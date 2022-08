Pääministeri Sanna Marin avasi torstaina hieman kohuvideon taustoja, mutta avoimia kysymyksiä on edelleen paljon.

Keskiviikkona julkisuuteen päätyi videokooste villisti bilettävästä pääministeri Sanna Marinista (sd). Pääministeri itse on ollut melko vaitonainen videoon liittyen. Torstaina hän kuitenkin avasi videon taustoja toimittajille Kuopiossa Sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

Videoon liittyen paljon asioita on edelleen auki.

Milloin video on kuvattu?

Marin sanoi torstaina, että videot on kuvattu ”muutama viikko sitten”. Tarkka kuvausaika on kuitenkin epäselvä.

Missä juhlittiin?

Tiedossa ei ole myöskään, missä videot on kuvattu. Marin kertoi torstaina ainoastaan, että videot on kuvattu kahdessa yksityisasunnossa saman illan aikana.

Miksi video päätyy julkisuuteen juuri nyt?

Videot on julkaistu Instagramin Story-osiossa, josta videot poistuvat vuorokausi niiden julkaisun jälkeen. Video on jo joitakin viikkoja vanha, joten epäselvää on, miksi se päätyi julkisuuteen vasta nyt eikä heti sen kuvaamisen jälkeen.

Kuka julkaisi videon?

Tiedossa ei ole varmasti, kuka videon on julkaissut. Helsingin Sanomien tietojen mukaan tili, jolla videot julkaistiin, olisi valokuvaaja Janita Aution henkilökohtainen tili, jota pääsee seuraamaan vain ylläpitäjän luvalla.

Tiedossa ei ole myöskään se, kuka videot saattoi julkisuuteen ja minkä takia. Marin itse kommentoi olevansa harmissaan, että yksityiset videot päätyivät julkisuuteen.

Mikä jengi?

Videolla on kohta, jossa kuunnellaan Petri Nygårdin Selvä päivä -kappaletta, jota myös juhlaväki laulaa. Kesken laulun yksi laulajista huudahtaa jotain, joka tulkittiin julkisuudessa ”jauhojengiksi”.

Lue lisää: Puhutaanko Marinin bilevideolla sittenkin ”jallujengistä”? Kuuntele tästä

Sosiaalisessa mediassa tulkittiin, että jauhoilla voidaan viitata kokaiiniin. Tiedossa ei kuitenkaan ole, että juhlissa olisi käytetty huumeita.

Marin itse sanoi torstaiaamuna kysyttäessä, ettei itse tiedä, mihin termillä viitataan.

– Sen voin sanoa, etten itse ole käyttänyt huumeita enkä mitään muuta kuin alkoholia. Olen tanssinut, laulanut, juhlinut ja tehnyt täysin laillisia asioita. En myöskään ole ollut sellaisissa tilanteissa, joissa olisin nähnyt tai tiennyt muiden näin toimivan.

Myöhemmin Marin kertoi Ylen mukaan, että videolla sanottaisiinkin jotain muuta.

– Kun itse kuuntelin muutamaan otteeseen videon, niin minun mielestäni siinä ei edes sanota jauhojengi vaan jotain muuta, Marin kertoi.

Jälkeenpäin julkisuudessa on pohdittu, että kyseessä saattaa olla ”jallujengi”. Selvä päivä -kappaleessa jaloviina on keskeisessä osassa.

Millainen Marinin bilereissu oli?

Marin on kertonut ainoastaan, että kahdessa yksityisasunnossa juhlimisen lisäksi seurue jatkoi iltaa kahdessa anniskeluravintolassa.

Lue lisää: Tämän kaiken Sanna Marin kertoi kohu­bile­videosta – ilta jatkui kahteen baariin

Alkuillan pääministeri vietti ystäviensä kanssa, mutta myöhemmin he liittyivät toiseen seurueeseen, jossa oli hänelle entuudestaan tuntemattomia henkilöitä. Marinin mukaan hän nautti illan aikana mietoja alkoholijuomia ja juhli railakkaasti.

Mikä Marinin suhde bileryhmään on?

Marinin kanssa iltaa viettivät ainakin laulaja ja lauluntekijä Alma, hänen siskonsa Anna, juontajat Tinni Wikström ja Karoliina Tuominen, valokuvaaja Janita Autio, stylisti Vesa Silver ja Marinin puoluetoveri, kansanedustaja Ilmari Nurminen. Marinin ja Nurmisen tiedetään olevan läheisiä ystäviä.

Lue lisää: Tällainen on Sanna Mariniin yhdistetty bilejengi

Kaksikko on juhlinut yhdessä aiemminkin. Nurminen oli mukana myös viime lokakuussa, kun Marin järjesti musiikkialan työntekijöiden tapaamisen. Tapahtumaan oli kutsuttu myös muun muassa Alma. Autio tuli kesällä tunnetuksi kuvasta, jonka hän otti Marinista Ruisrockissa.