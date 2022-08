Ulkoministeri Pekka Haavisto suurlähettiläspäivillä: ”Synkimmänkin kriisin keskellä järki voi joskus voittaa”

Pekka Haavisto puhui Helsinkiin kokoontuneille Suomen suurlähettiläille.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan syksyn tärkein asia valtiojohdolle on Nato-jäsenyysprosessin loppuunsaattaminen.

Suomi ja Ruotsi kutsuttiin Naton jäseneksi Madridin huippukokouksessa kesäkuun lopussa, kun Turkki oli sopinut yhteisymmärrysasiakirjasta Suomen ja Ruotsin kanssa.

Seitsemän Nato-maata ei ole vielä ratifioinut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä, Turkki on yksi näistä.

Haavisto toisti puheessaan suurlähettiläspäivillä Helsingissä, että Suomi, Ruotsi ja Turkki järjestävät Madridin jälkeen ensimmäisen virkamiestapaamisen vielä tässä kuussa Suomessa.

– Madridin huippukokouksen jälkeen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointivauhti on ollut todella nopea. 23 maata on tehnyt ratkaisunsa, ja viimeisten maiden prosesseja seurataan nyt tarkasti.

– Vielä elokuussa kokoontuvat Ruotsin, Suomen ja Turkin virkamiehet tarkastelemaan yhteistyömme etenemistä Turkin kanssa sovitun yhteisymmärrysasiakirjan mukaisesti. Ensimmäinen virkamiestapaaminen pidetään Suomessa, Haavisto sanoi suurlähettiläspäivillä.

Haavisto ei kertonut, missä päin Suomea ja minä päivinä tapaaminen järjestetään.

Haavisto pohti puheessaan, miten Nato-jäsenyys vaikuttaa Suomen ulkopolitiikan linjaan.

– Suomen Nato-politiikan sisältöjä ja profiilia ei tarvitse keksiä tyhjästä. Suomi on osallistunut Naton rauhankumppanuusyhteistyöhön jo vuodesta 1994 alkaen, sekä laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuusyhteistyöhön vuodesta 2014 lähtien. Olemassa olevien rakenteiden, käytänteiden, linjausten ja kokemusten päälle on helppo rakentaa.

– On hyvä huomata, että Naton jäsenet harjoittavat omaa itsenäistä ulkopoliittista linjaansa. Liittokunta ei myöskään tuota lainsäädäntöä, toisin kuin Euroopan unioni, Haavisto totesi puheessaan.

Ulkoministeri Haavisto kiitteli puheessaan myös YK:ta, ja myös Turkkia humanitaarisen työn onnistumisesta Ukrainassa, kun Ukrainan viljalaivat ovat päässeet maailmalle.

– On jo nyt paikallaan esittää kiitos YK:n pääsihteerille Antonio Guterresille ja niille YK:n neuvottelijoille, jotka saivat aikaan ratkaisun Ukrainan viljakuljetusten turvaamiseksi. Tällä on ollut suuri vaikutus maailman elintarviketurvallisuuteen. Myös Turkki on tehnyt tässä Istanbulin sopimuksen valmistelussa erittäin suuren työn.

– Jokainen Mustallemerelle turvallisesti kulkeva vilja-alus muistuttaa, että synkimmänkin kriisin keskellä järki voi joskus voittaa, Haavisto sanoi.

Ulkoministeriö järjestää vuosittain suurlähettiläskokouksen, jolloin Suomen suurlähetystöjen väki ympäri maailmaa kokoontuu kolmeksi päiväksi Helsinkiin.