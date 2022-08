Teollisuusliiton Riku Aalto tyrmää Annika Saarikon esittämät veronalennukset – ”Ei houkuttele meitä lainkaan”

Liiton mukaan tuloveron alentaminen olisi kallista ja epäoikeudenmukaista.

Palkansaajajärjestö Teollisuusliitto tyrmää valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) kannattamat tuloveron kevennykset ja niiden kytkemisen maltillisiin palkkaratkaisuihin.

Saarikko esitti syyskuussa ajatuksen ansiotulon verotuksen keventämisestä kahdella prosenttiyksiköllä kautta linjan ensi vaalikaudella. Viime viikolla pidetyssä tiedotustilaisuudessa Saarikko väläytti veronkevennysten kytkemistä työmarkkinaosapuolten palkkaratkaisuihin.

Teollisuusliitto taas näkee laajat tuloveronkevennykset kalliina ja tulojakovaikutuksiltaan epäoikeidenmukaisena politiikkana. Liiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoi tiistaina toimittajille tavanneensa Saarikkoa ja valtiovarainministeriön virkamiehiä edellisenä päivänä.

– Meidän viesti oli, että meitä eivät houkuttele veronalennuspuheet lainkaan. Ajattelemme asiaa niin, että valtio ja julkinen sektori tekevät merkittävää alijäämää tällä hetkellä, hän sanoi.

Aallon mukaan Teollisuusliitto kertoi tapaamisessa Saarikolle jo aiemmin ilmoitetun tavoitteensa siirtää kiky-sopimuksessa palkansaajien maksettavaksi siirretyt sosiaalivakuusmaksut takaisin työnantajien vastuulle.

Liiton muihin tavoitteisiin hallituksen budjettiriiheen kuuluu esimerkiksi työmatkavähennyksen korotuksen jatkaminen vuoteen 2023, jolla voidaan tasoittaa polttoaineen hinnan kohoamisen vaikutusta.

Kotitalouksien energian hintoja liitto hillitsisi budjetoimalla keväällä 2022 valmisteluun otettu energiaomavaraisuuslaina ensi vuodelle. Lainalla kotitaloudet voivat siirtyä suorasähkö- ja öljylämmityksestä puhtaampiin ja edullisempiin ratkaisuihin.

Tilaisuudessa Aalto kertoi olevansa pettynyt kuntapuolen palkkaratkaisuun, jossa kunta-alan työntekijöiden palkat nousevat tulevina vuosina automaattisesti vientialoja enemmän.

Aalto ei tilaisuudessa kertonut, kuinka suuriin palkankorotuksiin Teollisuusliiton järjestöissä pyritään syksyn neuvotteluissa. Hän kuitenkin sanoi liiton seuraavan tarkasti esimerkiksi Ruotsia ja Saksaa, joissa teollisuuden palkkoja on päädytty nostamaa reilusti.

– Selvää tietenkin on, että me tavoittelemme ostovoimaa parantavia sopimuksia, se on aina meidän peruslähtökohta, hän sanoi.