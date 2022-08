Valtioneuvoston turvallisuuspalvelu oli läsnä myös Sanna Marinin juhliessa villisti julkisuuden henkilöiden kanssa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) oli myös somevideoille päätyneen bileillan aikana turvamiesten valvonnan alla, sanoo valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen IS:lle. Riehakas juhlinta hämyisissä asunnoissa herätti kysymyksiä myös pääministerin turvallisuudesta.

Marin kertoi itse torstaina juhlineensa illan aikana kahdessa eri yksityisasunnossa ennen suuntaamistaan ulos ravintoloihin. Marinin mukaan toisessa asunnoista paikalla oli myös hänelle ennestään tuntemattomia ihmisiä.

– Henkilökohtaisesti en tuntenut kaikkia entuudestaan. Osaan tutustuin illan aikana, kaikkien kanssa en ehtinyt jutella, hän kuvaili medialle.

Marin kommentoi myös illan turvajärjestelyjä sanomalla turvamiesten olleen ”alueella läsnä” mutta eivät sisällä asunnossa.

– Eivät he meillä kotonakaan ole silloin kun olen mieheni kanssa siellä, Marin perusteli.

Pääministerin turvallisuudesta vastuussa oleva Kurvinen vahvistaa, että Marin ei missään nimessä juhlinut kyseisenäkään iltana ilman turvajärjestelyjä.

– Kyllä pääministeristä huolehditaan joka tilanteessa eikä sellaista tapahtumaa ole olemassa, jossa turvallisuusjärjestelyt eivät olisi läsnä, hän sanoo.

Kurvisen mukaan virkatehtävissä asioita pyritään tekemään paljon etukäteen ja suunnitelmallisesti. Monissa tilanteissa turvahenkilöt ovat näkyvästi läsnä.

Turvallisuusjärjestelyt kuitenkin tähtäävät siihen, että pääministeri pystyisi elämään mahdollisimman normaalia arkea.

– Yksityiselämää koskevissa tilanteissa turvallisuusjärjestelyt eivät välttämättä ole niin näkyviä, mutta joka kerta ne ovat siellä olemassa, Kurvinen vakuuttaa.

– Kun on kyse pääministerin yksityiselämästä, niin yleisesti voidaan todeta, että me pystymme riittävällä tasolla arvioimaan kunkin tilanteen uhkatason. Meillä on käsitys siitä, minkä tyyppisestä tilanteesta on kysymys, ja jos on olemassa tällaisia tilaisuuksia, ystäviä tai viiteryhmiä, joissa joko juhlitaan tai eletään muuten normaalia arkea ja tavataan toisiaan. Niissä turvallisuuden tasosta pystytään huolehtimaan riittävällä tavalla.

Viime vuoden lopulla nousi kohu, kun Marinin kerrottiin juhlineen ravintolassa ilman virkapuhelintaan. Tuolloin keskusteltiin siitä, onko pääministeri tavoitettavissa, jos jokin merkittävä kriisi uhkaa Suomea.

Kurvinen ei kommentoi virkapuhelimen mahdollista mukanaoloa kesäisessä juhlinnassa mutta vakuuttaa pääministerin olleen tuolloinkin tavoitettavissa.

– Meillä on olemassa tapa, jolla pääministeri saadaan aina kiinni ja tarvittavat viestit hänelle välitettyä. Näin tapahtui myös tuona iltana tai minä tahansa iltana.

Epäedullisessa tilassa ja tilanteesta pääministeristä kuvattujen videoiden on myös arveltu voivan tarjota mahdollisuuden jonkinlaiseen kiristämiseen. On myös pelätty esimerkiksi Venäjän voivan käyttää videota propagandassaan ja mahdollisesti vääristellä sen sisältöä.

Tämä pelko toteutuikin jo torstaina, kun venäläisuutistoimisto Tass julkaisi uutisen, jossa Marinin väitettiin ottavan videolla huumeita ystäviensä kanssa.

Lue lisää: Venäjän media tarttui Sanna Marinin bilevideokohuun – asiantuntija arvioi, mihin Venäjä pyrkii

Marin itse kiisti tiedotustilaisuudessa, että hän olisi joutunut minkäänlaisen kiristyksen kohteeksi videoiden avulla. Myös Kurvinen sanoo, ettei tietoa tällaisen tapahtumisesta ole.

Kurvisen mukaan turvallisuusjärjestelyihin kuuluu olennaisena osana sosiaalisen median ja siellä mahdollisesti tapahtuvien ministereihin tai virkamiehiin kohdistuvien väärinkäytösten seuraaminen.

– Tämä yksittäinen tapahtuma ei muuta sitä isoa kuvaa. Asioita tapahtuu ja tulee varmasti tulevaisuudessakin tapahtumaan. Me seuraamme mahdollisia väärinkäytöksiä tai uhkia, jotka ilmenevät verkkoalustoilla.

Vuosittain tietoon tulee muutamia tapauksia, joissa ministereiden kuvia on käytetty esimerkiksi verkkohuijauksissa.

– Mitä enemmän sosiaalisessa mediassa ollaan läsnä, niin sitä mahdollisempaa tämä on. Kaikkiin tapauksiin, jotka voivat vaarantaa valtioneuvoston jäsenten tai virkamiesten turvallisuuden, suhtaudutaan vakavasti ja ne tutkitaan.

Kurvinen ei näe tarvetta tarkentaa valtioneuvoston jäsenille tietoja sosiaaliseen mediaan päätyvän materiaalin aiheuttamista riskeistä.

– En näe tässä mitään erityistä uhkaa. Uskon että se osaamistaso, mikä valtioneuvostossa ja yleisesti virkamiehillä ja suomalaisilla löytyy, on tässä kohtaa riittävä.