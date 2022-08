Lindénin mukaan vanhustenhuollon tilanne on niin vaikea, että nyt ”pitää katsoa kaikki aspektit".

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) väläyttää joustoja hoitajamitoitukseen.

Lindén kysyy, voitaisiinko avustavalla henkilökunnalla teettää tehtäviä, jotka laskettaisiin mitoitukseen sisään.

– Asioita pitää katsoa kaikilta kanteilta, että voidaanko laki pitää voimassa, mutta jossain määrin tulkinnoilla helpottaa, lomaltaan tavoitettu Lindén pohdiskelee IS:lle.

Ensi huhtikuun alusta alkaen jokaista vanhusta kohden on tarkoitus olla tehostetussa palveluasumisessa sekä laitoshoidossa vähintään 0,7 työntekijää.

Lakimuutos astui voimaan jo lokakuussa 2020, mutta lakiin tuli pitkä siirtymäaika, jotta kunnat, kuntayhtymät ja palveluntuottajat voivat varautua henkilöstötarpeen ja kustannusten kasvuun.

Hallituksen hoitajalupauksen perustavanlaatuisena ongelmana on hoitajien riittävyys.

STT arvioi THL:n tietoihin viitaten, että vanhuspalveluihin tarvittaisiin ensi kevääseen mennessä jopa 7 500 uutta vakituista työntekijää.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Joonas Könttä kertoi tiistaina jättäneensä kirjallisen kysymyksen hoitajamitoituksen nostamisen lykkäämisestä.

– Hoitajamitoituksen nosto on kaunis ajatus, mutta tosiasia on, että Suomessa on akuutti hoitajapula ja rahakaan ei auta, jos tekijöitä ei ole. Sekä julkisilla että yksityisillä toimijoilla on hoitajapulan takia ollut täysin mahdotonta löytää tekijöitä, joka on johtanut ainoana mahdollisuutena sulkemaan hoivapaikan osastoja, jotta lakia ei rikottaisi, Könttä kommentoi tiedotteessaan.

Hoitajamitoituksesta nousi merkittävä poliittinen kiistakysymys viime eduskuntavaalien alla.

Kaikki puolueet kokoomusta lukuun ottamatta vaativat, että henkilöstön vähimmäismitoitus on sidottava lakiin ja että mitoituksen on oltava vähintään 0,7 hoitajaa yhtä vanhusta kohden. Velvoittavan mitoituksen kannalla oli siis myös keskusta.

Lindénin mukaan vanhustenhuollon tilanne on sen verran vaikea, että nyt ”pitää katsoa kaikki aspektit, muutakin kuin lykkääminen”.

– Tällä hetkellä mitoitus on 0,6. Seuraava kysymys voi olla, että onko mahdotonta ajatella, että se olisi 0,6 vähän pidempäänkin.

– Kysymys on siitä, kumpi on eettisesti oikein: hoitaa riittävällä henkilöstöllä ja laadukkaasti tietty määrä ikäihmisiä, jolloin osa jää ilman hoitoa, vai hoitaa kaikki vähän huonommin. Jos puhuttaisiin sydänleikkauksista ja kysyttäisiin, oletko sitä mieltä, että pitääkö leikata sydämet kunnolla vai leikataanko vähän huonommin useammalta ihmiseltä, olisi helppo vastata, että ei ole kuin yksi vaihtoehto, leikataan kunnolla.

Lindénin mukaan Valviran kesäkuussa tekemä linjaus oli merkittävä ja tuo jo ”satoja ihmisiä laskelman piiriin”.

Valvira ilmoitti, että hoiva-avustajien määrää hoivakodeissa voidaan lisätä ja hoivakodin työvuorossa voi työskennellä jatkossa yksi hoiva-avustaja kahta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä kohden.

Hoiva-avustaja ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, mutta hoiva-avustajat voidaan laskea henkilöstömitoituksen piiriin, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön ja avustavat asiakkaita esimerkiksi peseytymisessä tai pukeutumisessa.