Puolueen mukaan lapsilisien sitominen indeksiin olisi ylimääräistä lapsilisää kestävämpi ratkaisu.

Tampere

Vasemmistoliiton ministerit vaativat elinkustannusten nousua kompensoivien toimien kohdistamista kaikkein pienituloisimpiin suomalaisiin.

Tiistaina Tampereella kokoontunut vasemmiston ministeriryhmä on viemässä hallituksen budjettiriiheen esimerkiksi ehdotukset työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen palauttamisen työnantajien vastuulle ja pienituloisimpien lapsiperheiden tukemisesta.

– Suomalaisten tukeminen läpi tulevan talven nousevien elinkustannusten kanssa on loppuhallituskauden tärkeimpiä tehtäviä, puolueen puheenjohtaja ja opetusministeri Li Andersson totesi.

Andersson myös arvosteli muiden puolueiden, erityisesti kokoomuksen, esittämiä keinoja inflaation vaikutusten torjumisessa. Hänen mukaansa kokoomus on koko vaalikauden ajan tarjonnut miljardin veronkevennyksiä ratkaisuna kaikkiin mahdollisiin ongelmiin asiantuntijoiden vastustuksesta huolimatta.

– Ainoa muutos, jonka kokoomus on ollut valmis tekemään, on hyvätuloisten veroalen rahoittaminen velkarahalla, vaikka he muuten jatkuvasti sortuvat populistiseen puheeseen velasta, Andersson piikitteli.

Anderssonin mukaan yleisistä tuloverokevennyksistä hyötyvät eniten kaikkein varakkaimmat, eli juuri he, joilla on kaikista pienin tarve tuelle. Vastaavasti pienituloiset hyötyisivät veroalesta rahallisesti vähiten.

– Paitsi että yleiset mittavat tuloverokevennykset lisäisivät eriarvoisuutta, ruokkisivat ne myös helposti inflaatiota ja lisäisivät valtiontalouden alijäämää. Tällä hetkellä tarvitsemme ennen kaikkea lisäpanostuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä tukea pienituloisille. Yleiset tuloverokevennykset veisivät meidät helposti ojasta allikkoon, Andersson sanoi.

– Huomattavan paljon parempi ratkaisu tässä tilanteessa, varsinkin jos huolena on valtiontalouden tasapaino sekä se, että varsinaiset palkankorotusprosentit uhkaavat nousta liian suuriksi, on työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen siirtäminen takaisin työnantajien kannettavaksi, hän totesi.

Vasemmistoliitossa ei myöskään lämmetä hallituskumppani keskustan esittämälle ylimääräiselle lapsilisälle.

– Ylimääräisen lapsilisän maksamisen ongelma on ennen kaikkea se, että se ei hyödytä toimeentulotuen varassa olevia perheitä, joilta se leikkaantuu pois. Hyvätuloisille lapsilisä kyllä tulee täysimääräisenä tilille, Andersson huomautti.

Puolueen ehdottamiin täsmätoimiin kuuluu esimerkiksi ylivelkaantuneiden tilanteen helpottaminen korottamalla ulosoton suojaosaa väliaikaisesti. Vasemmistoliitto ehdottaa myös aamupalatarjoilun kokeilemista kouluissa.

– Kouluruokailun kehittäminen on myös kannatettava tapa vastata perheiden tilanteiden vaikeutumiseen. Meidän mielestämme paras malli olisi valtion myöntämä avustus kunnille aamupalatarjoilun järjestämiseksi ainakin osassa kouluja.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen valotti omassa puheessaan vasemmistoliiton keinoja pienituloisten lapsiperheiden tukemiseksi. Sarkkisen mukaan lisätoimia tarvitaan, sillä elinkustannusten nousu osuu erityisesti lapsiperheisiin.

– Olen ehdottanut työttömyysturvan lapsikorotuksen ja toimeentulotuen lapsen perusosan nostoa. Nämä olisivat kustannustehokkaita täsmätoimia kaikista köyhimpien lapsiperheiden auttamiseksi.

Lapsikorotusten lisäksi Sarkkinen ehdottaa lapsilisien sitomista indeksiin, jonka hän näkee keskustan kaavailemaa ylimääräistä lapsilisää kestävämpänä ratkaisuna.

– Mikäli ylimääräinen 13. lapsilisä päätetään maksaa, on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että se hyödyttää myös vähävaraisia lapsiperheitä. Ilman erillisiä toimia nimittäin uhkaa käydä niin, että ylimääräinen lapsilisä leikkaantuisi kaikista pienituloisimmilta toimeentulotukea saavilta lapsiperheiltä kokonaan pois. Tätä me emme voisi hyväksyä, hän sanoi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kehui omassa puheenvuorossaan hallituksen saavutuksia, mutta sanoi tärkeitä uudistuksia jäävän myös tulevalle hallituskaudelle.

Esimerkkinä hän mainitsi listaamattomien yritysten omistajien lähes miljardin euron verotuen, jonka poistamista asiantuntijaryhmät ovat vaalikaudesta toiseen esittäneet.

– Niin kauan kuin meillä on varaa tukea yli 800 miljoonalla etenkin perinnöillään eläviä rikkaimpia sukuja, sekä harvalukuista Etelä-Suomen rikkaimpien miesten joukkoa, ovat oikeistopuolueiden puheet pakollisista hyvinvointivaltion leikkauksista ja työhön kannustamisesta irvokkaita ja epäuskottavia, Saramo sivalsi.