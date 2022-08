Venäjän media tarttui Sanna Marinin bilevideokohuun – asiantuntija arvioi, mihin Venäjä pyrkii

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith arvioi, että pelkkä pääministerin biletys ei riitä skandaalin aineksiksi Venäjällä. Siksi päälle on isketty huumekokonaisuus.

Pääministeri Sanna Marinin bilevideokohu on levinnyt uutisiin myös itänaapurissa. Venäläinen uutistoimisto Tass on julkaissut aiheesta uutisen, jonka tiedot ovat kauttaaltaan värikynällä koristeltuja.

Uutisen mukaan ”Marin ei näe mitään sopimatonta sosiaalisessa mediassa julkaistuissa videoissa, joissa hän ottaa huumeita ystäviensä seurassa”.

Life.ru-sivusto puolestaan väittää suomalaismedian uutisoineen, että juhlissa käytettiin alkoholin lisäksi huumeita.

Keskiviikkoiltana julkisuuteen vuoti somevideo, jolla pääministeri juhlii villisti ystäviensä kanssa yksityistilaisuudessa. Sen jälkeen julkisuudessa muun muassa oppositiopoliitikot ovat vaatineet, että Marin menisi vapaaehtoiseen huumetestiin.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja, Venäjä-asiantuntija Hanna Smith arvioi, että uutiset voivat jäädä Venäjän median epätoivoiseksi yritykseksi mustata Suomen mainetta Venäjällä.

– Siellä tartutaan kaikkeen siihen, mihin voidaan tarttua, vedetään kulmat suoriksi ja pistetään siihen oma kokonaisuuteen sopiva tulkinta. Nyt kun Nato-jäsenyys on tulossa Suomeen, niin nyt etsitään koko ajan keinoja saada Suomea ja suomalaisia huonoon valoon, Smith pohtii.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smithin mukaan Venäjällä etsitään koko ajan keinoja saada Suomea ja suomalaisia huonoon valoon,

Kun Suomen Nato-keskustelu kävi kuumimmillaan keväällä, Suomesta yritettiin luoda Venäjän mediassa kuvaa fasistivaltiona. Se ei aivan onnistunut, Smith muistuttaa.

– Siihen täytyy varautua, että informaatioympäristön hyväksikäyttö on kokoaikaista. Se on hyvä pitää mielessä, että kaikista sanomisista ja tekemisistä voidaan saada aineksia.

Pelkästään pääministerin biletyksestä tuskin saadaan aikaan kohua Venäjällä, asiantuntija uskoo.

– Juttu on se, että siihen on isketty vielä tämä huumekokonaisuus.

Venäjä-asiantuntija muistuttaa, että aikanaan Dmitri Medvedevistä levisi videoita, joilla hän tanssi ja juhli ystäviensä kanssa.

– Voi sanoa, että Suomen pääministeri bilettää aavistuksen verran paremmin kuin Venäjän entinen presidentti, koska Medvedevillä ei ole yhtään sävelkorvaa eikä tahtia.

Kaiken kaikkiaan Smith ei pidä Marinin bilevideokohua Venäjän hybridivaikuttamisen kannalta erityisen vaarallisena. Hän muistuttaa, että siitä, mitä Venäjän media kertoo, ei voida päätellä sitä, mitä kansa ajattelee.

– Kautta aikojen kaikki johtajat ovat varmasti bilettäneet. Se, mitä siitä on päässyt julkisuuteen, on eri asia. Nyt eletään erilaista avoimuuden aikakautta.

Asiantuntijan mukaan Venäjällä harva tietää, kuinka paljon pääministerillä on valtaa Suomessa. Sanna Marin kommentoi bilevideokohua toimittajille torstaina Kuopiossa.

Skandaalin aineksia laimentaa Venäjällä se, että harva siellä tietää, miten paljon valtaa pääministerillä on Suomessa.

– Pääministeri on Venäjällä eri asia kuin presidentti. Venäläisestä näkökulmasta asiat ovat hyvin, jos presidentti-instituutio voi hyvin. Venäjän pääministerillä ei ole paljonkaan valtaa, joten tosi moni venäläinen saattaa ajatella, ettei tällä ole mitään väliä, koska presidentti on kuitenkin se, joka päättää.

Smithin mukaan Suomella ja suomalaisilla on Venäjällä liian hyvä maine suoraselkäisinä ja rehellisinä ihmisinä - mutta myös kovina juhlijoina. Se tuottaa haasteita median tarinankerrontaan Venäjällä nyt, kun Suomi on kovaa vauhtia matkalla Natoon.

– Nyt niillä on pääministeri, joka bilettää ja ”käyttää huumeita”. Nykymaailmassa voi olla, että tämä ei mene läpi, koska voi olla, että se nähdään vain coolina. Venäjälläkin alle kolmikymppiset kuuluvat uuteen sukupolveen.

Venäjä-asiantuntijan mielestä vaikuttaa siltä, että Venäjän medialta on tällä kertaa mielikuvitus loppunut kesken.

– Muita pohjoismaita, Tanskaa, Ruotsia ja Hollantia on rökitetty oikein kunnolla. Tuon tyylistä narratiivia on käytetty jo aika paljon, jolloin jossain vaiheessa se alkaa menettää hohtoaan. Silloin tämä ei käänny juuri Suomea kohtaan hyödynnettäväksi kokonaisuudeksi.

Tassin artikkelin mukaan Marinin juhlimisesta on uutisoitu Suomessa aiemminkin. Jutun mukaan Suomessa puhkesi joulukuussa 2021 skandaali, kun Marin vietti illan yökerhossa ja hänellä oli koronavirustartunta, josta hän sai myöhemmin tietää.

Todellisuudessa Marinilla ei itsellään ollut tartuntaa, mutta hän oli lähtenyt yökerhoon, vaikka oli altistunut koronavirukselle.

– Nyt ovat tarinat lopussa. Venäjällä tosi moni venäläinen on liikkunut, vaikka olisi tietänyt, että hänellä on korona. Aikanaan tuota ei nostettu enemmän esille, koska venäläisten koronakuri ei ole ollut ollenkaan tiukka.

Hän arvioi, että uutisessa kerrotaan väritettyä faktaa Marinin juhlimisesta korona-altistuksen jälkeen, jotta saadaan luotua kuvaa siitä, että edesvastuutonta käytöstä on ollut aiemminkin.

– Molemmat jutut ovat sellaisia, että on tosi vaikea nähdä, että iso venäläisväestö näkisi, että tässä on jotakin pielessä, kun ajattelee, miten se Venäjällä sisäisesti on.

Smith muistuttaa, että Venäjän mediassa on jo pitkään kerrottu tarinaa, jossa ukrainalaiset on yritetty leimata natseiksi ja huumeidenkäyttäjiksi.

– Nytkö myös kaikki suomalaiset ovat huumeidenkäyttäjiä? Siinä on raja, miten paksua juttua voidaan suoltaa. Siinä voi olla ihan todellista yritystä, mutta se voi olla aika epätoivoinen yritys.