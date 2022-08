Sanna Marin sanoi perjantaisessa tiedotustilaisuudessaan, että tietäisi mahdollisen kriisitilanteen puhkeamisesta ennen kello 12:ta illalla.

Pääministeri Sanna Marin joutui kohun keskelle tällä viikolla, kun videot hänen riehakkaasta juhlimisestaan levisivät julkisuuteen. Marin oli keskeyttänyt lomansa ennen kyseistä viikonloppua, eikä hänelle oltu asetettu sijaista sille ajalle, kun hän oli juhlimassa.

Marin kommentoi asiaa medialle perjantaina iltapäivällä järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Hän puolusteli juhlintaansa sillä, että kaikki valtioneuvoston istunnot, iltakoulut ja presidentin tapaamiset kutsutaan etukäteen koolle.

– Minut saa aina kiinni. Olen aina tavoitettavissa, Marin sanoi.

Marin totesi toistuvasti pitävänsä epätodennäköisenä sitä, että pääministeriä tarvittaisiin yöaikaan. Hän sanoi, että kaikki päätöksentekotilaisuudet- ja kokoukset kutsutaan koolle etukäteen.

– En muista yhtenäkään kertana tapahtuneen niin, edes korona-aikana tai edes sota-aikana, etteikö meillä olisi ollut etukäteisesti tietoa siitä, milloin me tarvitsemme esimerkiksi valtioneuvoston koolle päätöksiä tekemään.

– Ei ole ollut sellaisia tilanteita koko minun pääministerikauteni aikana, että keskellä yötä olisi tullut joku äkillinen tilanne, jonka vuoksi olisi pitänyt vaikkapa valtioneuvoston linnaan lähteä.

– Mikäli kriisitilanne olisi, niin kyllä minä tietäisin siitä ennen kello 12:ta lauantai-iltana, Marin lisäsi myöhemmin.

Marin myös totesi, ettei esimerkiksi Suomeen kohdistuva hyökkäys voisi tapahtua yllättäen.

– Kyllä meillä on sen verran osaava armeija ja rajaviranomaiset, että he tietävät, onko Suomen rajalle ryhmittäytymässä vieraan vallan edustajia. Ei meidän maamme niin heikoissa kantimissa ole, että me emme tietäisi etukäteisesti, onko Suomen rajaa joku lähestymässä, Marin sanoi painokkaasti.

Marinin kommentit ovat herättäneet huomiota sosiaalisessa mediassa. Muun muassa kansanedustaja Toimi Kankaanniemi (ps) tarttui Marinin puheisiin kriisitilanteista Twitter-tilillään.

– Pääministeri puhuu outoja. Suuronnettomuus, ydinvoimala, tsunami ja Estonia tms. voi tapahtua milloin tahansa. Pääministerin vastuu kansalaisten turvallisuudesta aamuyölläkin, Kankaanniemi kirjoittaa.

Myös entisen puolustusministerin Jussi Niinistön (ps) entinen erityisavustaja Petteri Leino kommentoi asiaa Twitterissä.

– Pääministerillä on oma roolinsa alueellisen koskemattomuuden torjuntatehtävistä päätettäessä. Ne tilanteet syntyvät aina ennalta tietämättä ja yllättäen. Nyt pääministeri Sanna Marin sanoo, että tiesi ennalta ettei AKT-tehtäviä tule ja lähti bilettämään. Uskomatonta soopaa, Leino kirjoittaa.

– Pääministeri on pääministeri 24/7. PM:lle voi tulla koska tahansa soitto kansallisen tai kansainvälisen tason kriisistä. Kansalaisten ja kriittisten instituutioiden pitää pystyä luottamaan siihen, että PM:llä on kyky ja harkinta kunnossa kovien tilanteiden hoitamiseen, entinen toimittaja, nykyinen viestintäkonsultti Terho Puustinen twiittaa.

Marinin lausuntoja ihmetteli myös kokoomuksen lempääläläinen kunnanvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas Jocka Träskbäck.

– Pääministeri kertoi, että hän tietää ennen puoltayötä, jos yöllä on tapahtumassa jotain äkillistä. Sopii toivoa, etteivät suuronnettomuudet tapahdu yöllä. Ja ettei vaikkapa Saksan liittokansleri soita aikaisin aamulla keskustellakseen venäläisten viisumeista.

– Arvelen, että pääministeri ei välttämättä saa tietää ennen puoltayötä, jos Venäjä posauttaa Ukrainassa aamuyöllä ydinvoimalan. Voin toki olla väärässä, hän jatkoi.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Matias Pajula (kok) nosti esiin Suomeen kohdistuvan hyökkäyksen mahdollisuuden.

– Mitä jos Suomeen olisi hyökätty yöllä 7.8.? Tässä poikkeuksellisessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa niin olisi voinut tapahtua. Kuka olisi johtanut Suomen hallitusta? Pajula twiittaa.