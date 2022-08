Pääministeri Sanna Marin sanoi perjantain tiedotustilaisuudessaan, että olisi tietoinen mahdollisesta kriisitilanteesta ennen kello kahtatoista illalla.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) juhlinnasta on virinnyt monisäikeistä keskustelua sen jälkeen kun paljastui, että Marin on viettänyt elokuun alussa railakkaita juhlia ystäviensä kanssa. Kohu käynnistyi, kun videot hänen illanvietostaan levisivät julkisuuteen.

Marin kommentoi asiaa medialle perjantaina tiedotustilaisuudessa Kesärannassa. Kysymykset koskivat paitsi pääministerin alkoholinkäyttöä, myös hänen toimintakykyään mahdollisen äkillisen kriisitilanteen sattuessa.

Marinin vastaukset herättivät suurta hämmennystä sosiaalisessa mediassa. Hän puolusteli juhlintaansa sillä, ettei hänellä ollut ennalta sovittuja työtehtäviä tai kokouksia kalenterissaan tuona aikana.

Marin totesi toistuvasti pitävänsä epätodennäköisenä sitä, että pääministeriä tarvittaisiin yöaikaan. Hän sanoi, että kaikki päätöksentekotilaisuudet ja -kokoukset kutsutaan koolle etukäteen ja totesi olevansa aina tavoitettavissa.

– Mikäli kriisitilanne olisi, niin kyllä minä tietäisin siitä ennen kello 12:ta lauantai-iltana, Marin lisäsi myöhemmin tiedotustilaisuudessa.

Lue lisää: Pääministeri Marin vannoi olleensa toimintakykyinen juhlittuaan aamuyöhön: ”Mikäli kriisitilanne olisi, kyllä tietäisin siitä ennen kello kahtatoista”

Lue lisää: Marinin kommentit herättävät ihmetystä: ”Sopii toivoa, etteivät suur­onnettomuudet tapahdu keskellä yötä”

Eräs akuutti kriisitilanne tapahtui kesken joulun pyhien tapaninpäivänä 2004, kun valtava tsunami iski Thaimaan rannikolle. Tsunamin vaikutusalueella oli tapahtuma-aikana tuhansia suomalaisia.

Tuohon aikaan pääministerinä oli Matti Vanhanen (kesk). Hänen tuolloinen valtiosihteerinsä Risto Volanen piti Vanhasta ajan tasalla tilanteen kehittymisestä. Volanen taustoittaa Ilta-Sanomille, mitä valtiojohdossa tapahtuu yllättävän tilanteen sattuessa.

– Perustilanne on, että pääministerin ja hänen tilannekuvasta vastaavan esikunnan on pystyttävä olemaan ympärivuorokautisesti noin muutaman minuutin valmiudella tietoisena siitä, mitä tapahtuu, ja reagoimaan. On kyse mistä pääministeristä tahansa, Volanen sanoo.

– Nykyaikana näitä kriisejä voi tulla hyvin monenlaisia. Vanhasen aikanakin oli paljon muitakin kuin tsunami, mutta tsunami oli tietysti kaikkein pahin.

Volasen mukaan valtioneuvostolla on tilannekuvajärjestelmä, jossa on ympärivuorokautinen tilannekuvaseuranta. Se edellyttää, että pääministeriä informoidaan muutamassa minuutissa jokaisesta yllättävästä turvallisuustilanteesta.

– Nykyaikana niitä kyllä tulee ympäri vuorokauden. Pääministerin tulee olla ympärivuorokautisesti tavoitettavissa, onpa sitten lomalla tai etätöissä.

Tsunamin aikaan tietoa oli aluksi hyvin niukasti saatavilla. Suomalaisittain ensitiedot vaikuttivat rauhoittavilta, ja Volanen kävi nukkumaan pääministeriä informoituaan. Valvomaan jäänyt vaimo herätti Volasen, kun tilanne vaikutti pahentuvan.

– Soitin varhain aamulla pääministerille. Totesin, että tietoa ei ole, mutta saattaa olla, että ongelma on suurempi kuin mitä media tai ulkoministeriö kertoo. Pääministeri antoi minulle tehtäväksi, että suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan. Ajoin valtioneuvostoon ja kokosin valmiuspäälliköt koolle. Olin koko ajan yhteydessä pääministeriin, Volanen kertoo.

Vielä valmiuspäälliköiden kokouksen ollessa käynnissä Volanen teki pääministerin antamilla valtuuksilla päätöksen aloittaa kriisioperaatio, vaikka ulkoministeriö harasi vastaan.

Lue lisää: Kirjapaljastus: Ulkoministeriö olisi halunnut jättää tsunamista selvinneiden matkat maksamatta

Mikä on pääministerin rooli silloin, kun jotain yllättävää tapahtuu?

– Viime kädessä pääministeri vastaa.

Lue lisää: Ritva Viljanen oli vastassa, kun ensimmäinen suomalainen tsunamin uhri lennätettiin kotiin – isovanhempien reaktio kävi sydämeen