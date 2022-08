Main ContentPlaceholder

Politiikka

IS selvitti: Suldaan Said Ahmed on eduskunnan kovin taksin­käyttäjä – ajot maalis-heinä­kuussa maksoivat 4 766 euroa

Suldaan Said Ahmed perustelee runsaita ajojaan ”monitahoisella uhalla”. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio vahvistaa, että Said Ahmedia on ohjeistettu käyttämään taksia.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Suldaan Said Ahmed (vas) käytti kansanedustajista eniten taksia maalis-heinäkuussa. Eniten taksimatkoja, 51, Said Ahmedilla oli toukokuussa.

Viime syksynä kansanedustajana aloittanut Suldaan Said Ahmed (vas) on eduskunnan kovin taksinkäyttäjä, käy ilmi IS:n selvityksestä. Said Ahmed teki maalis-heinäkuun aikana 158 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä 4 765,80 euroa. Eniten taksiajoja Said Ahmedilla oli toukokuussa, 51 kappaletta. Esimerkiksi 7. toukokuuta Said Ahmed istui taksin kyydissä kahdeksan kertaa. Said Ahmed perustelee runsaita ajojaan turvallisuussyillä. – Minuun on arvioitu kohdistuvan monitahoinen uhka, minkä vuoksi minua on ohjeistettu välttämään julkisilla kulkuneuvoilla kulkemista, Said Ahmed kirjoittaa sähköpostivastauksessaan. Lue lisää: Viinijuhlaillasta kotiin, Kesä­rannasta Riihimäelle, 400 metrin matka... tällaisia ajoja kansan­edustajat ovat höylänneet edus­kunnan taksi­kortilla Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio vahvistaa IS:lle, että Said Ahmedia on ohjeistettu käyttämään taksia turvallisuussyistä. Said Ahmed on liikkunut taksilla myös öisin. 29. toukokuuta Said Ahmed teki 41,20 euroa maksaneen ajon välillä kello 2.37–2.54. 4. kesäkuuta Said Ahmed teki 34,30 euroa maksaneen ajon välillä kello 0.46–1.04. Said Ahmed oli taksin kyydissä vielä samana yönä 4. kesäkuuta välillä 3.05–3.21. Matka maksoi 32,30 euroa. Liittyivätkö nämäkin taksimatkat kansanedustajan työhön? – Myös poliitikoilla on oikeus yksityiselämään. En aio kommentoida tarkemmin yksittäisiä taksimatkojani. Olen kansanedustaja kaikkina vuorokauden aikoina ja olen noudattanut eduskunnan ohjeistuksia myös yöaikaan, jolloin liikkuminen julkisella liikennevälineellä olisi voinut olla turvatonta, Said Ahmed kommentoi sähköpostilla. Rauhion mukaan ”ajankohdan asianmukaisuuksista” osaa vastata parhaiten edustaja itse. Said Ahmed on kertonut aiemmin Iltalehdelle maksaneensa eduskunnalle takaisin taksimatkat, jotka eivät selvästi liity kansanedustajan tehtävän hoitoon. Said Ahmed on korvannut eduskunnan tilille taksiajoja 1 164,10 euron edestä. Said Ahmedin mukaan kaikki huhti-heinäkuussa tehdyt matkat ovat olleet eduskunnan ohjeistuksen mukaisia. Yksittäisten ajojen kuitit eivät ole tarkistettavissa, sillä eduskunta saa ajoista vain yleisen kuluerittelyn, joka toimitettiin myös IS:lle. Eduskunnan matkahallinto ei ole ollut kiinnostunut siitä, mitkä ajot Said Ahmed on päättänyt korvata. Miksi näin? – Meillä ei ole ollut mahdollisuutta arvioida, mitkä ajoista ovat olleet eduskuntatyöhön liittymättömiä. Kun edustaja on ottanut itse asian hoitaakseen, se on ollut se informaatio, jonka