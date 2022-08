Pääministeri Sanna Marinin mukaan Sdp on kuitenkin avoin keskustelemaan uudistuksen lykkäämisestä, mikäli se saa muilta puolueilta vahvan sitoumuksen siihen, että uudistuksesta pidetään kiinni.

Pääministeri Sanna Marin myöntää Sdp:n ymmärtävän sen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa on valtava työvoimapula tällä hetkellä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) toisti tänään keskiviikkona Sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kuopiossa, ettei Sdp tule luopumaan 0,7 hoitajaa yhtä asiakasta kohden -mitoituksen tavoitteesta.

Marinin mukaan Sdp on kuitenkin avoin keskustelemaan uudistuksen lykkäämisestä, mikäli se saa muilta puolueilta vahvan sitoumuksen siihen, että uudistuksesta pidetään kiinni.

Nykyisellään hoitajamitoituksen on määrä astua voimaan ensi vuoden huhtikuussa.

– Olemme valmiita tarkastelemaan aikataulua.

– Mutta mikäli me joudumme käymään keskustelua toimeenpanosta, me vaadimme takuun siitä, että kaikki ovat sitoutuneet 0,7:n tavoitteeseen, Marin sanoo.

Marinin mukaan hallitus ei kuitenkaan ole vielä käynyt aiheesta keskustelua.

Hoitajamitoituksen voimaantulon lykkäämistä on vaadittu jo usealta taholta, myös hallituksen sisältä.

Merkittävin peruste vaatimuksilla aikataulun siirtämisestä on akuutti hoitajapulalla, jota hoitajamitoituksen kiristämisen pelätään pahentavan.

Marin myönsi Sdp:n ymmärtävän sen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa on valtava työvoimapula tällä hetkellä.

– Totta kai me haluamme myös varmistaa sen, että tämä voidaan aidosti toteuttaa. Me kuulemme kentän viestin, emme me ole kuuroja.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) totesi, että tällä hetkellä kaikkia mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole riittävästi kentällä käytetty. Keskeistä hänen mukaansa on hoiva-avustajien lisääminen.

– Meidän täytyy käydä tarkasti työvoimatilannetta, että päästäänkö kuinka lähelle tavoitetta ja kuinka nopeasti.

Lue lisää: Kokoomus vaatii hallitukselta tuumaus­taukoa hoitaja­mitoituksen kanssa: ”Laput silmillä ideologian nimissä ajamista emme voi hyväksyä”

Lue lisää: Ministeri Lindén väläyttää joustoja hoitaja­mitoitukseen – ”Voidaanko teettää avustavalla henkilö­kunnalla tehtäviä...”

Juttua täydennetty kauttaaltaan kello 15:56