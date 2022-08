Yle: Mika Lintilä väläyttää sähkön arvonlisäveron laskemista

Elinkeinoministerin mukaan veronalennus olisi yksinkertaisin keino helpottaa sähkön hinnannousua talvella.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ehdottaa sähkön arvonlisäveron alennusta keinoksi helpottaa sähkön hinnannousua ensi talvena. Lintilä kertoi asiasta Ylen aamun haastattelussa tiistaina.

– Sähkön arvonlisävero on nyt 24 prosenttia. Tiputetaan se neljääntoista tai kymmeneen. Sillä olisi nopein vaikutus, ja se vaikuttaisi kuluttajien laskuun suoraan, Lintilä sanoi Ylen haastattelussa.

Lintilä sanoi myös että yhtenä vaihtoehtona esillä ollut sähkön hintakatto olisi vaikea toteuttaa. Vaarana olisi myös esimerkiksi sähkön saannin vaarantuminen.

Lintilä totesi Ylelle, että ratkaisu sähkön hinnan nousuun on löydettävä nopeasti niin, että ne olisivat voimassa ”luokkaa marraskuusta”.

– Jos Olkiluoto ei käynnistykään talveksi, olemme erittäin isojen haasteiden edessä ja hinta nousee entisestään, Lintilä varoitteli.