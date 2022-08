Uusi video Sanna Marinista juhlimassa Olavi Uusivirran kanssa yökerhossa leviää somessa – oliko pääministeri työkykyinen?

Ilmeisesti elokuun ensimmäisenä viikonloppuna kuvatulla videolla näkyy, kuinka pääministeri Sanna Marin juhlii yökerhossa. Pääministeri oli itse perunut lomansa kyseisenä viikonloppuna eikä hänelle ollut nimetty sijaista. Pääministerin työkyky on herättänyt kysymyksiä.

Sosiaalisessa mediassa leviää video, jossa pääministeri Sanna Marin (sd) tanssii yökerhossa laulaja Olavi Uusivirran kanssa.

Somessa leviävä video on katsottavissa tämän jutun yläpuolelta.

Video on mitä ilmeisimmin kuvattu elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. IS on aiemmin nähnyt lauantain 6.8. ja sunnuntain 7.8. väliseltä yöltä kuvamateriaalia, jossa Marin viettää aikaa helsinkiläisen Teatterin vip-tiloissa. Marinilla on sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla samat vaatteet kuin näissä kuvissa.

Perjantain aikana kävi ilmi, että pääministeri Marinin lomat oli peruttu 5.–7. elokuuta, eikä hänelle ollut nimetty sijaista. Pääministerin kalenterissa ei ollut tuona viikonloppuna työhön liittyviä tehtäviä tai menoja, mutta pääministerin työtehtävässä on varauduttava siihen, että pääministeriä olisi tarvittu tekemään päätöksiä mahdollisesti nopeallakin aikataululla, mikäli Suomessa tai maailmalla olisi tapahtunut jotain hyvin merkittävää.

Pääministeri on hallituksen politiikan johtaja ja johtaa valtioneuvoston kansliaa, jonka tehtävänä on turvata kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Pääministeri esimerkiksi kutsuu koolle tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan eli niin sanotun TP-Utvan.

Marin itse on julkisesti kertonut nauttineensa illan aikana alkoholia ja juhlineensa ”railakkaastikin”. Tätä ennen on tullut julki videomateriaalia, jossa juhlinta tapahtuu yksityistiloissa. Sosiaalisessa mediassa nyt leviävä tuore video on sen sijaan kuvattu tunnetussa ja suositussa helsinkiläisessä yökerhossa.

Reilun minuutin mittaisella videolla näkyy, kuinka Marin tanssii läheisissä tunnelmissa Olavi Uusivirran kanssa. IS:n haastattelema silminnäkijä törmäsi pääministeriin tanssilattialla, jossa Marinin kunto ja tanssi olivat herättäneet silminnäkijän mukaan ympärillä huomiota. Myös Seiska uutisoi perjantaina omiin lähteisiinsä vedoten, että pääministerin kunto oli hämmentänyt muita yökerhossa olleita.