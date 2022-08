Kokoomuksen Petteri Orpo haukkui hallituksen taloudenpidon – ”Huolta huomisesta ei ole”

Kokoomus ajaa tuloveron alennusta ratkaisuksi inflaation aiheuttamaan ostovoiman heikkenemiseen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvosteli hallitusta heikosta taloudenpidosta puolueen ja eduskuntaryhmän johdon kesäkokouksessa Maarianhaminassa pitämässään puheessa keskiviikkona.

– Hyvinvointiyhteiskunnan perustukset rapautuvat. Kuluneen vaalikauden aikana ongelmat ovat vain kasaantuneet ja kärjistyneet. Epävarmuuden aika huutaa johtajuutta tyhjille seinille. Yksittäiset ministerit toimivat, mutta hallituksen yhteinen näkemys on monissa kysymyksissä hukassa, Orpo tylytti.

Hän huomautti Ukrainassa jatkuvan sodan lisäävän epävarmuutta ja sanoi ennusteiden Suomen talouskasvulle olevan ensi vuonna euroalueen matalimpia.

– Suomi ei voi jatkaa loputtomiin nykyisellä taloudenpidolla. Varautuminen huonoihin aikoihin olisi pitänyt aloittaa ajoissa. Sen sijaan Sanna Marinin hallituksen politiikka on rakennettu velkarahalle ja sama meno jatkuu: huolta huomisesta ei ole ja eteen tulevat ongelmat kuitataan lisävelalla. Hallitus ei tee valintoja eikä priorisoi menoja. Tärkeät uudistukset ovat tekemättä.

Kansalaisten ostovoimaa kokoomus tukisi tuloveron kevennyksellä, joka tulisi Orpon mukaan saada voimaan mahdollisimman pian.

– Onnistunut ajoitus veronkevennysten voimaantulolle olisi jo tammikuu, sillä tuolloin Suomen talous voi jo olla laskusuhdanteessa. Ennen muuta verotuksen keventäminen on rakenteellinen kasvu-uudistus, joka sopii tähän hetkeen erinomaisesti, Orpo sanoi.

Orpo myös totesi, ettei odota nykyisen hallituksen muuttavan linjaansa syksyn budjettiriihessä. Gallupeja johtavassa kokoomuksessa katsotaan jo seuraavaan hallituskauteen.

– Muutos on mahdollinen. Ensi kaudella on palattava menomalttiin. Julkisille menoille on tehtävä ruumiinavaus ja mietittävä, mitä voimme tehdä paremmin, Orpo linjasi.