerin budjettiesityksessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen rahoitusta leikataan 140 miljoonalla eurolla. Näillä nyt päättyvillä laatu- ja tasa-arvorahoilla on palkattu opettajia, ohjaajia ja muita koulujen ammattilaisia, joiden resurssit nyt poistuvat, Mykkänen sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

Ryhmäjohtaja Mykkänen kertoi, että leikkausten vuoksi ensi vuonna perusopetuksesta on häviämässä 1 400 opettajan virkaa.

Lisäksi ammatillisesta koulutuksesta on vähenemässä 400 opettajaa.

Kokoomuksen mukaan Sdp käyttää rahat mieluummin oppivelvollisuuden pidentämiseen.

– Koko Suomen peruskouluissa nyt päättyvä rahoitus on vastannut yli 1 400 opettajan palkkoja tänä vuonna. Heidän palkkarahojen poistuminenko on hallituksen lahja 50 vuotta täyttävälle peruskoululle? Sdp halusi välttämättä varata pysyviin panostuksiin liikenevät rahat oppivelvollisuuden pidentämiseen ja ummistaa silmänsä perusopetuksen tarpeilta. Kyse on valinnoista.

– Tosin ammatillisessa koulutuksessakin rahat ilmeisesti vähenevät ensi vuonna 400 opettajan palkkojen verran. Oppivelvollisuuden toteuttaminen yskii perustan lisäksi toisella asteellakin. Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa, Mykkänen sanoi.

Kokoomus toisti kesäkokouksessaan Lappeenrannassa ideansa huippuhintaisen sähkön hinnan alentamiseksi kuluttajille.

Väliaikainen sähköveron poisto tai sähkön arvonlisäveron alennus on puolueen listalla.

– Kokoomus on esittänyt, että sähkövero poistettaisiin väliaikaisesti. Suunnilleen samaan päästään myös alentamalla sähkön arvonlisäveroa. Sähkön keskihinnan nousun takia verotuotto kasvaisi silti jäljelle jäävän arvonlisäveron kautta, Mykkänen laskeskeli.

Kokoomus julkaisee myöhemmin syksyllä oman vaihtoehtobudjettinsa.

Kokoomus ei perusetuuksiin koskisi, mutta on valmis leikkaamaan sosiaaliturvaa.

Puolueen asialistalla on myös miljardin euron tuloveronkevennys kaikille.