Sdp:n kannatus on Sanna Marinin varassa, mutta kestääkö hänen nimiinsä rakennettu, viihteelle kallellaan oleva julkisuuskuva myös talven todella kovat haasteet – kun myös Sdp:n äänestäjiltä uhkaavat rahat loppua arkielämässä muun muassa sähkön hinnan takia, kysyy politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on viihtynyt kesäisillä festivaaleilla. Toimiiko bilemago huhtikuun eduskuntavaaleihin saakka?

Pääministeri Sanna Marin (sd) vierailee maanantaina Pohjoismaiden pääministerikokouksessa Oslossa.

Se onkin taas kaivattua asiajulkisuutta viime viikonlopun jälkeen.

Viikonloppuna pääministeri kävi näyttäytymässä Helsingin Flow-festivaaleilla.

Siitä on taas puhetta riittänyt.

Ja varsinkin kuvia, erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Samoin kuin edellisestä keikasta Turun Ruisrockiin.

Muutapa ei kesän aikana pääministeristä ole juuri kuulunutkaan.

Siinä missä 83 miljoonan asukkaan Saksan liittokansleri Olaf Scholz keskeytti kesälomansa heinäkuussa Fortumin ja Uniperin vaikeuksien takia, Sanna Marin jatkoi lomaansa Italiassa ja jätti selittelyt omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle (sd).

Aihe on Sdp:llekin kiusallinen.

Siksi siitä ei puhuta.

Se sen sijaan on käynyt selväksi, että Marinia, 36, festivaalit miellyttävät ja ajoittain viihdekenkä vie pääministeriä muutenkin Kesärannasta baanalle.

Eikä siinä mitään.

Eikä bilejulkisuus näytä syövän Marinin kannatustakaan, päinvastoin. Elämme imagopolitiikan aikaa.

Myös Sdp:n kannatus on kohtuullinen (Yle: 20,3 %).

Vallitsee melkoisen laaja yksimielisyys, että Sdp:n kannatus on lähinnä Marinin ansiota. Kannattaa muistaa, missä tilanteessa Marin sai Sdp:n haltuunsa: Antti Rinteen (sd) jäljiltä puolueen julkikuva oli onneton, samoin kannatus.

Aika on taatusti myös pääministeriä kuluttava, kiitos koronan ja Venäjän sotapolitiikan, joka vei hujauksessa Suomen pyrkimään Naton jäseneksi.

Eli onneksi olkoon!

Mutta on kuitenkin nippu kiusallisia kysymyksiä, kun politiikka heräilee alkavaan syksyyn.

Edessä on kahdeksan kuukauden vaalimaraton huhtikuun 2. päivänä järjestettävien eduskuntavaalien alla.

Ja kahdeksan kuukautta ennen vaaleja Sdp:llä on siis all-in (kaikki pelissä) Marinin nimissä.

Puolueen muu kärki on todella ohut. Heinä-elokuun Sdp on pärjännyt Tuppuraisella ja perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénillä (sd), mutta jälki on ollut sellaista, että pitkään ei pärjättäisi.

” Sdp on pääministeri-puheenjohtajansa johdolla päättänyt tehdä näkyvillä festivaaliesiintymisillä tietoista politiikkaa, kun on huomannut, etteivät boomerit hänelle kuitenkaan mitään mahda.

Ensimmäinen kiusallinen kysymys Marinin osalta palautuu Uniperiin ja Fortumiin.

Onko Sdp puheenjohtajansa Marinin johdolla valinnut taktiikan, että demaripääministeri yritetään pitää kiusallisista asioista ulkona?

Luotetaan siihen, että kiusalliset asiat unohtuvat?

Mutta voiko miljardien kupru unohtua – olletikin, kun laskun lopullinen suuruus on yhä auki? Ja laskua maksaa umpivelkaantuneen Suomen suomalainen veronmaksaja – Saksaan.

Kerrotaan Marinin kuitenkin soittaneen Scholzille. Olisi kai tuon voinut kertoa suomalaisillekin, kun Scholz kertoi Uniperin ongelmista saksalaisillekin.

Mutta siinä tapauksessa olisi ollut pelko joutua vastaamaan kiusalliseen uteluun:

Miten tästä eteenpäin?

Sen sijaan pääministerin esiintymistä viikonvaihteen Flow-festivaaleissa mainostettiin myös Sdp:n nimissä jo etukäteen.

