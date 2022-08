Sanna Marinin bilekohu nousi otsikoihin maailmalla jo kolmatta päivää

Ainakin BBC, Daily Telegraph, The Times, Fox News ja Daily Mail nostivat jälleen pääministerin juhlimisen uusimmat käänteet otsikoihinsa.

Pääministeri Sanna Marin on myrskyn silmässä keskiviikkona julkisuuteen vuotaneen bilevideon vuoksi. Kansainväliset mediat noteerasivat laajalti jo aiemmin pääministerin juhlinnasta nousseen mediamylläkän.

Perjantaina kansainvälinen huomio otti lisää kierroksia, kun julkisuuteen levisi lisää materiaalia samalta illalta. Julkisuuteen vuotaneessa videossa muusikko Olavi Uusivirta ja Marin tanssivat lähekkäin yökerhon tanssilattialla.

Muun muassa BBC kertoo julkisuuteen levinneestä videosta, jossa Marin tanssii ”suomalaisen poptähden” kanssa. Jutussa kerrataan myös Marinin uraa tähän päivään asti.

– Sanna Marin: Suomen pääministeri, joka rakastaa juhlia, BBC:n otsikko kuuluu.

Yhdysvaltalaismedia Fox Newsin etusivun paalupaikalla oli Suomen pääministeriä moukaroiva juttu, jossa vihjailtiin räikeästi pääministerin ja Uusivirran suhteen laadusta. Tanssia kuvailtaessa lehti kirjoitti laveasti jopa ”grindauksesta” ja ”twerkkauksesta”. Myöhemmin lehti tosin muutti etusivulla näkyvää otsikkoaan lyhyemmäksi, ja termistöä siivottiin asiallisemmaksi.

Myös brittitabloidit Daily Mail ja Daily Telegraph ovat uutisoineet juhlakohun tuoreimmasta käänteestä. Lehdet lainaavat Seiskan haastattelemia silminnäkijöitä illan tapahtumista varsin laveasti.

– Suomen Sanna Marin taistelee oikeudestaan juhlia: Naimisissa oleva johtaja, 36, sanoo, ettei mitään sopimatonta ole tapahtunut vuotaneella videolla, jossa hän tanssii intiimisti poptähden kanssa aamuneljältä, Daily Mail revittelee.

Lisäksi Daily Mail kirjoittaa, että Marin menee huumetestiin puolustaessaan ”villiä iltaansa” ja kuinka Marin näyttää videolla tanssivan ”lantio lantiota vasten” poplaulajan kanssa.

Pääministeri Marin komeilee lauantaina niin Daily Telegraphin kuin The Timesin paperilehtien kannessa.

The Times kuvailee kohun ”jakaneen maan” kahtia.

Myös ruotsalainen Aftonbladet on julkaissut useita juttuja vuotaneisiin juhlimisvideoihin liittyen.

– Nyt on hyvä aika asettaa asiat oikeaan perspektiiviin. On ollut kesä, olen saanut vapaata ja voinut juhlia ja pitää hauskaa, Aftonbladet lainaa Marinia ja sanoo pääministerin huomauttaneen, että elokuu on hiljaisempi kuukausi, kun otetaan huomioon, kuinka paljon työtä hallituksella on.

Marin kommentoi perjantaina tiedotustilaisuudessa tanssilattian tapahtumia. Marin sanoo, ettei muista kenenkään suudelleen häntä kaulaan. Pääministerin mukaan Uusivirta on todennäköisesti kuiskannut hänen korvaansa jotakin videoidulla hetkellä. Myös Uusivirta on kommentoinut, ettei mitään sopimatonta ole tapahtunut hänen ja Marinin välillä.

Marin korosti olleensa juhlailtana ystäviensä kanssa muutenkin läheisissä tunnelmissa, halailevansa ja pussailevansa heitä silloin tällöin poskelle vailla sopimatonta asiayhteyttä.

– Jos joku minun ystäväni vaikka onkin pussannut minua poskelle tai tehnyt mitä tahansa, niin ei siinä ole mitään sopimatonta tai esimerkiksi mitään sellaista, mistä minun aviomieheni ei tietäisi, Marin sanoi.