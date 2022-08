Puolueella esittää myös muita keinoja sähkön hinnan taittamiseksi. Tiedotteessa ehdotetaan esimerkiksi sähkön verotuksen alentamista.

Perussuomalaiset esittää useita toimenpiteitä sähkölaskujen hintojen alentamiseksi.

– Millä pieni- ja keskituloinen palkansaaja maksaa lisää tuhansia euroja sähkölaskua vuodessa, samaan aikaan kun kaikki muukin, kuten liikkuminen ja ruoka ja asuntolainat, maksavat yhä enemmän? puolueen puheenjohtaja Riikka Purra kysyy tiedotteessa.

Energiaviraston markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen kertoi maanantaina Ilta-Sanomille, että 2020 sähkön hinta oli alimmillaan viiden sentin luokkaa kilowattituntia kohden. Nyt ero sähkön hinnassa voi olla jopa kuusinkertainen.

Sähkön odotetaan olevan hyvin kallista myös ensi talvena.

Perussuomalaiset esittää, että sähkön hintojen kasvun taittamiseksi sen verotusta tulee alentaa.

Sähkövero voidaan puolueen mukaan asettaa Euroopan unionin sallimaan minimiin. Tämän lisäksi se esittää sähkönsiirtomaksujen kohtuullistamista ja autoilun kustannusten alentamista.

– Nämä toimet ovat mahdollisia muissakin maissa, ne ovat mahdollisia myös Suomessa.

Puolue ehdottaa myös turpeen palauttamista takaisin uusiutuvaksi energiamuodoksi.

– Turve on Suomessa arvalla määritetty uusiutumattomaksi, toisin kuin Ruotsissa, ja se on mukana päästökaupassa, toisin kuin Ruotsissa. Eli toisin sanoen kyseessä on tahallisesti valtavan kalliiksi määritetty energiamuoto, Purra sanoo tiedotteessa.

Suomen tulee perussuomalaisten mukaan lisäksi lykätä hiilineutraalisuustavoitetta vuodesta 2035 vuoteen 2050.

Purra arvioi, että myös EU saattaa joutua lipsumaan vuoden 2050 tavoitteestaan, sillä esimerkiksi Saksa on lisännyt kivihiilien polttoa. Purran mukaan myös muun Keski-Euroopan on pakko lisätä kivihiilien tuotantoaan.

– Mahdollisimman turvallinen, omavarainen ja huoltovarma politiikka – ei niin, että sidomme itsemme puhtaasti poliittisiin ja typeriin tavoitevuosiin.

EU:n päästökauppa tulee perussuomalaisten mukaan myös asettaa tauolle.

– Euroopassa on sota. Se on peruste, jolla koko päästökauppajärjestelmä voidaan keskeyttää, ainakin muutamaksi vuodeksi. Päästökaupan keskeyttämisellä voidaan laskea sähkön hintaa, arviolta jopa 30–50 prosenttia.

Viimeisenä puolue ehdottaa Suomen sähkömarkkinoiden rakenteen uudistamista.

Kun sähkön markkinahinta ei määräydy todellisten tuotantokustannusten mukaan, ei kuluttaja hyödy päästöttömästä sähköntuotannosta, tiedotteessa todetaan.

– Tämä mädän järjestelmän epäkohta on korjattava. Se on mahdollista erottamalla sähköenergian ja päästöoikeuksien markkinat toisistaan. Sähkön hinta määräytyisi toteutuneiden päästöjen mukaan, Purra sanoo.