Li Anderssonin mukaan Putinin vastustajat tulee huomioida myös mahdollisessa EU:n laajuisessa ratkaisussa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo vastustavansa venäläisten turistiviisumien myöntämisen lopettamista kokonaan. Syynä on se, että viisumit tarjoavat myös toisinajattelijoille mahdollisuuden poistua Venäjältä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi tiistaina hallituksen päättäneen rajoittaa venäläisille myönnettävien viisumien määrän syyskuun alusta sataan vuorokaudessa eli kymmenesosaan nykyisestä. Anderssonin mukaan asiasta oltiin hallituksessa yksimielisiä, ja myös vasemmistoliitto kannattaa viisumien määrän rajoittamista.

Hän kuitenkin huomauttaa Venäjällä olevan sodan tukijoiden lisäksi myös paljon niitä, jotka vastustavat sotaa ja toimivat presidentti Vladimir Putinia vastaan vankeusrangaistusten ja välillä oman henkensä uhalla.

– Nykyjärjestelmässä heidän paras mahdollisuutensa päästä pois Venäjältä on ollut turistiviisumien kautta. Meillä on myös toisinajattelijoita, jotka kulkevat sitä samaa väylää pitkin. Minun mielestäni meidän vastuulla on huomioida myös tämä ryhmä, kun me teemme ratkaisuja liittyen viisumeihin, Andersson sanoi vasemmiston ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Tampereella.

Andersson lisäsi IS:lle, ettei kuitenkaan ole huolissaan venäläisten toisinajattelijoiden mahdollisuuksista päästä pois maasta, vaikka Suomi rajoittakin viisumien saamista merkittävästi.

– Pääasia on että edelleen on olemassa se väylä. Meillä ei ole mitään muita viisumityyppejä, jotka kohdistuisivat heihin.

Andersson korostaa, että myös EU:n yhteisessä päätöksessä venäläisoppositio tulee huomioida tavalla tai toisella. Mahdollista EU:n laajuista viisumikieltoa Andersson ei sinänsä näe ongelmallisena.

– Sitten ei ainakaan tule sitä ongelmaa, että Suomi olisi tehnyt kategorisen kiellon ja Suomen kautta edelleen kuljettaisiin sinne Etelä-Eurooppaan. Minun mielestäni se olisi kaikkein oudoin tilanne.