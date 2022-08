Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on julkaissut videotervehdyksensä valtakunnallisen koulurauhan julistamispäivänä. Twitterissä jakamassaan videossa Niinistö rohkaisee koululaisia tutustumaan uusiin kavereihin ja puuttumaan kiusaamiseen.

Koulurauha julistettiin 32. kerran keskiviikkona aamupäivällä Joensuussa. Mannerheimin lastensuojeluliiton tiedotteen mukaan koulurauhateemana on tänä vuonna kaveritaidot. Lapset ja nuoret valitsevat teeman joka vuosi itse.

– Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn mukaan yksinäisyyden kokemus oli yleistynyt erityisesti tytöillä. Noin joka neljäs kyselyyn vastannut tyttö tunsi itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Pojista yksinäisyyttä koki noin 10 prosenttia, tiedotteessa kerrotaan.

Presidentin koko puhe on luettavissa tässä:

”Kaikki on nyt hyvin, kun on kaveri. Luin tämän minulle lähetetystä alakoululaisen kirjeestä. Kirjeessä piili onnellisen lopun lisäksi viisautta. Kaverin kanssa aika kulkee kuin siivin. Löytyy yhteistä tekemistä ja jutun juurta. Koulunkäyntikin maistuu paremmalta, kun on joku, joka tukee ja kulkee vierellä. Kannustan kaikkia uusiin kaveruuksiin ja ottamaan toiset huomioon. Ja jos näette kiusaamista, todellinen sankariteko on astua väliin ja puolustaa heikompaa. Kiusaajien voimat kyllä ehtyvät, kun asetumme tarpeeksi suurin joukoin kaverin puolelle. Te koululaiset olette tänään uuden luku. Osalla on vaihtunut luokka, toisilla koulu. Ja monilla teillä ekaluokkalaisilla on nyt takana ensimmäiset koulupäivät. Epävarmuus ja jännitys ovat aivan tuttu tunne jokaiselle uuden hetkellä. Jos joku tuntuu olevan omissa oloissaan, vailla seuraa, menkää kysymään, että onko kaikki hyvin. Tai lähdetkö mukaan leikkeihin? Tässä on meille kaikille tehtävää iästä ja taustasta riippumatta. Tehdään tästä kouluvuodesta entistä parempi yhdessä. Hyvää alkanutta lukuvuotta.”