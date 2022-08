Tällaiset terveiset Petteri Orpo lähetti bilekohun keskiössä olevalle Sanna Marinille

Oppositiojohtaja ei halunnut kommentoida pääministerin bilekohuja.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) bilekohu on hallinnut julkisuutta kohta viikon.

Kilpailevien puolueiden poliitikot ovat välttäneet kommentoimasta pääministerin tekemisiä – politiikassa kun jokaisella puolueella niin sanotusti oma sauna on aika ajoin tulessa.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toivoi, että pääministeri keskittyisi virka-asioidensa hoitoon.

– Minusta olisi erinomaista, jos huomio kiinnittyisi siihen, mitä pääministeri ei tee. Meillä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan, energiakriisi, korot nousevat, inflaatio laukkaa, meillä on vanhuspalvelujen kriisi, terveydenhuollossa on ongelmia, Orpo luetteli.

– Odottaisimme sitä, että olisi johtajuutta näihin asioihin ja niihin tartuttaisiin. Meidän mielestä pitäisi tarttua toimeen ja käyttää aika isojen ongelmien ratkaisuun. Maa huutaa johtajuutta, Orpo jatkoi.