Onko ylimääräinen lapsilisä keskustan vaalitäky? Näin Annika Saarikko vastaa

Saarikko painottaa, että kyseessä olisi kertaluontoinen täsmätoimi.

Hallituksella on IS:n tietojen mukaan tälle vuodelle noin 200 miljoonaa jakamattomia varoja, joita se voi käyttää erilaisiin kohteisiin. Keskusta haluaa panostaa 100 miljoonaa joulukuun lapsilisiin. Kuvassa Annika Saarikko saapuu puolueen kesäkokoukseen Tuusulaan.

VALTIOVARAINMINISTERI, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puolusti keskustan työvaliokuntien kesäkokouksessa Tuusulassa esitystään ylimääräisestä lapsilisästä.

IS kysyi Saarikolta asiasta tarkemmin kokoustauolla.

Olet sanonut, ettei keskusta ole hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin kanssa. Miten esitys ylimääräisestä lapsilisästä sopii keskustan peräänkuuluttamaan talouskurilinjaan?

– Esitys on täsmätoimi, kertakorotus, joka toteutettaisiin olemassa olevien talousraamien puitteissa. Se olisi ratkaisu, joka toteutettaisiin tämän vuoden budjetista, eikä se olisi kasvattamassa uutena päätöksenä valtion velkaantumista.

Kertaluontoisena toimenpiteenäkin se maksaisi arviolta 112 miljoonaa euroa. Se tulisi maksuun neljä kuukautta ennen eduskuntavaaleja. Eikö tämä ole ilmiselvä vaalitäky?

– Lapsiperheet ovat minulle arvopohjainen valinta politiikassa. Tässä maassa syntyy niin vähän lapsia, että meidän on aika tehdä entistä enemmän lapsiperheiden hyväksi. Muun muassa juuri valmistunut perhevapaauudistus oli teko lapsiperheiden hyväksi. Tietenkin se on viesti suomalaisille siitä, mitä minä ja keskusta pidetään tärkeänä. Taloudelliseen mittakaavaan viitaten, meillä on samaan aikaan pöydässä miljardi­veronkevennys oppositiopuolue kokoomukselta kohdistuen kaikkiin tuloluokkiin.

Tämä on kuitenkin keskustan esitys. Eikö se johda helposti hallituksessa kilpahuuteluun menoesityksistä, kun valtiovarainministeri­puolue sanoo, että yli sata miljoonaa voidaan pistää ylimääräisiin lapsilisiin?

– Haluan uskoa, että lapsiperheiden asia on koko hallitukselle tärkeä. Täydellisiä täsmätoimia hintojen nousun torjumiseen ei ole. Sellaisia päätöksiä emme voi tehdä, jotka ottaisivat vastaan koko iskun hintojen noususta suomalaisten puolesta. Siksi tein vain esityksiä, jotka ovat täsmätoimia ja määräaikaisia, kuten työssäkäyvien autoilijoiden työmatkavähennys ensi vuodelle ja tälle vuodelle yksi ylimääräinen lapsilisä.

Eikö lapsilisäesitys lähetä joka tapauksessa sellaisen signaalin, että nyt rahaa voi taas laittaa erilaisiin kohteisiin?

– Hintojen nousun mittakaava ja nopeus on ollut todella voimakasta, ja taloustilanne on maailmassa heikkenemään päin. Kumpikaan näistä ei poista sitä tosiasiaa, että olemme jo yli kymmenen vuoden ajan eläneet tavalla, jossa menot ja tulot eivät ole sopusoinnussa. Silloin oleellista on, että emme tekisi uusia, pysyviä menolisäyksiä, mutta määräaikaisena toimena, olemassa olevien talousraamien puitteissa, tämä olisi kohdistus, jonka haluaisin tehdä.

Keskustan kannatus ei ole lähtenyt millään nousuun. Onko lapsilisäesitys reaktio siihen?

– Keskusta on lähdössä taistelutahtoisena ja omaa viestiään kirkastaen kohti eduskuntavaaleja. Takana on monta vuotta hallituksessa ja paljon vastuuta, ja sitä kautta suomalaisilla on meistä paljon mielipiteitä. Toivon, että esitys lapsilisistä tai viestini pitkästä energiapolitiikan linjasta on osoittamassa suomalaisille ne asiat, jotka ovat keskustalle tärkeitä.

Keskustan työvaliokuntien kokouksessa puitiin ajankohtaista poliittista tilannetta. Kuvassa Saarikko, elinkeinoministeri Mika Lintilä, puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Minkälaiseen talveen valmistelet suomalaisia?

– Ensinnäkin meillä on Putinin sodan aiheuttama hinnannousu, jonka juurisyy on energia, mikä heijastelee muun muassa ruuan hintaan. Onneksi olemme hyvin omavaraisia monella energian lohkolla. Tilanne voisi olla vielä huonompi, kun katsotaan monia eurooppalaisia maita, mutta edessä ovat vaikeat ajat. Minulla on vahva luotto suomalaisiin, suomalaiset tietävät, mitä tarkoittaa tarve säästää energiaa.

Aiotko itse ottaa säästökeinon käyttöön?

– Yksi isoin ratkaisu on ollut öljylämmityksestä luopuminen, luovuimme siitä kaksi vuotta sitten, kun tehtiin maalla iso remontti. Nyt meillä on ilmavesilämpö­pumppu. Se maksaa itsensä yllättävän nopeasti takaisin.