varassa olemme toimineet, Rauhio sanoo. Eduskunta toimii siis luottamuksen varassa? – Eduskunta on toiminut tällaisen luottamuksen varassa muidenkin edustajien kanssa jo useamman kymmenen vuotta. Toiseksi eniten taksia maalis-heinäkuussa euromääräisesti tarkasteltuna käytti Said Ahmedin puoluetoveri Markus Mustajärvi (vas). Mustajärven ajot maksoivat 3 732,40 euroa. Yksittäisiä taksiajoja Mustajärvi teki ajanjaksolla 107, kansanedustajista kolmanneksi eniten. Markus Mustajärvi matkusti elokuun alussa poikkeuksellisesti yöaikaan Rovaniemeltä kotiinsa Savukoskelle taksilla. Kyyti maksoi 406,90 euroa. Mustajärvi kertoo olleensa väsynyt, eikä uskaltanut lähteä ajamaan autolla. Mustajärvi palasi Savukoskelta Rovaniemelle aamulla 4. elokuuta taksilla. Tämä kyyti maksoi 353,70 euroa. Kyseiset kulut eivät sisälly IS:n taksiselvitykseen. Mustajärven taksimatkoissa kiinnittää huomiota se, että ajoista vajaa kolmannes, 32, on heinäkuulta, jolloin kansanedustajat ovat viettäneet istuntotaukoa. Lapissa Savukoskella asuva Mustajärvi kertoo tehneensä heinäkuussa paljon töitä Helsingissäkin. – Koko kesän aikana ei ole ollut yhtään täyttä lomaviikkoa. Heinäkuussa olen ollut eduskunnassa töissä ainakin 11:nä arkipäivänä. Näitä töitä tehdään täysillä tai ei ollenkaan, keväällä eduskunnasta sivuun jäävä Mustajärvi sanoo. Mustajärvi kertoo olleensa läpi edustajanuransa taksinkäyttötilastojen kärkipaikoilla, eikä ole asiaa hävennyt. – Jos asia liittyy vähäänkään työtehtäviin tai arjen ja työtehtävien yhdistämiseen, olen käyttänyt taksia. ”Puhtaasti viihteelliset ajot” Mustajärvi kertoo maksaneensa itse. Mustajärvi ei perustele taksinkäyttöään turvallisuussyillä, vaikka kertoo saaneensa itsekin uhkauksia. – Se on ihan ok käyttää taksia, jos joku kokee itsensä uhatuksi, mutta minä en varo enkä pelkää. Taksiajoilla mitattuna eduskunnan toiseksi aktiivisin taksinkäyttäjä on ollut Suna Kymäläinen (sd), joka teki maalis-heinäkuussa 121 ajoa. Kymäläisen kyydit maksoivat yhteensä 2 487,30 euroa. Suna Kymäläinen (sd) teki 20. toukokuuta 500 metrin ajon. Seuraavana päivänä Kymäläinen taittoi taksilla 700 metrin matkan. Kymäläisen mukaan lyhyet ajot liittyivät koronasairauden aikana ajettuihin taksikyyteihin, jolloin hän ei voinut eikä saanut liikkua jalkaisin, sillä hänen hengitysteissään oli ongelmia. – Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana työnkuvaani kuuluu todella paljon eri tilaisuuksissa rientämistä. Nämä paikat joudun poikkeuksetta kulkemaan taksilla, jotta ehdin paikasta ja velvollisuudesta toiseen, Kymäläinen kommentoi. Kansanedustajien taksikulut maalis-heinäkuussa olivat yhteensä 124 503,70 euroa. Ajanjaksolla eniten ajoja kertyi toukokuussa, jolloin taksikulut olivat yhteensä 32 139,10 euroa. Heinäkuussa, jolloin edustajat olivat istuntovapaalla, taksikuluja kertyi yhteensä 8 336 euroa. Pisimmän ja kalleimman yksittäisen taksimatkan ajanjaksolla teki Ville Valkonen (kok), joka tuli taksin kyydissä Turusta Helsinkiin junan myöhästymisen vuoksi 17. toukokuuta. Valkosen kyyti maksoi 273,90 euroa. Matkan pituus oli 169,40 kilometriä ja matkan kesto tunnin ja 37 minuuttia.