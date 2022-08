Saarikko kommentoi Marin-kohua

Saarikko muistelee, että hallitus on joutunut kokoontumaan kiireellisellä aikataululla.

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko otti Ylen Ykkösaamussa kantaa viimeaikaiseen pääministerin bilekohuun.

Saarikko sanoo, että pääministeri Sanna Marin (sd.) on antanut perusteellisen vastauksen tavoitettavuudestaan, eikä hänellä ole syytä epäillä sitä.

Hallituksen toiseksi suurinta puoluetta johtava Saarikko kommentoi Marinin vapaa-ajan viettoa Ylen Ykkösaamun aluksi. Saarikko sanoi, että kukin aikuinen vastaa vapaa-ajanvietostaan. Hän lisäsi, ettei ryhdy moraalinvartijaksi eikä mediakriitikoksi.

Sosiaalisessa mediassa levinneissä videoissa pääministeri Marin viettää railakkaasti vapaa-aikaa ystäviensä kanssa. Yksityisessä tilaisuudessa otetut videot ovat jakaneet voimakkaasti tunteita.

– Onhan niiden katsominen hieman kiusallista. Niitä ei ole varmasti kuvattu sellaisessa tarkoituksessa, että me kaikki suomalaiset niitä ihmettelisimme, Saarikko vastasi Ylellä kysyttäessä, millaisia tunteita videota hänessä herättävät.

Saarikko lisäsi, että jokainen ihminen tarvitsee vapaa-aikaa.

– Se keskustelu on oleellinen, että olemmehan me keskeiset päättäjät aina tavoitettavissa, koska aika on vakava.

Perjantain tiedotustilaisuudessa Sanna Marin vastasi IS:n kysyessä hänen työkyvystään, että kaikki valtioneuvoston istunnot kutsutaan koolle ennakkoon.

Marin selvitti, ettei hänen pääministeriaikana ole ollut sellaista tilannetta, että keskellä yötä olisi tullut jokin äkillinen tilanne, jonka vuoksi olisi pitänyt lähteä vaikka valtioneuvoston linnaan.

Saarikko taas sanoi Ylen Ykkösaamussa, että valtioneuvostolla on ollut tilanteita, joissa sen on pitänyt kokoontua ilman ennakkovaroitusta.

– Lyhyellä varoitusajalle meidät on kyllä kutsuttu kokoon erityisesti liittyen ulkopoliittisiin käänteisiin tänä keväänä.

Saarikko muisteli, että Ukrainan sodan alkuun liittyi tällaisia vaiheita.

– Ei sitä koskaan tiedä, mitä tässä työssä vastaan tulee. Se on myös yksi hinta näistä vaativista tehtävistä.