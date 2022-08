Saarikko: Suomella edessä lähes vuosikymmenen säästöohjelma

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo suomalaisten ansaitsevat rehellisen arvion siitä, mitä on edessä.

Pori

Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoo Suomella olevan edessä lähes vuosikymmenen mittainen julkisen talouden säästöohjelma.

Saarikko sanoi keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Porissa pitämässään puheessa suomalaisten ansaitsevan rehellisen arvion siitä, mitä on edessä.

– Koronan ja Venäjän aloittaman sodan yhdistelmä on kasvattanut velkavuortamme. Se kertoo meistä suomalaisista hyvää, että niin moni on asiasta huolissaan, Saarikko totesi.

– Edessä on kahden vaalikauden mittainen talouden vakauttamisen ohjelma. Tässä onnistuminen edellyttää tietysti että vastaavia uusia kriisejä ei tulisi, hän sanoi.

Nykyinen pääministeri Sanna Marinin (sd) johtama hallitus on kasvattanut valtiontalouden alijäämää kattaakseen koronakriisistä ja Ukrainan sodan aiheuttamasta energiakriisistä aiheutuvat lisäkulut. Oppositio on arvostellut hallitusta vastuuttomasta talouspolitiikasta ja vaatinut menojen saamista kuriin kriisistä huolimatta.

Saarikko huomautti, että Suomen menot ja tulot eivät olleet tasapainossa edes ennen kriisin alkamista. Keskeiseksi syyksi tähän hän mainitsi väestön vanhenemisen.

Ensi kevään eduskuntavaalien lähestyessä keskusta vaikuttaa olevan kääntymässä tiukemman talouspolitiikan kannattajaksi. Saarikon mukaan nykyisessä murrosajassa on hyväksyttävä, että jostain on vain luovuttava.

– Ratkaisu ei ole lisää hyvinvointivaltiota ja rahaa saavista kaatamalla. Mutta se ei myöskään ole verot alas kaikilta. Ratkaisu on Suomen uudistaminen yhä kestävämmäksi.

Saarikko sanoi Suomen selviävän nykyisistä kriiseistä erityisesti, koska viime vaalikaudella pääministerinä Juha Sipilän (kesk) hallitus laittoi taloutta kuntoon. Myös kokouksen osallistujat kiittivät Sipilää antamalla tälle aplodit.

Tulevien eduskuntavaalien tärkeimmiksi teemoiksi Saarikko nosti työn ja turvallisuuden.

– Jokaisen työikäisen ja työkykyisen suomalaisen pitää tehdä työtä ja on saatava tehdä työtä.

Saarikko varoitteli että tilanne saattaa muuttua vielä vaikeammaksi vaaleja kohti mentäessä. Hän sanoi suomalaisten luottamuksen toinen toiseensa ja yhteiskunnan rakenteisiin olevan nyt avainasemassa.

– Toivoa on niillä, joilla on sitkoa. Epävarmuuden sietäminen on kestävyyslaji.

Lähestyviä vaaleja Saarikko kommentoi myös nostamalla esiin politiikan toimintatavat ja opposition esittämän arvostelun.

– Jos korostaa vain huolia ja mustamaalaa toista, totta kai sillä voi saada kannatusta. Opposition vaihtoehdot kuulostavat kauniilta kuin seireenien laulu, mutta sen sointi on usein sittenkin aika ohut ja helposti särkyvä.

Hoito- ja varhaiskasvatusaloja uhkaavaa työvoimapulaa keskusta helpottaisi lykkäämällä vanhuspalvelulain hoitajamitoituksen voimaantuloa ja tarkastelemalla uudelleen varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksen kriteerejä.

Energian hinnannousun kompensoimiseksi sähkön arvonlisäveron alentaminen olisi Saarikon mukaan toimiva ratkaisu. Työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön yhteinen työryhmä kartoittaa parhaillaan keinoja hintojen nousun korvaamiseen ensi viikon budjettiriiheen.

Saarikko on jo aiemmin ehdottanut ylimääräisen lapsilisän maksamista hintojen nousun korvaamiseksi.