Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner toivoo, että myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö pidettäisiin mukana keskustelussa venäläisten maahantulon rajoittamisesta.

Rajanylittäjiä Vaalimaan raja-asemalla 1. heinäkuuta. Suomen myöntämien viisumien määrä on romahtanut verrattuna sotaa ja koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan.

Ulkoministeriö on käytännössä saanut valmiiksi kartoituksen vaihtoehdoista, kuinka Suomi voisi rajoittaa venäläisten turistien maahantuloa, kertoo UM:n konsulipäällikkö Jussi Tanner.

– Meillä on valmius nopeastikin esitellä ne vaihtoehdot. Tämä on enemmän kiinni siitä, minä päivänä katsotaan olevan tarkoituksenmukaista pysähtyä asian äärelle. Hallituksella on lautasellaan paljon muitakin tärkeitä asioita, Tanner sanoo IS:lle.

Pääministerin sijaisena toimiva perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) totesi viime viikolla, ettei hallitus aio keskeyttää kesälomaansa asian takia. Hänen oma näkemyksensä on, että viisumien ehtoja tulisi kiristää.

Ulkoministeriön viesti on Tannerin mukaan ollut, että asiaan liittyvällä päätöksenteolla ja toimenpiteillä ei ole erityistä kiirettä, eikä nykytilanteeseen liity mitään merkittävää riskiä tai uhkaa.

– Kyse on enemmän siitä, että me suomalaiset itse pidämme nykytilaa ongelmallisena. On hyvä lähteä siitä, että jotain pitäisi tehdä, ja tähän myös valmistelussa pyrimme. Mutta tässä ei ole mikään tulipalokiire, eikä meidän tarvitse mennä tempoilevaan päätöksentekoon, vaan keskustella asiasta ensin rauhallisesti.

Tannerin mielestä myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö tulee pitää mukana päätösten valmistelussa.

– Tässä kysymyksessä on aivan selviä ulkopoliittisia ulottuvuuksia, jotka tulee ottaa huomioon ja joita täytyy pohtia. Presidentti täytyy vähintäänkin pitää tietoisena tästä valmistelusta.

Toistaiseksi Niinistö on pidättäytynyt kommentoimasta viisumikysymystä. IS ei maanantaina tavoittanut Niinistöä kommentoimaan asiaa.

Suurista eduskuntaryhmistä on liputettu viisumien rajoittamisen puolesta. Itärajan sulkemista kokonaan pidetään kuitenkin liian rajuna toimena.

Asiaan liittyvässä keskustelussa vaihtoehtoina ovat olleet EU:n yhteisen linjan hakeminen ja omat, kansalliset päätökset. Oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaati viime viikolla, ettei Suomi mene asiassa ”EU:n selän taakse”.

Suomea kohtaan on luotu asiassa viime aikoina myös kansainvälistä painetta. Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves tylytti Suomea asian kanssa jahkailusta. Italialaislehti La Reppublica meni vielä pidemmälle nimittämättä Suomea EU:n Troijan hevoseksi, koska se jatkaa viisumien myöntämistä venäläisille.

Tanner muistuttaa, että Suomen tällä hetkellä venäläisille myöntämien viisumien määrä on vain 15 prosenttia sotaa ja koronapandemiaa edeltäneistä määristä. Myönnettävien viisumien määrä ei Tannerin mukaan ole nousemassa tästä.

Moni saapuu Venäjältä Suomeen jo aiemmin myönnetyllä monikertaviisumilla, jotka ovat voimassa 2–5 vuotta. Voimassaoleva monikertaviisumi löytyy noin 100 000 venäläiseltä.

Kevään ja kesän aikana syntyneen päätöksen perusteella uusia monikertaviisumeja ei enää myönnetä henkilöille, joilla ei ole Suomen Schengen-viisumihistoriaa. Tannerin mukaan jo nykyisillä hakemusmäärillä ihmisillä, joilla on esimerkiksi perhesiteeseen tai työhän liittyvä peruste, on vaikeuksia päästä maahan.

Turistiviisumien myöntämisen lopettaminen kokonaan Viron tapaan vaikuttaa olevan mahdotonta Suomen lainsäädännön puitteissa. Tanner on jo aiemmin todennut, että itärajan sulkeminen kokonaan olisi ainoa keino lopettaa venäläisten maahantulo nopeasti.

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu kertoi IS:n haastattelussa viime viikolla, että maassa harkitaan myös ennen Ukrainan hyökkäyksen alkamista venäläisille myönnettyjen Schengen-viisumien uudelleenarvioimista.

Tannerin mukaan tällaista vaihtoehtoa on julkisen keskustelun seurauksena kartoitettu myös Suomessa. Viisumien ehtojen muuttaminen jälkikäteen olisi kuitenkin mahdoton ajatus.

– Meidän analyysissa voimassa olevien viisumien mitätöinti vaikuttaa oikeusvaltion ja oikeusvarmuuden kannalta todella kyseenalaiselta toimenpiteeltä. Kyllä sitä olisi hyvin vaikea sovittaa yhteen meidän voimassaolevan lainsäädännön kanssa.

Tanner huomauttaa, että toistaiseksi yksikään Schengen-valtio ei ole mitätöinyt voimassaolevia viisumeja venäläisiltä. On epävarmaa, onnistuuko Virokaan puheista huolimatta toteuttamaan suunnitelmaansa.

– On aivan aiheellista kysyä, onko oikein että sotaa käyvästä maasta tullaan Suomeen ostoksille. Mutta Suomen etu on vielä enemmän se, että pidämme kiinni oikeusvaltiosta ja laillisuusperiaatteesta.