Siitä voi tehdä yhden johtopäätöksen:

Sdp on pääministeri-puheenjohtajansa johdolla päättänyt tehdä näkyvillä festivaaliesiintymisillä tietoista politiikkaa, kun on huomannut, etteivät boomerit hänelle kuitenkaan mitään mahda.

Keskustelutilaisuudessa Marin kannatti rikollisille kovempia rangaistuksia, siitä syntyi uutinen. Mutta varsinainen tilan haltuunotto nähtiin vasta illemmalla, mikä lienee ollut tarkoituskin.

Mutta toimiiko valittu linja loppuun saakka?

Kestääkö se kahdeksaa kuukautta?

Ylilyöntien vaara on ilmeinen, varsinkin kun katsoo Marinin esiintymisiä myös taaksepäin.

Tulevaa talvea on paasikivimäisittäin kuvattu hirmuiseksi.

Inflaatio laukkaa, kaikki kallistuu, ruoka ja polttoaineet. Akuutisti pitäisi sanoa jotakin venäläisten turistiviisumeista.

Sähkön hinta nousee talvikuukausina sellaiselle tasolle, että perinteisestä keskiluokkaisesta demarikodistakin rahat uhkaavat loppua arkihaasteiden edessä.

Edessä on perhekohtaisia katastrofeja, joiden edessä hallitus tai Marin eivät voi vältellä vastuutaan.

Syksyn palkkakierroksesta odotetaan painajaismaista, eikä hallitus tai Marin voi juosta sitäkään karkuun.

Marinin kannalta hankalaksi tekee asian se, että palkkainflaatiota rakentavat sd-vetoiset ammattiliitot, ja hallitukselle inflaatio on vaarallista. Viimeistään vuodenvaihteessa Marinin silmille tulee myös terveydenhuoltoalan palkkakiista, kun Super ja Tehy mittauttavat hintansa.

Maksajana on valmiiksi Marinin kaudella valmiiksi umpivelkaantunut valtio, ja valtionlainojen korkomenot paukkuvat punaisena muun päälle.

Vuoden vaihteessa aloittavat myös uudet sote-alueet – nekin valmiiksi köyhinä.

Tällaisissa tilanteissa saattaa käydä niin, että pääministerin erilaisiin asustekokonaisuuksiin painottunut glitter-esiintyminen on räikeässä ristiriidassa kansalaisten arjen kanssa.

Tai mene ja tiedä.

Pääministeri-instituutiohan on jo sanana melkein kielletty, ja siihen turvautuvatkin vain rohkeimmat boomer-sedät kolumneissaan.

Loppukesästä mediassa on puitu viestintäasiantuntija Katleena Kortesuon tuoretta kirjaa Journalismin kuolema (Tammi).

Kortesuon mukaan henkilökeskeisessä politiikassa toimittaja muuttuu nopeasti vallan vahtikoirasta vallan sylikoiraksi. Erityisesti tämä näkyy Kortesuon mukaan Marinia koskevissa mediasisällöissä.

Kun tieto Marin esiintymisestä Flow-festivaaleilla levisi, nähtiin myös yksi uuden poliittisen mediakulttuurin ilmentymä.

Marinin kiihkeimmät kannattajat kiirehtivät tuomitsemaan sosiaalisessa mahdollisen kritiikin jo etukäteen tyyliin ”teitä on varoitettu”.

Tämäkin on uutta Suomessa.

Mutta toimii.

Media on kohtalaisen hiljaa, mutta myös oppositio varoo hyökkäämästä suosittua pääministeriä vastaan, varsinkin kokoomus. Ehkä kokoomus pelkää Marinin suosiota; ehkä sitä, että mieleen palautuu ex-pääministeri Alexander Stubb (kok) elävänä tikkatauluna kesällä 2014.

Yhden helpotuksen tulevaa talvea vastaan Sdp ja Marin saavat myös hallituskumppani keskustasta.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko tekee aloitteita ja ottaa tämän tästä kantaakseen asioita, jotka hallituksessa kuuluisivat enemmän pääministerille kuin valtiovarainministerille.

Ei ihme, että Sdp:n kannatus on noussut yli 20 prosentin ja kepun kannatus uhkaa laskea alle kymmenen prosentin.

Tässäkin kepu kuittaa laskun vihervasemmistolaisessa hallituksessa, loppuun saakka näköjään.

Energia-asiantuntijat miettivät tulevan talven sähkön hinnoittelufutuureita.

Mikä lie olisi nyt Marin-futuurin hinta huhtikuun eduskuntavaalipäivää odotellessa?