– On hyvä, että pääministeri on oma-aloitteisesti pitänyt tiedotustilaisuuden medialle, mutta julkisuudessa olleiden tietojen perusteella on aiheellinen huoli siitä, onko pääministerin virkatehtävien hoito ja päätöksentekokyky aiheuttanut kansallista turvallisuusuhkaa tai heikentänyt pääministerin itsensä turvallisuutta.

Essayahin mielestä lisäksi pääministerin olisi syytä selvittää, onko nykyinen käytäntö, jossa pääministerin valtaoikeuksien siirto ja lomajärjestelyt päätetään valtioneuvoston yleisistunnossa syytä ulottaa myös lomien peruuttamiseen pelkän sähköposti-ilmoittelun sijaan.