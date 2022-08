Hallituksen suunnittelema arvonnousuvero herättää tunteita. Mats Uotila ja Lauri Lindén ovat veron tarpeellisuudesta täysin eri mieltä.

Hallituksen kaavailema arvonnousuvero – jota myös maastapoistumisveroksi ja exit-veroksi on kutsuttu – etenee. Lakiehdotus on lähtenyt lausuntokierrokselle. Eduskunnan on määrä käsitellä veroa myöhemmin syksyllä.

Onko maastapoistumisverossa järkeä?

Lauri Lindén: Exit-verolla on negatiivinen klangi. Se ei toki eroa monien asenteista veroja kohtaan yleensä. Idea on kuitenkin hyvä. Exit-vero on tärkeä verovälttelyn vastainen toimi. Tarkoituksena on estää muun muassa perintöveron välttelyä muuttamalla ulkomaille.

Mats Uotila: Maastapoistumisveroa ei tule ottaa käyttöön. Valtiovarainministeriön selvityksen mukaan malli olisi ongelmallinen ja haittaisi Suomen kilpailukykyä sekä taloudellista tehokkuutta. Se olisi negatiivinen signaali Suomeen investoimista harkitseville, ja tuottaisi valtiolle vain vaivaiset 0–25 miljoonaa vuodessa.

Lindén: Tuotto ei olisi suuren suuri. Toisaalta kuitenkin samaa luokkaa kuin esimerkiksi tieteen rahoitusleikkausten peruminen maksaisi. Vastaava järjestelmä on käytössä monessa muussakin maassa. Esimerkiksi Ruotsissa. Peruslogiikka on oikea. Kun arvonnousu on tapahtunut Suomessa, verojenkin pitäisi tulla Suomelle.

Uotila: Ruotsissa nimenomaan ei ole maastapoistumisveroa, kuten ei ole perintöveroakaan. Ruotsin demarihallitus totesi vuonna 2019 maastapoistumisveron haitalliseksi, eikä ottanut sitä käyttöön. Tämä on vain populistista varakkaiden kiusaamista ja näpertelyä samalla, kun Suomi ottaa seitsemän tuhatta miljoonaa euroa velkaa vuodessa.

Lindén: Ruotsin malli muistuttaa Suomen mallia. Ruotsissa lähtömaa voi verottaa muuttajaa tietyn ajan maastamuuton jälkeen. Puhdas maastapoistumisvero on käytössä muun muassa Tanskassa ja Norjassa. Sinällään verolla varmistetaan, että myyntivoittoja verotetaan kuten kansainväliset sopimuksetkin sanovat.

Uotila: Ulkomaille muuttava on jo nyt verovelvollinen Suomeen kolme vuotta. Lähes 190 maata pärjää ilman maastamuuttoveroa, joten emme mekään sitä tarvitse. Meidän pitäisi himoverottamisen sijaan keskittyä siihen, että miten saamme Suomesta paremman paikan tehdä töitä ja yrittää, jotta kukaan ei haluaisi muuttaa täältä pois.

Lindén: On kuitenkin keskeistä tehdä verojen välttelystä mahdollisimman haastavaa. Tätä paaluttaa myös kansainvälinen lainsäädäntö. Tämä nyt ei ole kuin osa tuota pakettia, mutta silti. Minusta on moraalisesti aika kyseenalaista hyödyntää maamme resursseja ja sitten siirtää verotus pois arvon nousun lähteestä. Eikä pidä unohtaa veropohjan tiiviyden tärkeyttä.

Uotila: Tiivis veropohja on tietenkin tärkeä eikä kukaan toivo verojen kiertoa. Exit-vero ei vain auta siihen asiaan ja sen negatiiviset vaikutukset ovat veroasiantuntijoiden mukaan erittäin suuret. Kaiken lisäksi se nostaisi jo valmiiksi maailman korkeimpiin kuuluvaa kokonaisveroastettamme entisestään. Sitä laskemalla verosuunnittelu ja halu muuttaa ulkomaille vähenisi.

Lindén: Veron ongelma onkin siinä, että tuotto jää aika pieneksi ja järjestelmän sääntely luultavasti jonkin verran maksaa. Samalla on aika vaikea nähdä, että tämä vaikuttaisi merkittävästi Suomen kilpailukykyyn sellaisenaan. USA:ssa on vastaava, ja ei nyt ole varsinaisesti innovaatioita tuhonnut. Uudistus ei ole dramaattinen.

Uotila: Verotuksessa kyse onkin kokonaisuudesta. Ei yksi vero tuhoa innovaatioita, mutta nykyinen veroaste kokonaisuudessaan on ongelma. Miksi kannatat exit-veroa, kun samaan aikaan myönnät sen tuoton jäävän pieneksi? Yleisesti Suomessa pitää pyrkiä mahdollisimman neutraaliin ja yksinkertaiseen verotukseen.

Lindén: Minusta Finnwatch on esittänyt tähän hyvää kritiikkiä. Veron maksulle asetettu alaraja on hyvin korkea. Kyse on aina poliittisista kompromisseista. Siksi verokokonaisuus jää usein tasapaksuksi. Tärkeintä on, että verovälttelyyn puututaan laajoin toimin, koska se vie valtavan määrän rahaa valtion kassasta. Ja KV-yhteisön on syytä yhdessä tehdä ratkaisuja.

Uotila: Maastapoistumisvero ei vain ole hyvä keino puuttua tähän asiaan; siitä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Kokonaisveroastetta ei ole varaa nostaa enää piiruakaan, varsinkaan uudella verolla, jota edes valtiovarainministeriön asiantuntijat eivät puolla. Tuntuu, että kyse on ideologisesta halusta verottaa varakkaita aina vain enemmän.

Lindén: Veropohjaa tulee tiivistää. Sitä tavoitetta exit-vero toteuttaa. Kokonaisveroastetta ei ole tarvetta nostaa, jos siirretään verotuksen painopistettä. Hallituksen pöydällä on varmasti ollut paljon huonompiakin ideoita. Minulle tämä on silti eniten viesti oikeudenmukaisuudesta. Verot sinne missä tuotetaan. Köyhällä ei ole mahdollisuutta tällaisiin järjestelyihin.

Uotila: Tuntuu, että hallituksen pöydällä on vain huonoja vaihtoehtoja. Vähän vaikea uskoa, että veroastetta ei haluta nostaa, kun hallitus esittää uusia veroja ja veronkorotuksia koko ajan. Oikeudenmukaisuus on hieno ajatus, mutta tämä ei sitä edistä. Koko yhteiskunta häviää, kun Suomesta tehdään päätös päätökseltä yhä vähemmän houkutteleva investointikohde.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 19-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.