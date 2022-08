Sdp:n hallituskumppanin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs pyysi aamupäivällä keskustan kansanedustajia pidättäytymään kommentoimasta pääministeri Sanna Marinin (sd) biletyskohua.

Keskustan kansanedustajat saivat aamupäivällä tekstiviestin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Juha Pylväältä, jossa tämä käytännössä yrittää kieltää keskustan kansanedustajia kommentoimasta Marinin tuoretta biletyskohua.

Viesti on sanasta sanaan tällainen:

Hyvät kollegat,

Pääministeri on päässyt jälleen otsikoihin yksityiselämästään. Oltiinpa me itse kukin mitä mieltä tahansa pääministerin bilettämisestä, se on hänen yksityisasia, jossa media hoitaa kommentoinnin meidän muiden puolesta. Meidän kommentointi julkisuudessa ei palvele kuvaa yhteistyön puolueesta. Pyydän ryhmän jäseniä pidättäytymään kommentoimasta pääministeri Marinin biletystä. Nähdään ensi viikolla Porissa.

Jo ennen Juha Pylvään paimenviestiä keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä ehti kommentoida twitterissä muun muassa tapauksen huumeulottuvuutta, mutta tarkensi myöhemmin, ilmeisesti Pylvään viestin jälkeen, näkemyksiään:

Keskustan ryhmälle tapaus on vaikea – ja siitä on vaikea olla hiljaa.

Taustalla on se, että Katri Kulmunin (kesk) puheenjohtajakaudella keskusta käytännössä ratkaisi, että Marinin edeltäjä Antti Rinne (sd) joutui eromaan pääministerin paikalta syksyllä 2019.

Siksi keskusta halunnee ainakin toistaiseksi pysyä kohun ulkopuolella.