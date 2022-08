Elinkeinoministeri Lintilä kehottaa kansalaisia säästämään sähköä – povaa talvelle kolminkertaisia hintoja

Lintilä puuttuisi sähkön hinnannousuun sähkön arvonlisäveroa alentamalla. Veroale voisi olla Lintilän mukaan voimassa marras–joulukuusta huhtikuuhun.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kannustaa kansalaisia säästämään sähköä.

– Olen aika varma, että talven sähkölaskut ovat sellaisia, että ne ajavat ihmiset säästämään. Tällä hetkellä näyttää, että hinnat ovat noin kolminkertaiset, jokainen joka haluaa reagoida laskuunsa, optimoi energian käytön, Lintilä totesi keskustan työvaliokuntien kokouksessa Tuusulassa.

Lintilä arvioi, että sähkön hinnannousu tulee kolahtamaan eniten keskituloisiin, ”joita verotetaan jo verrattain paljon”.

– Käyn itse läpi tällaisia asioita, että kun Helsingin-asunnosta on poissa, niin lattialämmöt pienelle, sitä ei ole tullut aikaisemmin tehtyä. Lämpötilojen laskeminen, suihkuajat, nämä ovat ihan päivittäisiä asioita, ei ole hokkuspokkus­keinoja.

Lintilä katsoo, että sähkön hintapiikkiin voitaisiin puuttua parhaiten alentamalla väliaikaisesti sähkön arvonlisäveroa 24 prosentista 10:een tai 14:ään prosenttiin.

Hallituksen laajaa tukea ehdotuksella ei vielä ole.

– Tämä on ollut tähän mennessä yksityisajattelua, mutta näkemykseni mukaan tämä on nopein, suhteellisen selkeä malli. Pitää muistaa, että tämän pitäisi olla voimassa käytännössä marraskuussa. Se olisi määräaikainen toimi, tyyliin marras–joulukuusta huhtikuuhun.

Lintilän ehdotusta on kritisoitu siitä, ettei se kannusta kansalaisia säästämään sähköä. Lintilä sanoo, että euro on niin kova konsultti, että kansalaiset säästävät sähköä joka tapauksessa tulevana talvena.

Valtiovarainministeriöstä arvioitiin STT:lle, että valtion verotulot vähenisivät 220 miljoonaa euroa, jos arvonlisäverokantaa alennettaisiin 14 prosenttiin.

Lintilä katsoo, että luku on ylimitoitettu.

– Ensinnäkin se on valtiovarainministeriön staattinen laskelma, vm ei hyväksy sitä laskelmaansa, että kun energian hinta nousee, niin samalla alv:n tuotto nousee. Jos kesto on 4–6 kuukautta, se on ihan eri asia kuin koko vuoden. Se (verotulojen vähenemä) on maksimissaan puolet (julkisuudessa esitetyistä arvioista).

Lintilä ei usko, että sähkön saatavuudesta tulisi ongelmaa tulevana talvena.

– Olen luottavainen, mutta totta kai voi tapahtua jotakin, mitä ei osata ennakoida. On kolme määrittävää tekijää: Olkiluoto kolmosen toiminta, poikkeuksellisen kylmä talvi ja se, että Euroopassa tulisi erittäin kova maakaasukriisi. Muuten meillä riittää kyllä sähköä.