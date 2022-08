Pääministeri Marin vannoi olleensa toimintakykyinen juhlittuaan aamuyöhön: ”Mikäli kriisitilanne olisi, kyllä tietäisin siitä ennen kello kahtatoista”

Pääministeri Sanna Marin kertoi juoneensa mietoja alkoholijuomia, mutta hän ei osannut arvioida, minkälaisessa humalatilassa hän oli aamuyöstä sunnuntaina 7. elokuuta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) oli juhlimassa Helsingissä ravintola Teatterissa sunnuntaina 7. elokuuta varhain aamuyöstä. IS on nähnyt kuvamateriaalia, joka todistaa Marinin olleen Teatterissa 7. elokuuta vielä kello 4.17.

Ennen ravintolaan siirtymistä Marin oli juhlinut yksityisasunnoissa, joissa kuvattua videomateriaalia on ollut nähtävillä sosiaalisessa mediassa ja myös tiedotusvälineet ovat julkaisseet kyseistä materiaalia.

Videoilla Marin juhlii railakkaasti ja tanssii estottomasti kameralle julkisuudesta tuttujen ystäviensä kanssa.

Marin oli tuolloin palannut jo lomalta. Hän päätti lomansa aiemmin ilmoitetusta poiketen jo torstaina 4. elokuuta, koska silloin pidettiin tasavallan presidentin esittely Kultarannassa.

IS kysyi Marinilta tiedotustilaisuudessa perjantai-iltana, oliko hän mielestään päätöksentekokykyinen varhain sunnuntaiaamuna, jos pääministerin olisi täytynyt tehdä päätöksiä esimerkiksi turvallisuuteen tai muuhun akuuttiin asiaan liittyen.

Marin vastasi, että kaikki valtioneuvoston istunnot, tasavallan presidentin esittelyt ja hallituksen neuvottelut kutsutaan koolle ennakolta.

– Ei ole ollut koko pääministeriaikanani sellaista tilannetta, että keskellä yötä olisi tullut jokin äkillinen tilanne, jonka vuoksi olisi pitänyt vaikka valtioneuvoston linnaan lähteä.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan sellaista tilannetta ei tule, jossa valtioneuvosto tarvitsisi kutsua koolle vaikkapa kello 5 aamuyöllä.

IS kysyi vielä uudelleen, olisiko Marin ollut toimintakykyinen, jos 7. elokuuta olisi sattunut hätätilanne, kun hän oli juhlimassa.

– Mielestäni olisin ollut toimintakykyinen, mutta ei tuollaista tilannetta, jossa vaikkapa kello 5 aamuyöllä valtioneuvosto olisi yllättäen tarvinnut kutsua koolle, ei sellaista tule.

– Olin juonut mietoja alkoholijuomia. En osaa arvioida sitä, minkälaisessa humalatilassa olin. Kävelin aivan normaalisti ravintolasta autoon, tulin meidän omaan asuntoon ja heräsin seuraavana aamuna aika aikaisin, Marin jatkoi.

Hän totesi, että hätätilanteista on aina etukäteen tietoa.

– Jos minulla olisi ollut minkäänlaista aavistusta siitä, että minkäänlaista uhkaa, kriisitilannetta olisi ollut, epäilystäkään siitä, että on tarve vaikkapa minun olla valtioneuvoston linnassa päättämässä asioista, en olisi mennyt mihinkään. Mutta mitään tuollaista tietoa ei ollut, niin katsoin, että on aivan ok vapaailtana viettää aikaa ystävien kanssa.

Marin sanoi, että mikäli on tarvetta saada pääministeri kiinni, niin hänet saa aina kiinni.

– Minä olen aina tavoitettavissa puhelimitse. Minä olen aina tavoitettavissa turvahenkilöiden kautta.

Marinin mukaan hänellä oli tällä kertaa työpuhelin mukanaan, kun hän oli juhlimassa. Viime marraskuussa Marin oli jättänyt virkapuhelimensa kotiin, kun hän lähti yökerhoon juhlimaan. Sen vuoksi Marin ei saanut tietoa siitä, ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kanssa tekemisissä olleita ministereitä kehotettiin välttämään kontakteja altistumisen vuoksi.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan yhtään työtehtävää ei ole jäänyt hoitamatta illanvieton vuoksi.

Mediatietojen mukaan Marin oli juhlimassa paitsi lauantaina 6. elokuuta niin myös perjantaina 5. elokuuta.

– Mielestäni toimintakykyni oli aivan hyvä. En olettanut eikä minulla ollut tiedossa minkäänlaisia kokouksia ei perjantai-iltana, ei lauantaipäivänä, eikä sunnuntaipäivänä.

Marinilta kysyttiin myös, olisiko hän ollut toimintakykyinen, jos TP-utva eli tasavallan presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta olisi kutsuttu koolle bileviikonloppuna. Marin vastasi, että kokoukset kutsuu koolle pääministeri ja hän olisi tiennyt TP-utvan kokoontumisesta etukäteen.

– Mikäli kriisitilanne olisi, kyllä minä tietäisin siitä ennen kello kahtatoista lauantai-iltana.

Marin sanoi ymmärtävänsä, että median näkökulmasta on mielenkiintoista spekuloida sillä, että jotakin aivan yllättävää tapahtuisi ja koko valtioneuvoston pitäisi olla 15 minuutissa koolla valtioneuvoston kansliassa.

– Kyllä meillä on sen verran osaava armeija ja rajaviranomaiset, että he tietävät, onko Suomen rajalle ryhmittäytymässä vieraan vallan edustajia. Ei meidän maamme niin heikoissa kantimissa ole, että me emme tietäisi etukäteisesti, onko Suomen rajaa joku lähestymässä.

Marinin mukaan lähes koko hänen kolmivuotinen pääministerikautensa on ollut kriisiaikaa, ja kaikki työt ovat tulleet hoidetuksi.

– Kyllä minä luotan, että tämän yhteiskunnan resilienssi (kriisinkestävyys) kestää sen, jos minä laulan ja tanssin ystävieni kanssa.

Hänen mukaansa yhtään pääministerin työtehtävää ei ole jäänyt hoitamatta sen vuoksi, että hän on viettänyt iltaa ystäviensä kanssa.

Omaa alkoholinkäyttöään hän luonnehti ”aika maltilliseksi” ja työaikana hän ei omien sanojensa mukaan käytä alkoholia juuri lainkaan.

– Yhtenäkään aamuna ei ole ollut edes krapulaa. Siitä voi päätellä, paljonko on juotu, Marin totesi.