Presidentti Niinistö Venäjän rajanaapureiden aikeista rajoittaa viisumeja entisestään: ”Asettaa Suomen uuteen tilanteeseen”

Presidentti Sauli Niinistö kuvaili hallituksen jo linjaamia venäläisten viisumirajoituksia ”oikeansuuntaisiksi”. Pääministeri Sanna Marinin mukaan uusia rajoituksia ei ole luvassa ennen EU- ja Schengen-alueen yhteisiä keskusteluja.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Baltian maiden ja Puolan suunnitelmat venäläisten viisumirajoitusten kiristämisestä entisestään asettavat myös Suomen Venäjän naapurimaana uudenlaiseen tilanteeseen.

– Kun Baltiasta ja Puolastakin kuuluu suunnitelmia, niin tietysti tämä asettaa Suomen vähän uuteen tilanteeseen jatkossa, Niinistö sanoi.

Presidentti kommentoi aihetta tänään tiistaina toimittajille suurlähettiläspäivillä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Baltian maat, Tsekki ja Puola ovat ottaneet tiukan kannan venäläisiin turisteihin. Useissa Venäjän naapurimaissa suunnitellaan ja harkitaan kiristyksiä viisumien myönnön osalta nyt entisestään.

Esimerkiksi Viro on päättänyt kieltää maahan pääsyn venäläistä, joilla on Viron myöntämä Schengen-viisumi. Päätös ei koske Venäjän kansalaisia, joilla on jonkin toisen Euroopan unionin jäsenmaan myöntämä viisumi tai joiden kotimaa on Viro tai, jotka asuvat pysyvästi Virossa.

Lue lisää: Viro kieltää maahan pääsyn venäläisiltä, joilla on Viron myöntämä Schengen-viisumi

Hallitus linjasi viime viikolla Suomen ryhtyvän rajoittamaan syyskuun alusta venäläisten viisumien saamista kymmeneen prosenttiin nykyisestä. Nyt viisumeita myönnetään päivässä noin tuhat, eli jatkossa niitä myönnettäisiin 100 päivässä.

Niinistö kuvaili päätöstä ”oikeansuuntaiseksi”.

– Minusta se on oikeansuuntainen. Entistä merkityksellisemmäksi nousee nimenomaan turvallisuusnäkökulmien huomioon ottaminen rajalla. Ketä päästetään sisään, Niinistö sanoi.

Lue lisää: Venäläisten turisti­viisumien määrää rajoitetaan kymmenes­osaan

Lue lisää: Näin Venäjän duuman edustaja kommentoi Suomen viisumi­päätöstä

Lauantaina venäläisiä henkilöitä pidätettiin Albaniassa epäiltyinä vakoilusta asetehtaassa. Henkilöt olivat ilmeisesti tulleet maahan turisteina.

Niinistö ei suoraan ottanut kantaa siihen, onko vaarana, että Suomeen tai Suomen kautta kuljetaan vastaavissa tarkoituksissa.

Hän kommentoi, että Albanian esimerkki on ”yksittäinen”.

– Mutta siitä huolimatta juuri turvallisuuden toivoisi nousevan yhdeksi kriteeriksi, Niinistö kommentoi keskustelua viisumeista.

Lue lisää: Epäily: Turisteina maahan saapuneet venäläis­vakoilijat iskivät sotilas­kohteeseen Albaniassa

Eilen maanantaina viisumeista keskusteli myös tasavallan presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta.

Niinistö ei ottanut suoraan kantaa myöskään siihen, käytiinkö tilaisuudessa keskustelua siitä, olisiko myös Suomessa tarvetta rajoittaa venäläisten viisumeita entisestään.

Hän korosti sen sijaan hallituksen tavoin sitä, että asiassa olisi hyvä saada aikaan yhteinen päätös EU:n ja Schengen-maiden kesken.

– Minusta olisi hyvä pyrkiä siihen, että Schengen-säännöstöä, jos ei nyt perussopimusta kovin nopeasti kyetäkään muuttamaan, saataisiin yhteiseen käyttäytymiseen turvallisuutta korostavia elementtejä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Suomi ei kuitenkaan lähde rajoittamaan viisumeiden myöntämistä enää nyt tehtyjä päätöksiä laajemmin, ennen kuin asiasta keskustellaan yhdessä EU- ja Schengen-maiden kanssa.

Marin vakuutti, että Suomen linja on edelleen se, että venäläisten viisumeiden myöntöä pitää rajoittaa.

Hän kuitenkin muistutti, että vaikka Suomi keskeyttäisi kaikkien viisumien myönnön, olisi Suomen kautta edelleen mahdollista matkustaa Schengen-viisumeilla.

Sanna Marin korostaa, että viisumirajoituksia ei kiristetä ennen keskusteluja muiden EU-maiden kanssa.

Tämän vuoksi Suomi haluaa myös hänen mukaansa, että aiheesta keskustellaan ja kysymys ratkaistaan yhteiseurooppalaisesti Schengen-alueella.

– On huomioitava tietenkin myös se, että Suomi Venäjän naapurimaana joutuu osaltaan Schengen-viisumien takia painetta kantamaan venäläisten matkustamisesta. Tämä on kestävästi ratkaistavissa ainoastaan yhteisillä päätöksillä. Muutoin kauttakulku Suomen kautta tulee jatkumaan ja kenties lisääntymään, Marin sanoi tänään tiistaina suurlähettiläspäivien yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– On myös huomioitava se, että mikäli muissa maissa edelleen kiristetään viisumikäytäntöjä, niin me olemme kyllä sen takana.

Marin kertoo keskustelleensa Viron pääministerin Kaja Kallaksen kanssa venäläisten viisumeista viimeksi eilen maanantaina.

– Tiedän, että monissa Venäjän naapurimaissa suunnitellaan ja harkitaan kiristyksiä viisumien myönnön osalta entisestään.

– Tiiviisti pidämme toki yhteyttä, keskusteluja käydään eri tasoilla.