Kansanedustaja Wille Rydman kehottaa kokoomuspäättäjiä pohtimaan, olisiko aika pakittaa kesäkuun pikajohtopäätöksistä.

Kansanedustaja Wille Rydman haluaa takaisin kokoomuksen eduskuntaryhmään.

– Minut pakotettiin kesäkuussa eroamaan miltei kaikista tehtävistäni HS:n artikkelin johdosta. Oletettavasti siksi, että luultiin/pelättiin artikkelin väitteiden olevan totta. Nyt väitteiden totuudenmukaisuus on kuitenkin poliisin esiselvityksessä tullut kyseenalaistetuksi, Rydman kirjoittaa Twitterissä.

Lue lisää: HS: Useat naiset kertovat kokoomuksen kansan­edustajan Wille Rydmanin ahdistavasta käytöksestä – Rydman kiistää väitteet

Helsingin poliisilaitos tiedotti perjantaina aloittaneensa esitutkinnan Helsingin Sanomissa 19. kesäkuuta julkaistusta artikkelista. Poliisin mukaan tutkintapyynnössä nimikkeinä ovat törkeä kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen.

– Poliisin johtopäätös on varsin harvinainen, poliitikoilla kun on muita alempi suoja kunnianloukkausasioissa. Kun rikosepäilynä on poliitikkoon kohdistuva törkeä kunnianloukkaus, se on vahva signaali siitä, että poliisi on selvityksessään löytänyt jotain aika poikkeuksellista, Rydman katsoo.

Lue lisää: Poliisi aloitti esi­tutkinnan Helsingin Sanomien Wille Rydman -uutisesta

Rydmanin mukaan poliisin tekemä esiselvitys on ensimmäinen puolueettoman tahon kattava ja tosiasia-aineistoon perustuva arvio HS:n väitteiden uskottavuudesta.

– Nyt kokoomuspäättäjien onkin syytä kysyä itseltään, olisiko samalla aika pakittaa kesäkuun pikajohtopäätöksistä. Jos ei, niin sehän merkitsisi sitä, että HS:n tuomio on voimassa kunnes toisin todistetaan – ja minä syyllinen, kunnes olen todistanut syyttömyyteni, Rydman kirjoittaa.

Rydman joutui kesäkuussa eroamaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä ja valiokuntapaikoistaan toistaiseksi, kun Helsingin Sanomat uutisoi väitteistä, joiden mukaan Rydman olisi käyttäytynyt ahdistavasti nuoria naisia ja tyttöjä kohtaan. Rydman itse kiisti väitteet. Kokoomuslaiset katsoivat Rydmanin menettäneen luottamuksen.

Lue lisää: Wille Rydman eroaa Helsingin kokoomuksen valtuusto­ryhmästä toistaiseksi

Eron yhteydessä kokoomus totesi, että asiaa voidaan käsitellä uudelleen, mikäli mahdolliset jatkoselvitykset palauttavat luottamuksen.

Rydman joutui eroamaan myös Helsingin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan paikalta.

Keskusrikospoliisilla on yhä käynnissä esitutkinta seksuaalirikoksesta, jossa epäiltynä on eduskuntaryhmästään kesäkuussa eronnut kansanedustaja. KRP:n mukaan uusien tietojen perusteella henkilöä on syytä epäillä rikoksesta.