Bilepääministeri Sanna Marin luottaa vankasti siihen, että keskellä yötä ei tapahdu mitään ennalta-arvaamatonta, joka edellyttäisi häneltä toimintakykyä, politiikan toimittaja Suvi Hautanen kirjoittaa.

Keskiviikkona tuli julki videoita, joissa pääministeri Sanna Marin (sd) juhlii julkisuudesta tuttujen ystäviensä kanssa. Pääministeri tanssii estottomasti, poseeraa kameralle ja vaikuttaa päihtyneeltä.

Sittemmin on käynyt ilmi, että videot on kuvattu lauantaina 6. elokuuta ja lisäksi Marin on nähty juhlimassa myös perjantaina 5. elokuuta. Lauantain juhliminen venyi todistettavasti sunnuntaiaamun pikkutunneille asti. Illanvietosta on levinnyt myös video, jossa Marin viihtyy läheisissä tunnelmissa laulaja Olavi Uusivirran kanssa ravintola Teatterin tanssilattialla.

Pääministerin aiemmin ilmoitettu loma oli peruttu kyseiseltä viikonlopulta eli hän oli viikonlopun töissä, vaikka työtehtäviä ei ollutkaan.

Marin itse ei näe mitään ongelmaa tai riskiä omassa juhlimisessaan. Marinin mukaan sellaista hätätilannetta ei tule, jossa valtioneuvosto tarvitsisi kutsua koolle yllättäen vaikkapa kello 5 aamuyöllä.

Hän vetosi perjantaina Kesärannassa pitämässään tiedotustilaisuudessa siihen, että koko hänen pääministerikautensa aikana ei ole tullut eteen sellaista tilannetta, jossa keskellä yötä olisi pitänyt lähteä äkillisesti Valtioneuvoston linnaan. Marinin mukaan kriisitilanteista on aina tietoa etukäteen.

Suuronnettomuudet, luonnonkatastrofit tai terrori-iskut eivät kuitenkaan tule kello kaulassa. Muutoinhan niihinkin osattaisiin varautua. Pääministerin tehtävässä on oltava valmiudessa myös virka-ajan ulkopuolella, johdettava toimintaa ja tehtävä nopeita ratkaisuja.

Silminnäkijähavaintojen mukaan pääministeri on ollut selvässä humalassa juhliessaan ravintola Teatterissa sunnuntaiaamuyöstä.

Itse hän arvioi kuitenkin toimintakykynsä olleen ”aivan hyvä”. Marin sanoi juoneensa mietoja alkoholijuomia, kävelleensä normaalisti ravintolasta autoon eikä aamulla ollut edes krapula.

– Yhtään pääministerin työtehtävää ei ole jäänyt hoitamatta sen vuoksi, että minä olen viettänyt iltaa ystävieni kanssa, Marin sanoi.

Hän myös ihmetteli, pitäisikö johtopäätöksen olla se, että hänellä ei voi olla muuta kuin työelämää. Marin haluaa käydä tulevaisuudessakin festareilla, terasseilla ja tanssimassa.

Some-ajan pääministeri tietää, että häntä kuvataan kännykkäkameroilla joka paikassa. Marin katsoo, että pääministerin pitää saada myös vaihtaa vapaalle eikä hän välitä siitä, vaikka häntä kuvattaisiin nauttimassa alkoholia tai päihtyneenä.

Fakta on kuitenkin se, että pääministeri on pääministeri 24/7 – etenkin, kun hän ei ole lomalla. Pääministerillä on toki oikeus vapaa-aikaan, mutta silloinkin pääministerin pitää huolehtia siitä, että mikäli jotain äkillistä sattuu, hän on toiminta- ja päätöksentekokykyinen.

Nyt pääministerin toimintakyvystä ei voi olla aivan varma, vaikka Marin muuta väittääkin.