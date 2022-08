Villi ilta julkkisseurueessa – Tällaiset tapahtumat ovat Marinin kohuvideon taustalla

Pääministeri sanoi torstaina olevansa pettynyt, että yksityiset videot päätyivät julkisuuteen.

Pääministeri Sanna Marin joutui kohun keskelle keskiviikkoiltana, kun verkossa alkoi levitä video, jossa pääministeri juhlii villisti ystäviensä kanssa. Tiedossa ei ole, kuka videot vuoti julkisuuteen.

– Ne ovat yksityisiä videoita ja ne on kuvattu yksityisissä tiloissa. Olen harmissani, että ne ovat levinneet julkisuuteen.

– Tiesin kyllä, että minua kuvataan, mutta luotin siihen, että koska videot ovat yksityisiä, ne on yksityisissä tiloissa kuvattu, niitä ei julkaistaisi.

Videolla ovat ainakin laulaja ja lauluntekijä Alma, hänen siskonsa Anna, juontajat Tinni Wikström ja Karoliina Tuominen, valokuvaaja Janita Autio, stylisti Vesa Silver ja Marinin ystäväksi tunnettu puoluetoveri, kansanedustaja Ilmari Nurminen. Helsingin Sanomien tietojen mukaan videot julkaistiin Aution yksityisellä Instagramin ”juhlatilillä”.

Videoista voi päätellä, että ne ovat peräisin Instagramin Story-osiosta, johon laitetut videot katoavat vuorokausi julkaisun jälkeen. Tiedossa ei ole, kuka videot vuoti julkisuuteen ja miksi ne vuodettiin juuri nyt, Marinin mukaan muutama viikko sitten.

Marin juhlii ja tanssii videolla muun muassa valokuvaaja Janita Aution kanssa.

Marin itse kommentoi videota torstaiaamuna Kuopiossa. Hän kertoi, että video on kuvattu kahdessa eri yksityisasunnossa yhden illan aikana. Hän ei myöskään kertonut, kenen luona videot on kuvattu ja kuka on niiden kuvaaja. Yksityisasunnoissa juhlimisen jälkeen seurueen ilta jatkui.

– Ilta jatkui kahteen eri baariin Helsingissä. Sielläkin olen tanssinut, juonut alkoholia ja tavannut ystäviä.

Toisessa asunnossa oli Marinin mukaan henkilöitä, joita hän ei tuntenut.

Videolla seurue juhlii, tanssii ja halailee toisiaan. Taustalla soi Petri Nygårdin kappale Selvä päivä, jota juhlaväki laulaa mukana. Kesken kappaleen yksi laulajista huudahtaa jotain, joka tulkittiin ensi alkuun ”jauhojengiksi”. Jauholla voidaan viitata esimerkiksi kokaiiniin.

Marinilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, mihin termillä jauhojengi viitataan videolla. Marin sanoi torstaina, että ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Hänen mukaansa juhlissa ei käytetty huumeita.

– En tiedä, mihin sillä viitataan. Sen voin sanoa, etten itse ole käyttänyt huumeita enkä mitään muuta, kuin alkoholia. Olen tanssinut, laulanut, juhlinut ja tehnyt täysin laillisia asioita. En myöskään ole ollut sellaisissa tilanteissa, joissa olisin nähnyt tai tiennyt muiden näin toimivan, Marin kertoi.

Tiedossa ei ole, että juhlissa olisi käytetty huumeita.

” Olen tanssinut, laulanut, juhlinut ja tehnyt täysin laillisia asioita.

Marin sanoi Ylelle torstaina, että hänen mielestään videolla ei sanota jauhojengi. Myöhemmin myös sosiaalisessa mediassa on arveltu, että videolla kuultava sana saattaa olla sittenkin ”jallujengi”. Nygårdin kappaleessa jaloviinaa – siis tuttavallisemmin jallua – juodaan varsin urakalla.

Lisäksi videolla on herättänyt ihmetystä kaksi muuta lausahdusta: ”vittu, tästä tulee hyvä fiilis” ja ”tuupa tänne testaa”.

Torstaina Marin sanoi olevansa valmis huumetestiin, joskin hän pitää vaatimusta huumetestistä erikoisena, koska hän ei ole nähnyt todisteita huumeidenkäytöstä.

Termi jauhojengi alkoi levitä sosiaalisessa mediassa jo keskiviikkoiltana ja torstaiaamuna se oli suosituin aihesana Suomessa.

Videot herättivät myös kysymyksen pääministerin turvallisuudesta. Marinin mukaan turvamiehet olivat läsnä, mutta eivät sisällä asunnossa. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen sanoi torstaina Ilta-Sanomille, että juhlailtanakaan Marin ei ollut ilman turvajärjestelyjä.

– Kyllä pääministeristä huolehditaan joka tilanteessa eikä sellaista tapahtumaa ole olemassa, jossa turvallisuusjärjestelyt eivät olisi läsnä, hän sanoo.

Videosta keskusteltiin Sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kuopiossa torstaina. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi, että Marinilla on ryhmän tuki.

– Se, että yksityistilaisuudessa tanssii, en osaa nähdä siinä suurta ongelmaa.